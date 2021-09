Qualité de l'air dans les écoles : Venmar Ventilation ULC livre 100 systèmes de ventilation

DRUMMONDVILLE, QC, le 10 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le chef de file québécois de la qualité de l'air intérieur, Venmar Ventilation ULC a été sollicité par le ministère de l'Éducation du Québec (MEQ) pour fournir des systèmes de ventilation pour 100 classes aux quatre coins de la province.

Les appareils améliorent la qualité de l'air dans les classes les plus problématiques dépistées lors des tests de CO2 réalisés cet hiver; particulièrement celles qui ne sont pas munies de système de ventilation et dont il est impossible d'ouvrir les fenêtres.

« Venmar Ventilation ULC a travaillé avec l'équipe d'ingénieurs du ministère de l'éducation pour sélectionner l'appareil qui convient le mieux à leurs besoins, à leurs objectifs ainsi qu'aux contraintes exprimées. Notre expertise et la rapidité de production de notre équipe pour répondre à la demande ont été déterminantes dans ce projet », affirme Caroline Brunet, Chef du développement des affaires de Venmar Ventilation ULC.

Une meilleure qualité d'air en classe

Cette ventilation mécanique améliorera la qualité d'air en augmentant significativement l'apport d'air frais extérieur. « Comme le système de ventilation est installé dans les classes, près des élèves et de l'enseignant, il devait être silencieux. L'appareil X30 répond bien aux besoins du ministère de l'Éducation du Québec. Il est silencieux, il ne nécessite aucun drain et permet un échange d'air de 241 pi3/min à 0,4 po d'eau. De plus, les appareils sont munis de filtres HEPA qui bloquent les porteurs de virus comme celui de la COVID-19. », mentionne Patrick Beloin, Directeur de produits de Venmar Ventilation ULC.

L'installation des appareils est en cours. Elle est gérée par chaque Centre de service scolaire et devrait être terminée au courant des prochaines semaines.

« Chez Venmar, nous sommes fiers de faire notre part, encore une fois, pour améliorer la qualité de l'air en cette période de pandémie », conclut M. Beloin.

À propos de Venmar Ventilation ULC

Fondée à Drummondville en 1978, Venmar Ventilation ULC est fière d'être un leader dans le domaine de la qualité de l'air intérieur en Amérique du Nord. L'entreprise a récemment développé un appareil à pression négative pour les hôpitaux au début de la crise sanitaire. Grâce à ses investissements soutenus en recherche et développement, l'entreprise repousse continuellement les limites de la ventilation. En 1995, Venmar joint le groupe Broan-NuTone LLC. En 2016, le fleuron québécois devient le Centre d'excellence en recherche et développement de trois des plus importantes catégories de produits du groupe échangeurs d'air, ventilation de cuisine et aspirateurs centraux. Fière de fournir à chaque foyer nord-américain une gamme complète de produits, Venmar Ventilation ULC commercialise des produits sous diverses marques telles que Broan, NuTone, Best, vänEE. L'entreprise emploie 450 personnes d'un océan à l'autre au Canada.

Liste des Centre de services scolaires

Centre de service scolaire Nombre d'appareils Adresse Ville Centre de services scolaire des Sommets 3 École primaire Saint-Barthélemy 206, rue Rosedale Ayer's Cliff Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées 3 584, rue Maclaren Est Gatineau Commission Scolaire Western Quebec 10 15, rue Katimavik Gatineau Centre de services scolaire des Phares 1 École Paul-Hubert 250 boul. Arthur-Buies ouest Rimouski Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay 5 École St-Louis

3312, boul. St-Jean-Baptiste Saguenay Centre de services scolaire des Hautes-Rivières 20 137 boul. du séminaire nord St-Jean sur Richelieu Centre de services scolaire de Kamouraska - Rivière-du-Loup 47 École Chanoine Beaudet

525 Avenue de l'Église St-Pascal Centre de services scolaire du Fleuve et des Lacs 4 14, rue du Vieux-Chemin Témiscouata-sur-le-Lac Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys 7 290 rue Deslauriers Ville Saint-Laurent

SOURCE Venmar Ventilation ULC

Renseignements: Gestion des entrevues: Catherine Fagnan, Fagnan Relations publiques, www.fagnan.ca, 819 473-4184, [email protected]

