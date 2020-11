QSL devient l'actionnaire unique de Transport Watson & Sycamore

QUÉBEC, le 24 nov. 2020 /CNW Telbec/ - QSL, une entreprise 100 % québécoise spécialisée dans l'opération de terminaux maritimes, l'arrimage et le transport, franchit un pas de plus vers son objectif de devenir la référence nord-américaine dans son secteur d'activités en devenant l'unique propriétaire de Transport Watson & Sycamore après le rachat des parts de Groupe Robert dans cette entreprise.

En 2018, rappelons que QSL avait fait équipe avec Groupe Robert pour compléter cette acquisition hautement stratégique. À l'issue d'une période de transition et avide de s'investir encore davantage dans le développement et la croissance de Transport Watson & Sycamore, QSL devient aujourd'hui l'unique propriétaire.

«Je tiens à remercier Groupe Robert qui nous a permis de faire atterrir en douceur ce projet d'acquisition. Leur accompagnement au cours des deux dernières années a été essentiel afin de nous familiariser avec l'industrie du transport routier qui vient bonifier notre offre dans tout le secteur de la logistique de transport. En effet, nos services s'étendent dorénavant bien au-delà des zones portuaires au sein desquelles nous avons acquis notre savoir-faire. Ce service s'ajoute à notreéventail de solutions pour veiller à ce que les marchandises parviennent à destination rapidement et sécuritairement. Grâce à l'expertise de Transport Watson & Sycamore, nous pouvons par exemple charger des navires de pales d'éoliennes, les décharger sur nos camions et les livrer à destination », illustre le président et chef de la directionde QSL, Robert Bellisle.

« Les employés de Transport Watson & Sycamore sont entre bonnes mains avec QSL. La transition menée au cours des 2 dernières années a permis aux employés de développer leurs liens avec QSL et de collaborer de manière efficace. La synergie entre les différents modes de transport que ce soit maritime, ferroviaire, routier ou encore par voie aérienne est essentielle pour assurer le transport efficace des marchandises partout sur le territoire. Nous sommes fiers d'avoir collaboré à développer cette synergie en accompagnant QSL », souligne le président et chef de la direction de Groupe Robert, Michel Robert.

Depuis sa création, il y a plus de 40 ans, QSL a toujours cherché à améliorer l'expérience client en développant son réseau de ports et terminaux en Amérique du Nord. Ses installations sont stratégiquement situées à des carrefours de transport multimodal permettant d'avoir accès à des voies ferrées et des axes routiers majeurs afin d'accélérer le transport des marchandises une fois arrivées à quai. Cette transaction servira de levier additionnel pour QSL afin de poursuivre sa croissance au Canada et aux États-Unis, offrir des services toujours plus innovants à ses clients et remplir sa promesse : la réussite sur mesure. Transports Watson & Sycamore deviendront des divisions de QSL Transport.

À propos de QSL

QSL est une entreprise de classe mondiale spécialisée dans l'opération de terminaux maritimes, l'arrimage et le transport. Acteur clef de la chaine logistique , dont le siège social est à Québec, QSL développe des solutions sur mesure afin d'offrir des méthodes de manutention innovatrices, en portant une attention soignée à la marchandise. Son empreinte socio-économique est impressionnante avec plus de 2 000 employés et des activités qui se déploient dans plus de 40 ports et terminaux.

www.qsl.com

À propos Transport Watson et Sycamore

Transport Watson & Sycamore sont spécialisées dans le transport routier de matériel lourd et surdimensionné ainsi que dans la logistique d'approvisionnement intégrée.n. Forte d'une expertise de pointe reconnue, l'équipe de Watson & Sycamore peut compter sur 120 employés dédiés et compétents afin d'offrir des services à valeur ajoutée tels que la conception et l'opération de remorques construites sur mesure assurant l'optimisation des déplacements et une grande flexibilité sur l'ensemble du territoire nord-américain .

