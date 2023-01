L'entreprise de Québec se distingue par son engagement envers le développement durable

QUÉBEC CITY, le 17 janv. 2023 /CNW Telbec/ - QSL, une entreprise de classe mondiale spécialisée dans l'opération de terminaux portuaires, l'arrimage, les services maritimes, la logistique et le transport à travers l'Amérique du Nord, est fière d'avoir participé à l'étude du Pacte mondial des Nations unies et d'Accenture sur le développement durable 2023. L'entreprise de Québec, par l'entremise de son président et chef de la direction Robert Bellisle, a partagé ses perspectives quant au caractère incontournable d'un modèle d'affaires axé sur le développement durable.

La dernière étude du Pacte mondial des Nations unies et d'Accenture sur le développement durable, déposée aujourd'hui, à Davos, dans le cadre du Forum économique mondial, présente les perspectives et l'appel à l'action de dirigeants d'entreprise de 128 pays et 18 secteurs. Ils y affirment considérer l'intégration du développement durable dans leur modèle d'affaires comme le fondement de la protection contre l'instabilité. Les stratégies et les modèles d'entreprise axés sur le développement durable ne sont pas seulement un impératif climatique, mais aussi le fondement de la sécurité, de la croissance et de la résilience.

Changements climatiques, inflation et volatilité des prix, pandémies, conflits armés, pénurie de main-d'œuvre. Le nombre de défis auxquels sont maintenant confrontés les dirigeants d'entreprise ne cesse de croître.

« L'intégration à notre modèle d'affaires du développement durable et des principes du Pacte mondial des Nations Unies, dont nous sommes signataires, nous permet à de nombreux égards d'affronter les défis posés par l'instabilité. Par exemple, les investisseurs institutionnels et autres parties prenantes demandent désormais des rapports sur l'ensemble de la chaîne de valeur. L'empreinte accrue de cette reddition de comptes modifie nos manières d'opérer et le regard que nous portons à nos activités. Nos engagements en matière de développement durable nous positionnent avantageusement à ce niveau, a commenté Robert Bellisle. Je suis fier d'avoir participé à cette nouvelle étude et d'avoir contribué à tracer la voie d'un avenir plus résilient et plus compétitif afin de réaliser les objectifs de développement durable des Nations unies. »

Au fil des ans, cet engagement de QSL s'est traduit concrètement de multiples manières : certification Alliance verte de l'ensemble de ses terminaux, implantation de systèmes complets de traitement de l'eau et d'un réseau étendu de convoyeurs électriques, approvisionnement et production locale d'équipements, adoption d'une philosophie et d'une approche d'économie circulaire, implantation de la télémétrie à travers sa flotte d'équipement, élimination des bouteilles d'eau à usage unique, implantation en cours d'un système de gestion ISO 14001 (environnement) et ISO 45001 (santé et sécurité des travailleurs). De plus, QSL devenait en 2021 la première entreprise de l'industrie maritime au Canada à adhérer au Pacte mondial des Nations Unis démontrant ainsi que le développement durable fait partie de l'ADN de QSL et est au cœur de sa vison : devenir la référence de l'industrie en Amérique du Nord.

Pour plus d'informations : Reimagining the Agenda: Unlocking the Global Pathways to Resilience, Growth, and Sustainability for 2030

