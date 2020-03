QSL décroche les honneurs - L'entreprise se hisse parmi les sociétés les mieux gérées au Canada en 2020

QUÉBEC, le 5 mars 2020 /CNW Telbec/ - QSL, une entreprise 100 % québécoise de classe mondiale, spécialisée dans l'opération de terminaux portuaires et l'arrimage, annonce qu'elle figure au palmarès 2020 des sociétés les mieux gérées au pays. À l'issue du processus indépendant et rigoureux que pilotent Deloitte et la CIBC, l'entreprise s'est démarquée parmi les centaines de sociétés détenues et gérées par des Canadiens. Reconnue pour son excellence, sa performance remarquable et sa croissance durable, elle s'est ainsi taillé une place comme lauréate du prestigieux concours.

« Nous sommes honorés de faire partie d'un palmarès aussi important qui reconnait beaucoup plus que la seule performance financière. Notre succès demeure d'abord et avant tout le fruit du travail de toute une équipe. Je tiens donc à saluer le dévouement exceptionnel, la rigueur et la soif d'excellence de nos employés qui nous permettent, au quotidien, de poursuivre notre ascension. Au cours des 40 dernières années, notre entreprise s'est profondément transformée et a su tisser des liens de confiance durables avec ses clients pour en soutenir la croissance et le développement. Nous sommes fiers de voir notre leadership reconnu. Encore plus de se démarquer à une échelle toujours plus impressionnante, et ce, sans jamais perdre de vue nos racines et notre raison d'être : la réussite sur mesure de nos clients », de mentionner Robert Bellisle, président et chef de la direction de QSL.

Aujourd'hui, l'empreinte de QSL dépasse largement les frontières du Québec avec 1 300 employés; plus de 35 terminaux maritimes répartis tout au long de l'axe du Saint-Laurent et des Grands Lacs, de Saint-John's TN à Chicago Illinois ainsi qu'à Houston, Texas. ; 21 millions de tonnes de marchandises manutentionnées et 1 200 navires chargés et déchargés annuellement. De plus, l'entreprise est reconnue pour ses initiatives en matière de développement durable et pour sa volonté de réduire l'impact de ses activités sur l'environnement et sur les communautés dans lesquelles elle opère. Tous ses terminaux canadiens sont d'ailleurs certifiés Alliance verte, un rigoureux programme de certification environnementale pour l'industrie maritime nord-américaine, certification qu'elle entend d'ailleurs étendre à l'ensemble de ses installations.

« En 40 ans, QSL est passée d'une gestion d'entreprise de taille moyenne à celle d'une grande entreprise. Notre secret? Un ADN très entrepreneurial et la capacité de se réinventer sans cesse, d'absorber le changement à grande vitesse et de saisir les opportunités d'affaires pour demeurer une véritable référence au sein de son industrie. Nous cherchons sans cesse à dépasser les attentes de nos clients et à relever, voire définir les standards. La reconnaissance que nous recevons aujourd'hui nous confirme que nous allons dans la bonne direction », de conclure M. Bellisle.

À propos de QSL

QSL est une entreprise de classe mondiale spécialisée dans l'opération de terminaux portuaires et l'arrimage. Elle développe des solutions sur mesure afin d'offrir des méthodes de manutention innovantes, en portant une attention soignée à la marchandise et en étant à l'écoute des besoins spécifiques de chaque client. Sa vision est claire : devenir la référence nord-américaine de l'industrie en soutenant la réussite de ses clients, en participant activement à la croissance des marchés d'import et d'export canadiens et américains et en agissant pour le mieux-être des collectivités au sein desquelles elle opère.

À propos des sociétés les mieux gérées au Canada

Le concours des sociétés les mieux gérées au Canada demeure le sceau d'excellence pour les sociétés détenues et gérées par des Canadiens dont le chiffre d'affaires dépasse 25 millions de dollars. Chaque année depuis le lancement du concours en 1993, des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux permettant d'évaluer leurs capacités et leurs pratiques de gestion. Les commanditaires du programme sont Deloitte Sociétés privées, la CIBC, le Canadian Business, la Smith School of Business et le Groupe TMX. Pour en savoir plus, visitez www.societeslesmieuxgerees.ca

SOURCE QSL

Renseignements: Catherine W Audet, Tél. : 418-648-1233, poste 1234, Courriel : [email protected]