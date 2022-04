Les nouvelles fonctionnalités améliorent les capacités d'automatisation et d'orchestration, renforcent le contrôle des coûts et consolident les postures de sécurité

AUSTIN, Texas, 19 avril 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, à l'occasion du Sommet AWS tenu à San Francisco, Quali, un important fournisseur de solutions d'automatisation des infrastructures d'environnement à la demande, a annoncé le lancement de fonctionnalités de plan de contrôle améliorées pour sa plateforme Torque, qui permet aux professionnels de développement et d'exploitation d'orchestrer et de sécuriser des environnements d'applications complexes en simplifiant l'approvisionnement en infrastructure, en éliminant l'infrastructure cloisonnée et en s'attaquant aux goulots d'étranglement liés à l'approvisionnement en infrastructure.

Les nouvelles fonctionnalités élargissent les capacités d'automatisation et d'orchestration pour les environnements hétérogènes, y compris l'infrastructure publique, privée, hybride et des conteneurs, améliorent la visibilité des coûts et renforcent la gouvernance des protocoles de sécurité et de conformité, notamment :

Orchestration à travers des environnements applicatifs hétérogènes :

Torque simplifie l'orchestration et la gestion des technologies de conteneurs, d'infrastructure en tant que code (IaC) et de nuage privé avec la prise en charge de Helm, de Terraform et de vCenter dans le même modèle modulaire et réutilisable, permettant aux utilisateurs de définir et de fournir des environnements complets avec des définitions de gouvernance et de politique. En simplifiant les environnements complexes en plans en libre-service, les équipes de développement et d'exploitation peuvent garder le contrôle des ressources infonuagiques sans ralentir l'accès des développeurs à l'infrastructure.

Visibilité et contrôle des coûts :

Torque comprend désormais des fonctionnalités améliorées de visibilité et de contrôle des coûts, y compris la possibilité de fixer des limites quant à la durée maximale et au nombre d'environnements simultanés, des limites pour le coût total d'un environnement, des rapports sur les coûts Kubernetes et des politiques accrues en matière de prévision et de consommation des ressources selon le modèle, le bac à sable et les espaces.

Les améliorations sur le plan de la sécurité comprennent un nouvel accès aux modèles personnalisable et fondé sur les rôles, des contrôles de jetons API et des intégrations aux technologies de gestion des secrets. Les équipes de développement et d'exploitation peuvent désormais tirer parti des secrets dans leurs conceptions de plan et Torque les remplira pendant le déploiement des bacs à sable, ce qui les renforcera automatiquement.

« Les organisations sont de plus en plus limitées dans leurs capacités de développement d'applications en raison de la complexité croissante de l'infrastructure et de la prolifération des outils sous-jacents dans leurs piles de technologies, a déclaré Edan Evantal, directeur technique de Quali. Torque est le plan de contrôle qui les aide à garder le contrôle de leur infrastructure, afin de leur permettre d'accélérer le développement tout en gérant les coûts et en améliorant la gouvernance de manière à réduire les risques pour leur organisation. »

Torque est offert gratuitement au moyen d'un essai gratuit de Torque Enterprise d'une durée de 30 jours, ou en tant que niveau gratuit pour les particuliers ou les petites équipes. Les récentes améliorations apportées à l'interface utilisateur de Torque permettent également aux utilisateurs de commencer à utiliser Torque sans avoir à se connecter à un compte en nuage. Il suffit de créer un compte ou d'ouvrir une session par l'intermédiaire de GitHub pour explorer des exemples de modèles et lancer des exemples d'environnements. Les utilisateurs sont également encouragés à se joindre à la communauté Torque pour bénéficier d'un soutien supplémentaire ou pour faire part de leurs commentaires sur le produit. Créez votre compte gratuit en visitant https://app.qtorque.io/sign_up.

Quali participera au Sommet AWS à San Francisco les 20 et 21 avril. Arrêtez-vous à notre kiosque, numéro 821, pour rencontrer l'équipe de Quali et en apprendre davantage sur Torque.

À propos de Quali

Quali, dont le siège social est situé à Austin, au Texas, fournit la plateforme de pointe pour les solutions d'automatisation des infrastructures d'environnement à la demande pour aider les entreprises à se libérer de la complexité des infrastructures, afin qu'elles puissent fonctionner avec rapidité. Partout dans le monde, les entreprises et les innovateurs figurant au classement Global 2000 comptent sur les plateformes primées CloudShell et Torque de Quali pour créer des solutions d'automatisation libre-service sur demande qui augmentent la productivité en ingénierie, réduisent les coûts liés à l'infonuagique et optimisent l'utilisation des infrastructures. Pour en savoir plus, visitez le quali.com et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

