En réponse à la COVID-19, les utilisateurs de Fitwel continuent de démontrer leur engagement envers la santé en adoptant à l'échelle de leur entreprise des politiques d'atténuation du virus qui ont une incidence sur divers actifs commerciaux et résidentiels.

NEW YORK, le 27 oct. 2020 /CNW/ - Fitwel®, le système de certification des immeubles sains, est heureux d'annoncer que QuadReal Property Group et The Tower Companies comptent parmi les premières entreprises à certifier leurs politiques à l'aide du module de réponse virale (RV), illustrant encore davantage leur leadership dans l'avancement de la santé et du mieux-être par le biais de pratiques de conception et de développement. Cette réalisation démontre comment les propriétaires et les exploitants se sont mobilisés pour adopter les pratiques exemplaires et les politiques opérationnelles fondées sur des données probantes de Fitwel, et ce, afin de combattre la propagation des maladies respiratoires infectieuses dans leurs propriétés et d'établir une relation de confiance avec les occupants.

QuadReal, une société mondiale d'investissement, d'exploitation et de développement immobilier, et The Tower Companies, qui possède un ensemble diversifié de propriétés commerciales dans la région de Washington, D.C., accordent depuis longtemps la priorité à la santé et au bien-être des occupants dans le cadre de leurs initiatives plus générales sur les répercussions sociales et les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Les deux organismes sont les champions de Fitwel, chacun s'étant engagé à utiliser les stratégies de conception et d'exploitation axées sur la santé de Fitwel à l'échelle de son portefeuille. L'adoption du module de RV de Fitwel, qui a été élaboré en collaboration avec des experts de la santé publique et des sociétés immobilières de premier plan, leur permet de relever efficacement les défis uniques associés à la COVID-19 et à d'autres maladies respiratoires infectieuses.

Jamie Gray-Donald, premier vice-président, Développement durable et environnement, santé et sécurité chez QuadReal, a déclaré : « Nous travaillons avec Fitwel depuis trois ans pour faire progresser les initiatives de santé et de mieux-être dans l'ensemble de notre portefeuille, et ils sont devenus un conseiller de confiance. La pandémie de COVID-19 a mis en lumière le rôle que nos immeubles peuvent remplir dans l'atténuation de la propagation des maladies infectieuses. Le module de RV a joué un rôle crucial en nous aidant à déterminer les points à améliorer et à adapter une politique à nos besoins. Lorsque nos locataires seront prêts à retourner au bureau, ils peuvent être assurés que nos pratiques respecteront l'approche scientifique de Fitwel. »

Jonathan Bauer, chef, Développement durable chez The Tower Companies, a déclaré : « En fin de compte, nos employés et locataires sont nos principaux intervenants, et nous faisons tout ce qui est nécessaire pour gagner leur confiance. Cette philosophie était au cœur de notre analyse des différents moyens d'optimisation de nos immeubles pour atténuer la transmission virale. Nous reconnaissons le pouvoir qui découle de la validation par une tierce partie. Pour nous, il s'agissait de travailler avec un partenaire qui comprend nos intervenants et les données scientifiques qui sous-tendent ces efforts. Les conseils de Fitwel nous ont été d'une valeur inestimable au moment d'établir une réponse virale robuste et efficace, ce qui nous a permis de réitérer notre engagement à accorder la priorité à la santé et au bien-être de nos occupants. »

Le module de RV a été volontairement conçu pour offrir aux propriétaires d'immeubles et aux exploitants la souplesse nécessaire pour établir des protocoles efficaces d'atténuation de virus pour les types d'actifs commerciaux et résidentiels. Les deux entreprises ont mentionné leurs relations avec l'équipe Fitwel, l'applicabilité du module à l'ensemble de leurs portefeuilles différenciés, l'approche fondée sur des données probantes et la recherche approfondie qui a éclairé le module de RV comme raisons fondamentales de la demande de certification. Contrairement à d'autres solutions, le module de RV de Fitwel a établi des pratiques exemplaires que les entreprises doivent suivre en établissant les exigences minimales nécessaires pour atténuer la transmission virale, tout en offrant des politiques clés en main pour assurer une approche efficace et uniforme pour guider l'industrie.

Joanna Frank, présidente et chef de la direction de CfAD, a déclaré : « Le fait que deux entreprises de premier plan très différentes comme QuadReal et Tower aient pu certifier leurs politiques si rapidement au moyen du module de RV illustre clairement la facilité avec laquelle les entreprises de toutes tailles peuvent appliquer ces stratégies à leurs portefeuilles. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers notre industrie et nos conseillers universitaires, qui ont relevé le défi de la COVID-19 pour nous aider à créer et à perfectionner cet outil incroyable. Nous félicitons également nos premiers utilisateurs d'avoir reconnu l'importance de l'atténuation des virus et de travailler de façon proactive pour protéger la santé de leurs locataires et de leurs employés. »

Le processus de certification en deux étapes du module de RV de Fitwel permet aux entreprises d'établir et de mettre en œuvre des politiques de réponse virale à grande échelle. Les utilisateurs peuvent établir des politiques pour couvrir tous les portefeuilles, toutes les sélections des biens ou tous les espaces individuels de locataires qui ont des pratiques opérationnelles uniformes, puis soumettre leurs politiques à la certification de CfAD dans le cadre d'un processus d'examen à double insu de six semaines. Une fois que les stratégies certifiées sont mises en œuvre au niveau des actifs, les entreprises peuvent les soumettre à CfAD pour approbation au niveau des actifs. Cette étape a pour but de confirmer la mise en œuvre des stratégies. La CfAD reconnaît cette réalisation en remettant aux entreprises une plaque qu'elles pourront utiliser pour faire savoir aux occupants que leurs espaces sont optimisés pour atténuer les effets viraux.

BentallGreenOak, Harrison Street, QuadReal Property Group, Tishman Speyer, Triovest Realty Advisors et Vornado Realty Trust figurent parmi les sociétés qui ont joué le rôle de conseillers de l'industrie lors de la mise au point du prototype du module. Un groupe d'experts en santé publique très respectés provenant d'établissements de premier plan comme le Centre médical Irving de l'Université Columbia, l'École de médecine Icahn de Mount Sinai et l'Université de technologie du Queensland a siégé au comité consultatif universitaire du module et a formulé des recommandations en matière de stratégie.

À propos de Fitwel et du Center for Active Design

Fitwel est le principal système de certification au monde qui vise à améliorer la santé de tous. Créé par une analyse d'experts de plus de 5 600 études de recherche universitaires, Fitwel met en œuvre une vision d'un avenir plus sain où tous les immeubles et toutes les collectivités sont améliorés afin de renforcer la santé et le bien-être. Fitwel a été créé à l'origine par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis et le General Services Administration des États-Unis. Le CDC demeure le partenaire de recherche et d'évaluation de Fitwel. Le Center for Active Design, un organisme mondial sans but lucratif, a été choisi comme exploitant autorisé de Fitwel, chargé d'accroître la portée de Fitwel sur le marché mondial. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.fitwel.org.

À propos de QuadReal

Le QuadReal Property Group, dont le siège social est à Vancouver, au Canada, est une société mondiale d'investissement, d'exploitation et de développement immobilier. QuadReal gère les programmes immobiliers et hypothécaires de la British Columbia Investment Management Corporation (BCI), l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au Canada, avec un portefeuille de 171,3 milliards de dollars. QuadReal gère un portefeuille de 44,2 milliards de dollars couvrant 23 villes réparties dans 17 pays. L'entreprise cherche à générer de solides rendements tout en créant des environnements durables qui apportent de la valeur aux personnes et aux collectivités qu'elle sert. Aujourd'hui et pour les générations à venir.

À propos de The Tower Companies

Depuis trois générations, l'entreprise familiale Tower Companies maintient son engagement envers le développement responsable et continue d'envisager un monde où les immeubles inspirent et enrichissent la vie de leurs occupants et créent des changements sociaux positifs. Le leader du bâtiment durable possède, développe et gère plus de 6 millions de pieds carrés dans la région métropolitaine de Washington, D.C., comprenant des immeubles de bureaux, des parcs à bureaux, des centres axés sur les styles de vie (« lifestyle centres »), des centres commerciaux régionaux, des hôtels et des collectivités écoprogressistes où l'on vie, travaille et se divertie. Une superficie supplémentaire de 13 millions de pieds carrés est actuellement dans son pipeline de développement. En 2004, The Tower Companies a été la première entreprise aux États-Unis à obtenir la certification LEED® dans une collectivité multifamiliale (Blair Towns), et depuis, 95 % de ses propriétés commerciales et résidentielles multifamiliales ont obtenu la certification LEED® et 80 % la certification ENERGY STAR®. De plus, Tower rend compte publiquement de l'empreinte carbone de son portefeuille au Climate Registry et compense la totalité de ses émissions de GES en appuyant des projets d'énergie renouvelable en Amérique du Nord. Grâce à un partenariat avec le Department of Energy, Tower Companies s'est engagé à réduire sa consommation d'énergie et d'eau de 20 % d'ici 2020, pour ensuite atteindre ces objectifs dès 2017. Tower Companies est une autorité internationale dans l'industrie et a été reconnu pour son engagement envers la durabilité et l'indépendance énergétique par de nombreuses organisations nationales et agences fédérales, y compris le Green Building Council des États-Unis, le Department of Energy des États-Unis, l'Environmental Protection Agency des États-Unis, et plus encore.

