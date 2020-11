QSL reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au pays

QUÉBEC, le 26 nov. 2020 /CNW Telbec/ - QSL est fière de faire partie du palmarès 2020 des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada. Ces prix nationaux sont décernés par la société de gestion Waterstone Human Capital afin de souligner les entreprises dont la culture est propice à l'optimisation du rendement ainsi qu'au maintien d'un avantage concurrentiel.

« Nous sommes honorés de faire partie de ce palmarès qui reconnaît le travail exceptionnel réalisé par toute l'équipe de QSL. C'est une chance unique de pouvoir compter sur une équipe chevronnée qui nous permet de faire face aux défis et d'accroître notre performance. Cette culture axée sur les résultats constitue un atout de taille afin de poursuivre notre croissance. Nous sommes convaincus que ce n'est qu'un début pour QSL qui innove depuis plus de 40 ans! », affirme Robert Bellisle, président et chef de la direction de QSL.

M. Bellisle, qui a pris les rênes de l'entreprise il y a trois ans, s'est fixé pour objectif de faire de ce fleuron québécois la référence nord-américaine en matière d'opération de terminaux maritimes, d'arrimage et de transport. Il est appuyé par une équipe de plus de 2 000 employés pour lesquels la santé, la sécurité, l'innovation, l'esprit d'équipe ainsi que le plaisir au travail sont des priorités.

Le dévouement quotidien de l'équipe capable de s'adapter à tout genre de situation a permis à QSL de décrocher plusieurs honneurs, cette année. En plus de sa nomination au palmarès 2020 des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, QSL s'est hissée au rang des sociétés les mieux gérées au Canada et a décroché un prix innovation au plus récent gala de l'ADRIQ pour le système intégré de gestion que son équipe en technologie de l'information a développé en collaboration avec l'entreprise Vooban.

QSL a également été finaliste pour Les As de la finance en plus d'être en lice pour deux prix au concours Élixir qui se tiendra le 7 décembre prochain.

« Chez QSL, nous n'avons qu'un seul mode et c'est le mode solution. Je suis toujours fasciné par la capacité de notre équipe à résoudre des problèmes complexes en développant des solutions concrètes. La chaîne logistique maritime est un secteur névralgique pour l'économie nord-américaine et nous sommes fiers d'y contribuer en cherchant sans cesse à dépasser nos limites en livrant jour après jour notre promesse : la réussite sur mesure », ajoute M. Bellisle.

À propos de QSL

QSL est une entreprise de classe mondiale spécialisée dans l'opération de terminaux maritimes, l'arrimage et le transport. Acteur clé de la chaine logistique, dont le siège social est à Québec, QSL développe des solutions sur mesure afin d'offrir des méthodes de manutention innovatrices, en portant une attention soignée à la marchandise. Son empreinte socio-économique est impressionnante avec plus de 2 000 employés et des activités qui se déploient dans plus de 40 ports et terminaux.

