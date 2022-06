Un ensemble complet de services de technologie financière, y compris la tokenisation, les paiements et les services de gestion du risque et du capital, disponible pour les entreprises qui n'y avaient pas accès auparavant

HOUSTON, 29 juin 2022 /CNW/ - Qenta, Inc., (Qenta), une plateforme de services financiers et d'infrastructure dotée d'une technologie de pointe et d'une blockchain exclusive de niveau entreprise (le système d'exploitation Qenta), a dévoilé aujourd'hui une suite améliorée et intégrée de solutions financières. En ciblant l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie-Pacifique et l'Europe centrale et orientale, Qenta propose des actifs tokenisés, des portefeuilles multijetons pour les services bancaires numériques, des paiements numériques et des services de gestion du risque lié aux matières premières et aide à résoudre les problèmes d'accès, de connectivité, de conformité et de change auxquels sont confrontées de nombreuses entreprises dans ces marchés émergents.

« De nombreuses entreprises à travers le monde n'ont pas accès à la gamme complète de services financiers nécessaires pour vraiment réussir au-delà des frontières locales et rassembler les services de plusieurs fournisseurs individuels peut être un processus qui prend du temps », a déclaré Brent De Jong, président du conseil d'administration et PDG de Qenta. « Qenta regroupe des services qui étaient auparavant indépendants dans une plateforme unique, ce qui permet aux entreprises des marchés émergents d'accéder à une suite de technologies et de solutions. Par exemple, les agriculteurs qui utilisent nos services de gestion du risque et de change sont maintenant en mesure d'accéder à des monnaies numériques ce qui leur permet d'utiliser de l'argent programmable et de bénéficier de capacités de paiement. Ils peuvent également obtenir un financement plus tôt grâce au suivi de la chaîne d'approvisionnement basé sur la blockchain. Avec Qenta, les utilisateurs peuvent désormais profiter de l'efficacité de technologies convergentes. »

La vaste gamme de services financiers interconnectés et les cibles mondiales de Qenta représentent un marché adressable considérable de plus de 500 milliards de dollars. Les marchés émergents à forte croissance représentaient déjà une part importante du chiffre d'affaires de Qenta en 2021 et ce segment devraient contribuer majoritairement au revenu total de la société d'ici 2026.

Kerim Chouaibi, directeur général de Qenta Payments et membre du conseil d'administration de Qenta, a affirmé : « Qenta occupe une position unique à l'intersection de la gestion du risque et du capital, des paiements et de la tokenisation pour offrir une connectivité financière complète entre les marchés mondiaux et les petites et moyennes entreprises dans les marchés émergents à forte croissance. À mesure que les petites et moyennes entreprises créées au sein de pays en développement grandissent et que leurs besoins évoluent, elles peuvent facilement et de manière transparente tirer parti de toutes ces offres, sans avoir à passer par une autre plateforme. »

Le système d'exploitation Qenta (QOS) est une blockchain privée autorisée de troisième génération qui prend en charge les jetons représentant la monnaie fiduciaire, la cryptomonnaie, les matières premières ou d'autres unités de valeur telles que les miles de fidélisation ou les minutes mobiles. Après le lancement du jeton G-Coin® (un actif d'or numérique pour économiser, envoyer et dépenser de l'or) en 2018, les outils de contrat intelligent de la plateforme permettent aux utilisateurs de personnaliser les transactions financières de toute taille et complexité, des envois de fonds transfrontaliers aux emprunts et prêts garantis en passant par le lien entre les paiements et la provenance et la livraison des marchandises.

Un écosystème de services financiers fluide à croissance rapide nécessite une solide empreinte réglementaire mondiale, et Qenta opère comme une entreprise de services monétaires dans 33 États américains. La société détient également des autorisations financières sur d'autres marchés clés. Elle effectue plus de 1,4 million de transactions par mois et compte plus de 5 000 clients actifs. QOS est désormais accessible aux développeurs tiers, qui peuvent s'en servir pour créer des applications distribuées supplémentaires en sachant que la clientèle de Qenta répond à des exigences réglementaires strictes.

À propos de Qenta

Qenta comprend trois divisions : Qenta Tokenization propose des solutions de tokenisation d'actifs brevetées, des portefeuilles multijetons pour les services bancaires numériques et des services de paiement programmés, notamment avec le jeton G-Coin® (un actif d'or numérique); Qenta Payments propose le traitement des paiements numérique, des comptes multidevises et des cartes de débit et de crédit sur les plateformes mobiles; enfin, Qenta Capital & Risk Management fournit des produits de protection spécialisés et un financement de marge pour les matières premières et les métaux précieux.

Basée à Houston, au Texas, Qenta opère et à des bureaux sur 5 continents et la société compte plus de 400 employés. Elle offre le plus haut niveau de sécurité et de conformité et est régie par des autorisations financières aux Bermudes, au Brésil, à Dubaï, au Ghana, au Luxembourg, en Suisse et aux États-Unis.

En réduisant les difficultés et en offrant un meilleur accès aux produits et services financiers, Qenta a pour objectif de créer des écosystèmes financiers sans frontières et démocratisés pour élever les entreprises et les citoyens mondiaux.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1848141/Qenta_Inc_Logo.jpg

SOURCE Qenta, Inc.

Renseignements: CONTACT : Bob Zeitlinger, Makovsky, [email protected]