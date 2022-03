La plateforme d'automatisation des infrastructures de Quali offre une valeur ajoutée et aide les entreprises à réaliser des gains d'échelle dans le domaine des processus de développement et d'exploitation en simplifiant le déploiement et la gestion des graphiques Helm

AUSTIN, Texas, 15 mars 2022 /CNW/ - Quali, un important fournisseur de solutions d'automatisation des infrastructures d'environnement à la demande, a annoncé aujourd'hui que sa plateforme Torque soutient maintenant une intégration fluide à Helm. Les graphiques Helm permettent aux ingénieurs de définir leurs applications pour Kubernetes au moyen de tous les microservices et composants de mise en réseau requis, en agissant essentiellement en tant que gestionnaires de paquet pour Kubernetes.

« De nombreuses organisations de TI ont de la difficulté à gérer la complexité, les coûts et leurs responsabilités concernant l'infrastructure des conteneurs, a déclaré Edan Evantal, chef des technologies de Quali. Notre objectif est d'aider les organisations à offrir une plus grande valeur ajoutée et à obtenir un plus grand contrôle en utilisant Helm pour accroître la rapidité et la fiabilité de leurs processus de développement et de mise à l'essai. Nous permettons du même coup à ces organisations de tenir à jour leurs processus de gouvernance et de réduire les frictions en réutilisant les graphiques Helm, dont l'efficacité a été démontrée, afin d'innover plus rapidement tout en réduisant au minimum les risques commerciaux associés à l'expansion. »

La prise en charge native des graphiques Helm par la plateforme Torque permet maintenant aux clients de :

Protéger et prolonger leur investissement actuel dans Helm au moyen d'environnements d'application complets;

Obtenir un plus grand contrôle et accroître leur responsabilisation à l'égard des graphiques Helm nouveaux et actuels dans un ou plusieurs plans détaillés de l'environnement;

Offrir une valeur ajoutée favorisant l'essor de l'adoption et de l'utilisation de conteneurs en rendant les tableaux de barre facilement réutilisables et en regroupant les éléments d'infrastructure à l'extérieur des conteneurs afin de créer des environnements gérables;

Offrir un meilleur contrôle sur l'utilisation de Helm, en visualisant les graphiques Helm et en produisant des rapports sur ceux-ci dans le cadre d'un plan détaillé tout en associant l'utilisation des conteneurs aux résultats, sans nuire aux capacités de Helm;

Optimiser les ressources en permettant aux gens d'utiliser des conteneurs, peu importe leur niveau de compétence, et donner les moyens aux concepteurs plus qualifiés de créer des graphiques Helm et d'étendre leurs environnements pour inclure des éléments qui vont au-delà du conteneur, tout en profitant de la gouvernance et du contrôle associés à Torque;

Créer des conteneurs sur demande au moyen de fonctions libre-service qui suppriment l'obligation de créer et de gérer des graphiques.

De nombreuses entreprises de premier plan ont adopté la plateforme Torque pour accélérer le développement de logiciels et les pipelines de déploiement tout en assurant une gestion et une gouvernance sans complication. Grâce à la plateforme Torque, les organisations peuvent définir des environnements d'application complets, y compris l'infrastructure, les données, les services et les outils d'application au moyen de plans détaillés unifiés et réutilisables pour soutenir le déploiement automatisé de l'infrastructure requise au sein des pipelines de livraison de logiciels et des environnements de foires aux questions et de tests.

Torque appuie également les obligations de sécurité grâce à des contrôles d'accès libre-service qui permettent aux équipes centralisées de développement et d'exploitation de définir les éléments des environnements que les utilisateurs finaux peuvent configurer et les éléments qui ne peuvent pas être modifiés, ce qui favorise à la fois la souplesse et la gouvernance. La plateforme respecte cette exigence grâce à des fonctions intégrées, notamment l'étiquetage automatisé, l'étiquetage personnalisé et les contrôles d'accès basés sur les rôles (RBAC).

À propos de Quali

Quali, dont le siège social est situé à Austin, au Texas, fournit la plateforme de pointe pour les solutions d'automatisation des infrastructures d'environnement à la demande pour aider les entreprises à se libérer de la complexité des infrastructures, afin qu'elles puissent fonctionner avec rapidité. Partout dans le monde, les entreprises et les innovateurs figurant au classement Global 2000 comptent sur les plateformes primées CloudShell et Torque de Quali pour créer des solutions d'automatisation libre-service sur demande qui augmentent la productivité en ingénierie, réduisent les coûts liés à l'infonuagique et optimisent l'utilisation des infrastructures. Pour en savoir plus, visitez le quali.com et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

