Qu'est-ce que la connectivité écologique et municipale?

Prochaine rencontre de l'Association québécoise d'urbanisme

SOREL-TRACY, QC, le 5 mai 2025 /CNW/ - L'Association québécoise d'urbanisme (AQU), un OSBL voué à l'éducation en urbanisme depuis plus de 45 ans, invite les professionnels de l'aménagement, les décideurs municipaux, les citoyens engagés et les acteurs du développement territorial à participer à son 103e colloque. Celui-ci se tiendra le samedi 31 mai 2025 à Sorel-Tracy, sous le thème :

« La connectivité municipale : une approche multidimensionnelle pour la planification et la mise en œuvre du développement de nos municipalités »

Les municipalités sont de plus en plus appelées à renouveler leurs infrastructures, leurs liens sociaux, numériques et territoriaux. Profitons de l'éclairage de partenaires de l'urbanisme municipal, experts, praticiens et penseurs :

Gérard Beaudet, urbaniste émérite et professeur, Université de Montréal

Marie-Claude Aubin , urbaniste émérite

, urbaniste émérite Frédérique Cloutier-Pichette, directrice, Service de l'urbanisme, Ville de Sorel-Tracy

Maître Julien Merleau-Bourassa , avocat, droit municipal, Dunton Rainville

, avocat, droit municipal, Fabienne Déturche, chargée de projet, Corridor appalachien

Marie-Ève Martel, journaliste, conférencière, consultante média

Jean-François Grenier, directeur principal Groupe Altus

Karine Bonneville , urbaniste et directrice de l'aménagement et gestion du territoire, MRC du Val-Saint-François

« Ce nouveau chantier de réflexion s'adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent découvrir de nouveaux moyens d'action pour améliorer les circuits municipaux en les harmonisant : de la relation avec les citoyens aux infrastructures, en passant par la protection de l'environnement. Il rassemblera donc des élus, des fonctionnaires municipaux, des professionnels de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, des entrepreneurs, des citoyens, etc », souligne Yves Racicot, président de l'AQU.

En préambule au colloque : une visite terrain entre histoire et paysage vivant

La veille du colloque, le vendredi 30 mai 2025, une visite terrain exclusive permettra aux participants de découvrir Sorel-Tracy autrement : un territoire où plus de 300 ans d'histoire se révèlent à travers un milieu industriel en mutation et une nature captivante en bordure du fleuve.

Une invitation particulière est faite aux membres des CCU

Inscriptions ouvertes à tous : élus, professionnels, citoyens, étudiants, ou simples curieux, tous sont bienvenus à cet événement qui promet à la fois réflexions de fond, échanges stimulants et découvertes concrètes sur le terrain.

Tous les détails du programme et inscriptions : https://www.aqu.qc.ca/colloque

www.aqu.qc.ca

SOURCE Association québécoise d'urbanisme

Source / Contact : Association québécoise d'urbanisme (AQU), [email protected], 514-277-0228