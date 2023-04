MONTRÉAL, le 19 avril 2023 /CNW/ - Qobuz, la seule plateforme musicale au monde à offrir à la fois un service de musique en continu et le téléchargement en haute résolution, est maintenant disponible, en français et en anglais, au Canada. À compter du 19 avril, toutes les personnes désireuses de profiter d'une expérience musicale unique, différente, loin des offres grand public, auront accès à sa proposition unique : une qualité sonore inégalée associée à un contenu éditorial local et international, riche et éclectique.

Une offre différenciée, exclusive et approfondie

Fondée en 2007, Qobuz offre à tous les mélomanes et audiophiles, une expérience d'écoute inégalée, respectueuse de la musique telle que l'artiste l'a conçue. Avec un catalogue de 100 millions de titres provenant de labels majeurs et indépendants d'ici et d'ailleurs, disponibles en ligne et en téléchargement en qualité sans perte (lossless) ou Hi-Res "qualité studio" (24 bits jusqu'à 192 kHz), Qobuz propose une qualité sonore inégalée. La plateforme est également très engagée dans la promotion de la création artistique et de la culture musicale locale, francophone et internationale.

« Le Canada aura le grand cadeau d'une écoute de qualité lors de l'ouverture de Qobuz ! » déclare Neil Young, auteur-compositeur-interprète canadien de renom et l'une des personnalités les plus influentes du monde de l'audio.

Une ligne éditoriale et un contenu riche pour redécouvrir la musique d'ici et du monde entier

Qobuz offre également un environnement propice à la découverte et à la diversité musicale. Véritable média culturel, la plateforme propose à travers son magazine, un contenu éditorial riche composé d'interviews, d'articles de fond et d'une rubrique dédiée à la Hi-Fi. Reconnue pour la qualité de ses recommandations, la rédaction composée d'experts propose chaque semaine des sélections musicales pointues et éclectiques d'artistes et d'albums, connus ou émergents, à (re)découvrir, ainsi que des playlists élaborées à la main. Rock, jazz, classique, pop, R&B, électro, métal… tous les genres musicaux sont mis à l'honneur.

Qobuz, c'est également une communauté fondée sur une passion commune. Qobuz Club offre aux audiophiles et amateurs de musique du monde un lieu d'échange où ils peuvent partager leurs découvertes et recommandations musicales ainsi que des conseils sur le matériel Hi-Fi.

« L'arrivée de Qobuz au Canada est l'occasion de faire rayonner les talents d'ici au sein d'une plateforme de haute qualité qui a à cœur l'émergence et la découverte. Le choix d'avoir une équipe basée à Montréal illustre bien l'importance pour Qobuz d'offrir une vitrine aux artistes et artisans québécois et canadiens. Nous travaillerons étroitement avec les divers acteurs du milieu afin de développer des opportunités de promotion et de mise en valeur des contenus d'ici. Les abonnés de la plateforme pourront retrouver une offre locale sur mesure dans un environnement qui répond aux attentes technologiques et éditoriales des mélomanes en tout genre. » souligne Vincent Lefebvre, Chef - Musique, marketing et partenariats de Qobuz au Canada.

Qobuz, la seule plateforme au monde à proposer un service de musique en continu et le téléchargement de musique en haute résolution

Qobuz propose différents abonnements pour profiter pleinement d'une expérience musicale complète. L'ensemble des offres donne accès à la qualité haute-résolution, « Hi-Res » (celle enregistrée en studio), et sans perte « lossless ou CD » (souvent appelée HiFi).

Toutes les offres sont disponibles dans différentes formules :

SOLO pour un abonnement individuel,

DUO pour un abonnement de deux personnes,

FAMILLE : jusqu'à 6 comptes pour les membres d'une même famille à partir du même abonnement.

QOBUZ STUDIO

L'offre STUDIO permet aux utilisateurs d'accéder à l'ensemble du catalogue Qobuz en qualité studio en illimité et à l'entièreté de son contenu éditorial exclusif.

STUDIO SOLO : 12,99 $ par mois pour un abonnement individuel. Ou 10,83 $ par mois, soit 129,99 $ payés en une fois en formule annuelle.

STUDIO DUO : 17,99 $ par mois, pour deux comptes sur un même abonnement. Ou 14,99 $ par mois, soit 179,88 $ payés en une fois en formule annuelle.

STUDIO FAMILLE : 21,90 $ par mois, jusqu'à 6 comptes pour tous les membres d'une famille avec un seul abonnement. Ou 17,99 $ par mois, soit 215,88 $ payés en une seule fois en formule annuelle.

QOBUZ SUBLIME

L'offre sublime donne accès à l'ensemble du catalogue Qobuz d'albums en qualité studio, tous disponibles en ligne et en téléchargement, avec des remises exclusives sur les achats Hi-Res pouvant aller jusqu'à 60 %.

SUBLIME SOLO : 15 $ par mois, soit 179,99 $, pour un abonnement annuel réglé en une fois.

SUBLIME DUO : 22,49 $ par mois, soit 269,89 $, pour un abonnement annuel et deux comptes, réglé en une fois.

SUBLIME FAMILLE : 29,17 $ par mois, soit 349,99 $, pour un abonnement annuel, jusqu'à 6 comptes pour les membres d'une famille, réglé en une fois.

« Qobuz est unique en son genre, c'est la seule plateforme au monde à proposer le streaming et le téléchargement de musique en haute résolution, une qualité de son inégalée, couplée à un magazine culturel exclusif de milliers d'articles dédiés à la musique. Qobuz s'adresse à un public exigeant et averti en quête de différenciation par rapport aux offres mainstream. », affirme Georges Fornay, Directeur Général Délégué de Qobuz.

« Le Canada bénéficie d'une scène musicale riche et diversifiée. Nous sommes heureux de contribuer à faire rayonner la diversité musicale localement et à travers le monde. La plateforme est très attendue par de nombreux mélomanes et audiophiles, nous sommes ravis de les voir rejoindre la communauté Qobuz. », poursuit-il.

À propos de Qobuz

Fondée en 2007 et pionnière du son haute qualité, Qobuz est la plateforme musicale française de musique en continu et de téléchargement destinée à toutes celles et ceux qui veulent vivre et partager pleinement leur passion pour la musique. Disponible dans 26 pays à travers le monde, en Europe, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Amérique latine et au Japon (service de téléchargement Haute-Résolution uniquement), Qobuz propose une offre de contenus éditoriaux exclusifs rédigés par une équipe d'experts. Fort de son catalogue de plus de 100 millions de titres, Qobuz possède en outre le choix le plus riche de références haute résolution (Hi-Res) du marché. Qobuz est licencié Hi-Res Audio par la Japan Audio Society (JAS). Pour en savoir plus : qobuz.com

