QUAKER CANADA EST NOMMÉE LE DÉJEUNER OFFICIEL DE LA COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026™ ET COMMANDITAIRE OFFICIEL DU PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT DES JOUEURS

Quaker Canada s'associe à Common Goal et à Canada SCORES pour offrir à 286 jeunes provenant de communautés défavorisées une occasion unique de partager la plus grande scène du monde avec des légendes du soccer.

TORONTO, le 15 mai 2026 /CNW/ - Quaker Canada est fière d'être commanditaire du programme emblématique d'accompagnement des joueurs de la FIFA lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Quaker Canada s'engage à offrir aux jeunes des communautés défavorisées de la région du Grand Toronto et de la région métropolitaine de Vancouver une occasion unique de fouler le terrain aux côtés de leurs héros du soccer afin de vivre des moments inoubliables à la Coupe du Monde.

Quaker Canada announced as the official breakfast sponsor of FIFA World Cup 2026™, and the sponsor of the Player Escort Program, with Richie Laryea, Atiba Hutchinson and local Canadian youth. (Groupe CNW/Quaker Canada)

Le programme d'accompagnement des joueurs de Quaker braque les feux sur la jeunesse locale

Quaker Canada s'est associée à Common Goal, un collectif d'organismes communautaires axés sur le soccer, et à Canada SCORES afin de sélectionner près de 300 jeunes Canadiens et Canadiennes provenant de communautés défavorisées dans chaque ville hôte pour participer au programme d'accompagnement des joueurs de Quaker. Cet événement unique offre aux jeunes l'occasion d'accompagner des joueurs professionnels sur le terrain lors de 13 matchs et leur permet de vivre pleinement l'ambiance de la Coupe du Monde de la FIFA™.

« Common Goal a été fondé sur la conviction que le cœur battant du soccer réside dans les communautés qui aiment ce sport », a déclaré Mary Connor, chef de la direction de Common Goal. « Pour ces 286 jeunes de Canada SCORES, fouler ce terrain ne sera pas seulement un souvenir impérissable, mais aussi un signal que ce sport et cette scène leur appartiennent aussi. C'est ce genre de lien que Common Goal cherche à favoriser, et notre organisation est reconnaissante envers Quaker Canada d'investir dans le potentiel de la prochaine génération, sur le terrain et ailleurs. »

Dans le cadre de ce partenariat, Quaker Canada a tenu un événement spécial pour dévoiler les maillots des accompagnateurs et accompagnatrices aux studios de TSN, réunissant les jeunes, ainsi que Richie Laryea, joueur de l'équipe nationale masculine du Canada, et Atiba Hutchinson, ancien joueur de Canada Soccer, pour célébrer le soccer et la communauté, créant ainsi des souvenirs inoubliables au-delà du terrain.

« La Coupe du Monde de la FIFA est l'un des moments les plus universels du sport à l'échelle mondiale. Elle rassemble les gens comme peu d'autres événements le font », a déclaré Diana Ly, directrice du marketing à Quaker Canada. « Nous croyons qu'un déjeuner complet ne fournit pas seulement de l'énergie pour la matinée : il alimente le potentiel. Grâce à notre partenariat avec Common Goal et Canada SCORES, nous incarnons cette mission sur la plus grande scène sportive, en montrant aux jeunes que, lorsque leurs besoins sont satisfaits, leur potentiel peut s'exprimer sur le terrain. »

Une incidence durable

Dans le prolongement de cet engagement, Quaker Canada annonce une contribution de 50 000 $ US visant à renforcer son action en soutenant l'accès à une alimentation régulière et nutritive, en finançant le transport et en élargissant les heures de programmation pour les jeunes qui participent aux programmes de Canada SCORES dans les villes hôtes de Toronto et Vancouver. Cette initiative soutient directement les jeunes qui méritent de se voir sur la plus grande scène du monde.

Programmes nutritionnels : élargir l'accès à des collations saines et à un soutien nutritionnel dans les programmes de Toronto;

élargir l'accès à des collations saines et à un soutien nutritionnel dans les programmes de Toronto; Soutien en matière de transport : financer des services de transport fiables pour les programmes d'activités du printemps et de l'automne à Toronto et à Vancouver;

financer des services de transport fiables pour les programmes d'activités du printemps et de l'automne à Toronto et à Vancouver; Élargissement des programmes : augmenter de 50 % le nombre d'heures d'activités dans jusqu'à 10 établissements scolaires à Vancouver;

augmenter de 50 % le nombre d'heures d'activités dans jusqu'à 10 établissements scolaires à Vancouver; Choix des collectivités : la sélection des jeunes s'est effectuée selon leur participation et les valeurs positives dont ils et elles ont fait preuve dans le cadre des activités parascolaires de Canada SCORES.

« Depuis 30 ans en Amérique du Nord, et plus d'une décennie au Canada, Canada SCORES encourage les jeunes à mener une vie saine, à s'investir dans leurs études et à acquérir la confiance nécessaire pour changer les choses », a déclaré Nick Taylor, directeur général national de Canada SCORES. « Ce partenariat avec Quaker Canada et Common Goal s'avère le prolongement de notre mission, qui consiste à utiliser le soccer comme une plateforme pour créer des occasions et inspirer le potentiel des jeunes qui méritent de se voir sur la plus grande scène mondiale. »

À propos de The Quaker Oats Company

Quaker Canada, dont le siège social est situé à Mississauga, est l'une des plus grandes entreprises de biens de consommation courante au monde. Depuis près de 100 ans, Quaker fait partie intégrante des traditions familiales canadiennes. Le gruau Quaker®, les galettes de riz Quaker® Crispy Minis® et les barres tendres Quaker Chewy® sont très populaires auprès des consommateurs et consommatrices.

À propos de Common Goal

Common Goal est une organisation mondiale qui œuvre à mobiliser le pouvoir du soccer pour favoriser des changements positifs et bâtir un monde plus inclusif et équitable. Depuis 2002, Common Goal est à l'avant-garde du mouvement « football for good », en reliant des organismes communautaires, en mettant en valeur des approches éprouvées et en mobilisant l'action collective, dans le milieu du soccer et au-delà. Aujourd'hui, Common Goal rassemble la plus importante coalition du soccer engagée dans la transformation sociale : une communauté mondiale de 201 organisations de premier plan réparties dans 117 pays, offrant chaque année des occasions à plus de 3,6 millions de jeunes. Cette coalition comprend également plus de 200 athlètes professionnel∙les, ainsi que des marques, des institutions et des partenaires, tous et toutes uni∙es par une vision commune : créer un terrain de jeu équitable où chaque jeune peut jouer, apprendre et s'épanouir. Pour en savoir plus, visitez www.common-goal.org ou suivez-nous sur Instagram @commongoalorg.

SOURCE Quaker Canada

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