Foodtastic est fier d'annoncer un partenariat réciproque avec QSRP pour étendre O'Tacos à travers le Canada en ouvrant 50 succursales et QSRP pour étendre Pita Pit en France et en Europe de l'Ouest en ouvrant également 50 succursales

O'Tacos est l'inventeur et le leader du marché des tacos français, un classique mexicain revisité à la française. O'Tacos est réputé pour la qualité de ses ingrédients, sa délicieuse sauce au fromage et sa viande de grande qualité. Le client a la possibilité de choisir parmi 40 000 variétés différentes, fabriquées sur mesure, ce qui en fait une option idéale pour manger sur place ou pour emporter.

« QSRP est l'une des entreprises les plus importantes et à la croissance la plus rapide en France et en Europe de l'Ouest. Nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec eux sur cette initiative bilatérale visant à développer O'Tacos au Canada et Pita Pit en France et en Europe de l'Ouest, » explique Peter Mammas, PDG de Foodtastic.

Au cours des prochaines semaines, des équipes de Foodtastic se rendront en Europe pour apprendre tous les tenants et aboutissants de O'Tacos. En retour, l'équipe européenne viendra au Canada pour lancer le processus de construction en vue de la première ouverture au deuxième trimestre 2023.

QSRP est une plateforme de restauration rapide qui se consacre à offrir à ses clients des expériences culinaires exceptionnelles grâce à ses quelque 1 000 restaurants et 6 000 employés dans 7 pays clés. Notre offre de produits représente fièrement une sélection culturellement diversifiée : des burgers de style américain avec Burger King, les restaurants Quick, de racine belge, des tacos halal de style français avec O'Tacos ainsi que des fruits de mer certifiés durables NORDSEE & Go ! Fish.

O'Tacos, fondée en 2007, est une chaîne de restaurants halal principalement franchisés, axée sur le numérique, qui sert des "Original French Tacos". Elle appartient à QSR Platform Holding SCA.

Foodtastic est l'un des principaux franchiseurs de marques de restaurants au Canada. En incluant les acquisitions récentes de Quesada et Freshii, le réseau nord-américain de Foodtastic dépasse les 1 100 restaurants et 1,15 milliard de chiffre d'affaires. Foodtastic se développe rapidement au niveau international, avec plus de 100 restaurants en dehors de l'Amérique du Nord.

Outre Quesada et Freshii, les marques de Foodtastic comprennent Second Cup, Pita Pit, Milestones, Fionn MacCool's, Shoeless Joe's, Rôtisseries Benny, La Belle et La Bœuf, et Monza.

