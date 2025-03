Qualification des entrepreneurs : la RBQ bonifie son règlement au bénéfice des citoyennes et citoyens

QUÉBEC, le 26 mars 2025 /CNW/ - La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) publie aujourd'hui, à la Gazette officielle du Québec, un projet de règlement modifiant le Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires (RQPECP) et le Règlement d'application de la Loi sur le bâtiment dans le but de recueillir les commentaires du public. Ce projet de règlement contribuera à rehausser les exigences du processus de qualification des entrepreneurs et la protection des consommatrices et consommateurs faisant affaire avec un entrepreneur titulaire d'une licence de la RBQ.

Les modifications permettront entre autres :

d'élargir la protection financière offerte au public, notamment par l'augmentation du cautionnement exigible pour indemniser les clientes et les clients victimes de préjudice;

d'ajouter des exigences quant aux renseignements et aux documents à fournir lors d'une demande de délivrance ou de modification de licence;

de préciser la notion de client pour inclure notamment les acquéreurs subséquents et les bénéficiaires d'une succession;

de définir les exemptions permettant à certains organismes publics d'exercer des fonctions d'entrepreneur sans être titulaires d'une licence.

Objectifs de protection et de prévention

Concrètement, le projet de modification du RQPECP propose de renforcer la protection financière offerte aux clients par le cautionnement de licence lors de l'exécution de travaux de construction. La somme exigée d'un entrepreneur spécialisé augmenterait à 30 000 $ et celle exigée d'un entrepreneur général, à 60 000 $. Ce projet vise aussi à aligner le délai prévu pour signaler la découverte des malfaçons et des vices à celui du Code civil du Québec pour l'admissibilité d'une demande de réclamation. Finalement, le cautionnement serait dorénavant valide sans égard aux sous-catégories de licence détenues par l'entrepreneur.

Les nouvelles exigences administratives permettront de bonifier la vérification de l'actionnariat et de la structure juridique des entreprises ainsi que d'obtenir des informations additionnelles concernant les déclarations ayant trait aux faillites, aux cessations d'activités ou aux antécédents criminels. Les changements proposés s'inscrivent dans les efforts de la RBQ en matière de prévention et de lutte contre les pratiques frauduleuses dans le milieu de la construction.

Pour en savoir davantage sur ce projet de règlement, consultez la page Projets de règlement en cours. La date limite pour soumettre des commentaires est le 9 mai 2025.

Citation

« Ce projet de modification du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires témoigne de la volonté de notre gouvernement d'améliorer les protections offertes aux Québécoises et aux Québécois tout en améliorant le processus de qualification des entrepreneurs. Il s'inscrit dans la grande modernisation de l'industrie de la construction que nous avons entreprise au cours des dernières années. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs

Le RQPECP a été adopté par la RBQ en 1992. Il précise notamment les documents et les renseignements exigés des personnes demandant la délivrance ou la modification d'une licence. Il prévoit aussi que tout entrepreneur, général ou spécialisé, doit fournir un cautionnement à la RBQ. Cette garantie financière permet l'indemnisation de clientes et de clients ayant subi un préjudice à la suite de l'inexécution ou de l'exécution de travaux dans des situations non couvertes par le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.

Au sujet de la RBQ

Présente partout au Québec, la RBQ a pour mission de veiller à la qualité des travaux de construction, à la qualité des bâtiments et à la sécurité des personnes dans les domaines du bâtiment, de l'électricité, de la plomberie, du gaz, des équipements pétroliers, des installations sous pression, des ascenseurs, des remontées mécaniques, des jeux et manèges, des lieux de baignade et de l'efficacité énergétique. La RBQ est responsable de l'application de la Loi sur le bâtiment et de la réglementation afférente dans les différents domaines de sa compétence. De plus, la RBQ a comme fonction le contrôle de la qualification des entrepreneurs, des constructeurs-propriétaires et des inspecteurs en bâtiments d'habitation de façon à s'assurer de leur probité, de leur compétence et de leur solvabilité.

