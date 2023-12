QUÉBEC, le 19 déc. 2023 /CNW/ - QSL, une entreprise de renommée mondiale spécialisée dans l'exploitation de terminaux portuaires, l'arrimage, les services maritimes, la logistique et le transport partout en Amérique du Nord, est heureuse d'annoncer son récent partenariat avec la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent (CGVMSL) et l'Administration portuaire de Hamilton-Oshawa (HOPA Ports). QSL exploitera les quais 5 et 6 de la CGVMSL, avec accès au canal Welland. Les 55 acres combinés des terrains de la CGVMSL et de HOPA seront utilisés pour la manutention et le stockage de marchandises à Thorold, en Ontario.

La région de Niagara est stratégiquement située au cœur du secteur manufacturier canadien, aux portes de la région du Grand Toronto et de Hamilton, qui est reliée aux lignes ferroviaires nord-américaines de classe 1 et offre un accès direct aux ports du monde entier grâce au canal Welland et au réseau de la Voie Maritime des Grands Lacs.

QSL participe activement à la croissance des marchés d'importation et d'exportation du Canada et des États-Unis grâce à l'ampleur de son réseau de terminaux maritimes stratégiquement situés, offrant à ses clients souplesse et flexibilité dans l'élaboration des meilleures solutions multimodales en Amérique du Nord.

« Nous sommes ravis que QSL étende ses activités sur le canal Welland, ce qui, nous l'espérons, augmentera le mouvement des marchandises dans le réseau des Grands Lacs et de la Voie Maritime du Saint-Laurent », a déclaré Terence Bowles, président et chef de la direction de la CGVMSL. « La CGVMSL a récemment investi 7 millions de dollars pour moderniser les quais 5 et 6, et d'autres améliorations sont prévues dans un proche avenir. Cet investissement s'inscrit dans notre engagement à maintenir et à améliorer la Voie Maritime binationale et à renforcer la chaîne d'approvisionnement nationale du Canada. »

« Nous nous réjouissons de l'expertise du fournisseur de services d'arrimage QSL », a déclaré Ian Hamilton, président et chef de la direction de HOPA Ports. « Le secteur maritime de Niagara est en plein essor et bénéficiera de l'expertise technique de QSL et de sa clientèle internationale diversifiée. Nous sommes impatients de travailler en partenariat pour accroître la capacité logistique et la résilience de la chaîne d'approvisionnement dans la région des Grands Lacs. »

« Je suis fier et enthousiaste d'ajouter les quais 5 et 6 de Thorold à notre réseau de 64 terminaux. Ce partenariat consolide notre présence en Ontario et renforce notre collaboration avec deux (2) intervenants clés, la CGVMSL et HOPA Ports. De plus, cette alliance stratégique s'aligne parfaitement avec la détermination de QSL d'être un joueur de premier plan dans le corridor de la Voie Maritime et des Grands Lacs », a déclaré Robert Bellisle, président et chef de la direction de QSL.

À propos de la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent

La Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent a été créée en 1998 en tant que société à but non lucratif par le gouvernement du Canada, les utilisateurs de la Voie Maritime et d'autres intervenants clés. Conformément aux dispositions de la Loi maritime du Canada, la Corporation gère et exploite les actifs canadiens de la Voie Maritime du Saint-Laurent, qui comprend un portefeuille immobilier de plus de 600 baux avec des propriétés sur le canal Welland et à Côte Sainte-Catherine, au Québec, où transitent 1,8 million de tonnes de marchandises par année. Le canal Welland fait partie intégrante de la chaîne d'approvisionnement nationale du Canada et donne accès à plus de 50 pays et marchés mondiaux. www.grandslacs-voiemaritime.com

À propos de l'Autorité portuaire de Hamilton- Oshawa

En tant que réseau portuaire intégré, l'Autorité portuaire de Hamilton-Oshawa (HOPA) offre des actifs portuaires et maritimes à Hamilton, Oshawa et Niagara. Ce réseau multimodal efficace sur les Grands Lacs soutient les industries de l'Ontario et facilite les échanges commerciaux. En investissant dans des infrastructures de haute qualité et en donnant la priorité à la durabilité, HOPA contribue à la construction de fronts de mer prospères et fonctionnels dans les communautés de l'Ontario. Surveillant plus de 1 400 acres et plus de 150 entreprises locataires, 40 000 emplois ontariens sont liés aux marchandises qui transitent par les ports intégrés de la HOPA. https://www.hopaports.ca

À propos de QSL

Acteur clé de la chaîne logistique dont le siège social est situé à Québec, QSL développe des solutions de manutention novatrices et sur mesure, tout en traitant les marchandises avec soin, en étant à l'écoute de ses clients et en s'engageant à contribuer au bien-être des communautés dans lesquelles elle opère. Son empreinte socio-économique est impressionnante, avec plus de 2 000 employés et des activités dans 65 ports et terminaux à travers le Canada et les États-Unis. QSL figure parmi les sociétés les mieux gérées au Canada et les cultures d'entreprise les plus admirées au Canada. Tous ses terminaux portuaires sont certifiés par l'Alliance verte et sont en passe d'obtenir les certifications ISO 14001 et 45001. QSL a été la première compagnie maritime canadienne à adhérer au Pacte mondial des Nations unies. www.qsl.com

