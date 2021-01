QUÉBEC, le 28 janv. 2021 /CNW Telbec/ - QSL, une entreprise spécialisée dans l'opération de terminaux portuaires, en arrimage, en services maritimes et en transport, poursuit son expansion en acquérant Arrimage Empire Co. Ltd de Montréal. Cette transaction permet à QSL de franchir un pas de plus vers son objectif de devenir la référence nord-américaine dans son secteur d'activité.

Cette alliance entre deux fleurons québécois de l'industrie maritime permettra à QSL de compléter son offre de services par l'ajout de la profonde expertise en manutention de conteneurs développée par Arrimage Empire et d'accroître son empreinte géographique sur les marchés canadien et américain. Présente à Chicago depuis plus d'une quinzaine d'années, QSL a fait une percée l'an dernier dans le golfe du Mexique en acquérant des installations à Houston, Texas. Arrimage Empire également présente à Houston, possède aussi des installations à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, en plus d'avoir une forte présence au Canada à Montréal, dans la région des Grands-Lacs et dans les provinces de l'Atlantique.

Fondée en 1931 à Montréal, Arrimage Empire est une entreprise familiale québécoise de 4e génération qui s'est taillée une place de choix au sein de l'industrie maritime. Afin d'assurer la poursuite de ses activités à long terme, l'entreprise a entamé des pourparlers avec QSL afin d'évaluer les options possibles.

Une histoire de 40 ans lie les deux entreprises. En 1980, le fondateur de QSL, M. Denis Dupuis, a approché la famille Chodos, propriétaire d'Arrimage Empire, afin de faire front commun pour l'acquisition d'installations dans une douzaine de ports. Depuis, la famille Chodos a toujours conservé une participation au sein de QSL.

Andrew Chodos demeurera le Président et chef de la direction de la division Arrimage Empire dont le nom sera conservé.

« En plus d'accroître notre présence en sol américain, cette transaction, sujette aux approbations réglementaires, permet à QSL de devenir le seul opérateur portuaire et arrimeur à avoir une présence aussi significative dans le port de Québec et le port de Montréal. Cette alliance offre de nouvelles perspectives d'avenir intéressantes non seulement pour l'industrie maritime mais également pour l'économie du Québec. Pour QSL, elle constitue une augmentation significative dans le marché des navires porte-conteneurs qui représente une voie d'avenir. Le Québec possède toute l'expertise nécessaire pour devenir un leader dans ce segment de marché. » - Robert Bellisle, président et chef de la direction de QSL.

« Mon grand-père, Sam Chodos, un immigrant originaire d'Europe de l'Est, a bâti Arrimage Empire un client à la fois. Son sens de l'innovation lui a permis de se démarquer de la concurrence. Mon père Ted a repris les rênes en 1975 et a accéléré la croissance de l'entreprise. J'ai pris la relève à son départ en cherchant à maintenir cet esprit d'excellence et d'innovation. C'est avec un pincement au cœur que je tourne la page sur cette histoire familiale, mais je sais que M. Bellisle et son équipe mèneront encore plus loin le rêve de mon grand-père. J'appuierai QSL dans ce nouveau chapitre afin qu'il devienne le leader en matière de chaîne logistique. » - Andrew Chodos, président et chef de la direction d'Arrimage Empire.

« L'union de ces deux entreprises québécoises constitue l'atteinte d'un but qui m'est cher depuis toujours : la poursuite de la croissance d'entreprises d'ici. Il ne me fait aucun doute que la mise en commun de l'expertise de pointe de nos équipes chevronnées permettra d'atteindre de nouveaux sommets et d'accroître nos parts de marchés au Canada et à l'international. » - Denis Dupuis, fondateur, président du conseil d'administration et actionnaire de QSL.

À propos de QSL

Acteur clef de la chaîne logistique dont le siège social est à Québec, QSL développe des solutions sur mesure afin d'offrir des méthodes de manutention innovatrices, incluant le transport routier d'équipements lourds, surdimensionnés et d'éoliennes sur le territoire Nord-Américain via sa filiale Transport Watson ([email protected]) , en portant une attention soignée à la marchandise et en contribuant au mieux-être des collectivités au sein desquelles nous opérons. Notre empreinte socio-économique est impressionnante avec plus de 2 000 employés et des activités qui se déploient dans une cinquantaine de terminaux portuaires répartis au Canada et aux États-Unis. Nous figurons au palmarès des Sociétés les mieux gérées au Canada, ainsi qu'à celui des Cultures d'entreprise les plus admirées au Canada et l'ensemble de nos terminaux sont certifiés Alliance Verte. qsl.com

À propos d'Arrimage Empire

Arrimage Empire se consacre à fournir des solutions logistiques de classe mondiale qui créent de la valeur ajoutée pour ses clients. Nos professionnels talentueux sont parmi les meilleurs de l'industrie; avec nos clients, nous travaillons en partenariat pour offrir les solutions les plus innovatrices et créatives en réponse à tous leurs besoins de manutention de fret. Nous créons une atmosphère pour valoriser le changement et l'adaptation, qui se traduit dans des innovations modernes et dynamiques comme solutions globales à tous leurs besoins de transport de fret. empirestevedoring.com

SOURCE QSL

Renseignements: Source: Claudine Couture-Trudel, Vice-présidente, Stratégie et affaires publiques , 418-522-4701, [email protected]