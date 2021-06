D'une hauteur de 369 mètres (1 210,63 pieds), le Hai Tian Center abrite des bureaux de catégorie A, l'hôtel cinq étoiles St. Regis Qingdao, le Cloud Art Center, une terrasse d'observation, le Cloud Diamond Club, le Haitian Mall et le Haitian Mansion. En tant que nouvel emblème, le Hai Tian Center servira de lieu de pointe et de choix où tenir les réunions et les conférences qui améliorent les capacités de service de la ville et en influencent l'évolution.

« Conson Group tirera pleinement parti de la valeur potentielle du Hai Tian Center pour attirer des investissements, stimuler la demande intérieure, améliorer la consommation et développer une économie centrale. Le Centre donne accès à un espace et à un mode de vie de grande qualité pour la population locale tout en devenant une nouvelle force visant à accroître la vitalité, à diriger la prochaine étape du développement et à redéfinir la personnalité de la ville de Qingdao », a affirmé Wang Jianhui, secrétaire du comité du parti et président de Qingdao Conson Development (Group).

Il considère le Hai Tian Center comme le point culminant de tout ce à quoi la ville aspire, un ajout significatif au patrimoine de la ville et un lieu par excellence où tenir les réunions et les événements importants, tout en stimulant la transformation de Qingdao en une métropole internationale ouverte, moderne, dynamique et à la mode.

Les dirigeants et les représentants du gouvernement de Qingdao présents à l'événement ont fait observer que les grands projets comme le Hai Tian Center sont des événements révolutionnaires qui accélèrent la transition des anciens moteurs économiques vers les nouveaux. La construction fluide et le bon fonctionnement du centre sont de bon augure pour qu'il joue son rôle de facilitateur du développement économique et social de haute qualité de la ville tout en améliorant la compétitivité globale de la région.

Long Yongtu, ancien vice-ministre du ministère chinois du Commerce extérieur et de la Coopération économique et co-président de la Fédération sino-internationale des entrepreneurs (SIEF), a déclaré : « La Chine accélère la construction d'un nouveau modèle de développement ayant comme pilier la circulation intérieure et la promotion mutuelle de la double circulation. Dans ce contexte, la qualité et l'ouverture sont la clé du développement économique urbain. » Il a salué le rôle actif qu'a joué Qingdao dans la promotion du développement de haute qualité de la ville, stimulé par des complexes urbains de très grande hauteur comme le Hai Tian Center. « J'espère que le Hai Tian Center deviendra un centre pour les talents, l'économie de services et les investissements qui pourra favoriser la transformation de Qingdao en une métropole internationale ouverte, moderne et dynamique. »

À l'avenir, le Hai Tian Center prévoit d'intégrer ses ressources concurrentielles afin de faciliter la collaboration entre les entreprises et les organisations de Qingdao et des environs dans le but d'établir un écosystème commercial moderne englobant les fournisseurs de services d'information, les fabricants, les fournisseurs de services financiers, les établissements de formation et d'enseignement et les entreprises de technologie.

Personne-ressource pour les médias :

M. Gu

+86-158-5328-5676

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1537511/6_21_30s_Video.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1537673/Image1.jpg

SOURCE Qingdao Conson Development