QUÉBEC, le 23 févr. 2024 /CNW/ - QSL International ltée (« QSL ») a le plaisir d'annoncer l'arrivée de nouveaux actionnaires : des fonds conseillés par iCON Infrastructure LLP (« iCON »), la CDPQ et les dirigeants actionnaires de QSL déjà actifs au capital de l'entreprise. iCON est un investisseur à long terme qui se concentre sur les entreprises d'infrastructure en Europe et en Amérique du Nord. La CDPQ est un groupe d'investissement mondial qui participe déjà à la structure de capital de l'entreprise.

Le siège social de QSL demeurera à Québec et l'entreprise continuera d'être dirigée par l'équipe de direction actuelle. iCON et la CDPQ appuieront la stratégie de croissance de QSL, y compris l'investissement dans de nouveaux projets, en particulier au Québec.

La transaction se clôturera au milieu de l'année 2024. À l'issue de la transaction, Denis Dupuis, fondateur de QSL, se retirera de l'entreprise.

Denis Dupuis, fondateur de QSL

« J'ai démarré cette entreprise en 1978 avec 10 000 $ en poche, un prêt personnel de ma mère. Ma vision était de bâtir une entreprise d'envergure, ancrée dans la ville de Québec, qui établirait les standards de la logistique maritime par un service impeccable, un développement stratégique et des partenariats durables. En un peu plus de 40 ans, QSL s'est forgé une réputation enviable et se distingue par une promesse claire : soutenir le succès sur mesure de nos clients. Le moment est venu de passer le flambeau avec un sentiment d'accomplissement, confiant que l'avenir est entre de bonnes mains et que mon rêve va se poursuivre.

Je suis fier de ce que nous avons accompli chez QSL, reconnaissant de la confiance accordée à l'entreprise par des partenaires crédibles et ambitieux, et enthousiaste à l'idée de voir l'équipe de direction actuelle diriger l'entreprise vers un avenir prometteur. »

Robert Bellisle, président et chef de la direction de QSL

« J'aimerais souligner le leadership visionnaire de Denis Dupuis. Il a fait preuve d'une vision remarquable et, au cours des dernières années, il a rigoureusement préparé QSL à poursuivre sa croissance en mettant en place une solide équipe de gestion prête à prendre la relève et à mener l'organisation vers de nouveaux sommets. Nous sommes reconnaissants pour son importante contribution à l'entreprise et à l'industrie dans son ensemble.

Pour nos employés, nos clients et nos partenaires, cette annonce marque le début d'une nouvelle ère de développement, de projets passionnants et d'innovation, alors que nous travaillons ensemble pour relever les défis de demain. Cette nouvelle ère assurera la croissance pérenne de l'entreprise, lui donnera les moyens de ses ambitions et, surtout, offrira à nos collaborateurs des perspectives stimulantes pour rêver encore plus grand ! »

Kristoff Torfs, associé chez iCON

« L'équipe d'iCON est fière de compter QSL dans son portefeuille d'entreprises de premier plan dans les secteurs des ports et des terminaux. Nous sommes également ravis d'accueillir une autre entreprise canadienne de grande qualité dans notre portefeuille, en plus de nos investissements actuels dans Capstone Infrastructure et Vista Services.

En travaillant en partenariat avec l'équipe de direction de QSL et la CDPQ, nous voyons une grande opportunité de consolider la position de l'entreprise en tant que championne québécoise dans les secteurs des ports et de la logistique et de développer les activités de QSL à travers l'Amérique du Nord. »

Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe pour le Québec à la CDPQ

« La CDPQ soutient le développement de QSL sous forme de prêts depuis 2021. Ceci nous a permis de mieux connaître l'entreprise et de constater son impact majeur sur la chaîne logistique. Nous sommes fiers de devenir actionnaires, ce qui nous permettra de conserver les actifs et les talents ici, aux côtés d'un partenaire expérimenté dans le secteur maritime. Ensemble, nous allons permettre à QSL de poursuivre un plan de croissance ambitieux, dont le Québec demeurera la plaque tournante. »

À propos de QSL

Acteur clef de la chaîne logistique dont le siège social est à Québec, QSL développe des solutions sur mesure afin d'offrir des méthodes de manutention innovatrices en portant une attention particulière à la marchandise et en contribuant au mieux-être des collectivités au sein desquelles elle opère. Son empreinte socio-économique est impressionnante avec plus de 2 000 employés et des activités qui se déploient dans 64 terminaux portuaires au Canada et aux États-Unis. Elle est lauréate de la catégorie Or des Sociétés les mieux gérées au Canada et figure au palmarès des Cultures d'entreprise les plus admirées au Canada. L'ensemble de ses terminaux portuaires sont certifiés Alliance verte. À l'automne 2021, QSL devenait la première entreprise maritime au Canada à joindre le Pacte Mondial des Nations Unies. En 2023, une partie importante de ses activités obtenait les certifications ISO 14001 (environnement) et ISO 45001 (santé et sécurité). Aujourd'hui, cette quête d'excellence se poursuit entre autres par l'implantation de ces certifications à travers l'ensemble de ses activités. www.qsl.com

À propos d'iCON

iCON est une société de placement primée et indépendante possédant 8 milliards d'actifs sous gestion. Nous nous concentrons sur les placements en actions à long terme dans des entreprises privées de taille moyenne en Europe et en Amérique du Nord dont les activités sont liées principalement aux infrastructures. Les fonds affiliés à iCON ont investi avec succès dans un portefeuille diversifié de 48 entreprises couvrant des secteurs liés à l'infrastructure, notamment les transports, les services publics, les télécommunications, l'énergie et l'environnement, et l'infrastructure sociale. Parmi les investisseurs qui choisissent les fonds d'iCON, figurent des sociétés de premier ordre en Europe, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie. Pour plus d'informations, visitez le site www.iconinfrastructure.com

À propos de la CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placement privé, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2023, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 434 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, consultez nos pages LinkedIn ou Instagram , ou suivez-nous sur X .

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

Conseillers

La Financière Banque Nationale a agi en tant que conseiller financier et McCarthy Tétrault a agi en tant que conseiller juridique auprès de QSL et Denis Dupuis dans le cadre de la transaction.

Marchés des capitaux CIBC a agi en tant que conseiller financier et Osler, Hoskin & Harcourt LLP a agi en tant que conseiller juridique d'iCON dans le cadre de la transaction.

La Banque Scotia a agi en tant que conseiller financier et Norton Rose Fulbright a agi en tant que conseiller juridique de la CDPQ dans le cadre de la transaction.

