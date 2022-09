SHANGHAI, le 16 sept. 2022 /CNW/ - Le 13 septembre 2022, Qidi Technology (Shanghai) Co., Ltd. (ci-après « Qidi ») a annoncé l'achèvement d'une ronde d'investissements providentiels de 100 millions yuans (14,44 millions de dollars américains), au cours de laquelle Joy Capital a agi comme principal investisseur et Matrix Partners China et Meridian Capital comme co-investisseurs.

Fondée en décembre 2021, Qidi est une entreprise innovante sur les plans scientifique et technologique qui met l'accent sur la création d'une paire de lunettes intelligentes pouvant être portée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre aux besoins des clients grâce à son modèle d'intégration verticale unique. En partant de l'intégration complète des technologies sous-jacentes, Qidi se concentre sur la création de lunettes intelligentes révolutionnaires à mains libres, qui garantissent aux utilisateurs un voyage sans problème dans le monde entier.

Une solution optimale de Qidi : Lunettes « intelligentes » et modèle d'intégration verticale

La mise au point d'une paire de lunettes intelligentes idéale pour un port prolongé comporte souvent de nombreux défis, comme le poids, le confort, la durée de vie de la batterie et la dissipation de la chaleur. En outre, en tant qu'article de tous les jours, les lunettes doivent être à la fois à la fine pointe et tendance.

Les lunettes intelligentes sont faites de différentes unités, qui exploitent subtilement une série de technologies clés sur le plan de l'optique, des techniques d'affichage, des interactions, de l'algorithme et du système d'exploitation. Si nous adoptons simplement la logique des « lunettes intelligentes » et le modèle de développement de l'intégration technologique de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que le mélange de fonctions intelligentes tout en un, cela transformera facilement les « lunettes intelligentes » en « un casque imprécis ». »

Le fondateur de Qidi souligne que « la caractéristique la plus distinctive des lunettes intelligentes est qu'elles peuvent percevoir l'environnement et tout reconnaître dès le premier contact, et fournir un retour instantané devant les yeux des utilisations, alors qu'au même moment, le service mains libres qu'elles fournissent peut augmenter l'efficacité dans une large mesure. »

Le principe directeur du développement de produits de Qidi est d'injecter de l'intelligence dans les lunettes. Pour satisfaire aux besoins quotidiens des utilisateurs, les lunettes intelligentes sont équipées d'intelligence, en fonction des trois caractéristiques de base préoccupant les utilisateurs, à savoir la flexibilité, la popularité et la mode. En outre, les lunettes intelligentes ont fait l'objet d'une innovation approfondie sur le plan du poids, de la durée de vie de la batterie et du confort. Un réglage dioptrique est également disponible, ce qui permet d'offrir un voyage sans tracas aux utilisateurs dans le monde entier.

Qidi propose un modèle d'intégration verticale, afin de faire correspondre parfaitement les conceptions de haut niveau qui conviennent aux extrémités du terminal avec le système d'exploitation de base, le système d'entraînement et l'algorithme, ce qui résout fondamentalement les problèmes technologiques.

Les membres clés de Qidi sont issus de grandes entreprises technologiques chinoises, comme Huawei et DJI, qui possèdent une riche expérience à titre de pionniers dans différents secteurs connexes. Il s'agit d'une équipe bien expérimentée et bien intégrée, dont le fondateur a lancé avec succès plusieurs produits phares générant un volume de ventes de plus de dix millions d'unités. L'équipe a une connaissance et une compréhension approfondie des besoins des utilisateurs, du développement de produits et de l'innovation technologique

« Nous nous sommes toujours concentrés sur la fabrication de téléphones phares, de sorte que la recherche de la haute qualité, d'un design élégant et d'une expérience utilisateur extrême est devenue l'ADN de notre équipe, a déclaré le fondateur de Qidi. Cela fait plus de dix ans que nous ne nous sommes pas occupés de lunettes intelligentes. Notre compréhension des technologies de base nous permet de croire que le point de bascule des technologies pertinentes approche à grands pas. Nous espérons jouer le rôle d'innovateur technologique de la Chine pour redéfinir les lunettes intelligentes et mettre au point le produit parfait que les utilisateurs souhaitent, pour finalement s'en servir comme levier pour faire avancer une véritable société intelligente. »

