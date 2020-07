VANCOUVER, BC, le 24 juill. 2020 /CNW/ - La société QuadReal Group (« QuadReal ») est heureuse d'annoncer aujourd'hui le succès de l'émission d'obligations vertes d'une valeur de 350 millions de dollars sur des billets de premier rang de 1,747 % de série 2 arrivant à échéance le 24 juillet 2030 (les « billets de premier rang ») émis par BCI QuadReal Realty (« BQR »). BQR est la principale entité émettrice de billets non garantis pour le programme immobilier de la British Columbia Investment Management Corporation (« BCI »). BCI est un chef de file canadien de la gestion de fonds de placement qui fournit des services au secteur public de la Colombie-Britannique.

Tamara Lawson, chef des services financiers de QuadReal, a déclaré : « Grâce à une émission initiale réussie et au maintien de faibles taux d'intérêt, notre plateforme d'obligations vertes fournit des capitaux supplémentaires à l'appui des pratiques et initiatives de pointe de QuadReal en matière de durabilité. Nous avons l'équipe et l'expérience nécessaires pour trouver des solutions novatrices afin de réduire la consommation d'énergie, la pollution et les déchets au sein de notre portefeuille. »

Conformément au Cadre des obligations vertes établi par QuadReal, cette mise en commun de capitaux appuiera les dépenses admissibles pour les bâtiments écologiques, l'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique et des ressources, la prévention de la pollution, les transports propres et l'adaptation aux changements climatiques. Le Cadre des obligations vertes de QuadReal est disponible à www.quadreal.com/sustainability/green-bonds (en anglais seulement).

« Nous sommes heureux de pouvoir profiter de la demande croissante de financement vert et durable. L'émission a été bien accueillie et a été largement distribuée à 57 investisseurs. Plus de 70 % de l'émission a été attribuée à des investisseurs verts », a ajouté John Lee, vice-président directeur, Trésorerie et Marchés de capitaux, de QuadReal. « La réussite de cette transaction reflète l'harmonisation de la vision de QuadReal en matière de financement durable et de l'objectif que nous partageons avec nos clients et investisseurs d'investir de façon responsable. »

Les billets de premier rang étaient les premières obligations vertes offertes par BQR à des investisseurs accrédités au Canada sur une base de placement privé. Les billets de premier rang sont cotés AA (faible) avec une tendance stable par DBRS Limited. L'offre a été effectuée dans le cadre d'un placement pour compte par un syndicat de placeurs pour compte codirigé par RBC Dominion valeurs mobilières Inc., BMO Marchés des capitaux et Valeurs mobilières TD Inc. et comprenait la Banque CIBC, la Banque Scotia, HSBC et la Banque Nationale.

À propos de QuadReal Property Group et BCI QuadReal Realty

QuadReal, dont le siège social est à Vancouver, au Canada, une société mondiale d'investissement, d'exploitation et de promotion du secteur immobilier. QuadReal gère les programmes immobiliers et hypothécaires de la BCI, l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au Canada avec un portefeuille d'une valeur de 153,4 milliards de dollars au 31 mars 2019.

QuadReal aspire à engendrer des rendements élevés tout en créant des milieux de vie durables, qui ajoutent de la valeur au quotidien des gens et des collectivités qu'elle sert, aujourd'hui et pour les générations à venir.

BCI QuadReal Realty est un portefeuille en gestion commune géré activement et composé de placements immobiliers et de placements liés à l'immobilier. Tous les actifs de BQR sont détenus en fiducie par BCI et gérés par QuadReal Property Group. Les avoirs de BQR couvrent les types de propriétés, les emplacements géographiques, la taille des investissements et les profils de risque.

La stratégie de placement de BQR consiste à être bien diversifié et à détenir des propriétés et des investissements de qualité qui donneront de bons résultats à travers de multiples cycles économiques. BQR était auparavant connu sous le nom de Realpool Investment Fund.

