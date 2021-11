« Nous sommes ravis d'innover en ce qui concerne l'un de nos articles les plus populaires et les plus appréciés de tous les temps, notre produit signature Queso aux 3 fromages, et de commencer à offrir aux amateurs ce délicieux mets réconfortant juste à temps pour les mois d'automne et d'hiver, a déclaré Katy Velazquez, directrice des cuisines de QDOBA. Mac & Queso est le mélange parfait de saveurs mexicaines agrémenté d'une touche américaine classique. Nous sommes impatients de voir comment les clients de QDOBA de tous les âges choisiront de personnaliser leurs créations Mac & Queso. »

Composé de nouilles cavatappi et du Queso aux 3 fromages, le produit préféré des amateurs de QDOBA, le nouvel article au menu sera disponible en mode « Composez votre propre bol », sous forme d'accompagnement ou de repas pour enfants. Les clients auront également la possibilité de faire preuve d'ingéniosité en ajoutant le Mac & Queso à l'un des bols personnalisables de QDOBA ou à leur burrito préféré.

QDOBA lance également une collection exclusive de plats de la marque Mac & Queso Signature Eats conçus par nos chefs, notamment :

Bol ou burrito Cholula® Mac & Queso (en restaurant et en ligne )

) Macaroni recouvert du Queso aux 3 fromages de QDOBA, garni de poulet chaud et sucré Cholula®, de pico de gallo, de crème sure et de fromage cotija.

Bol ou burrito Tex Mex Mac & Queso (en ligne seulement )

) Poitrine de bœuf fumée lentement à basse température, sauce de tomates rôties, sauce de maïs et lanières de tortilla sur le nouveau Mac & Queso au fromage de QDOBA, offert sous forme de burrito ou de bol.

Burrito Mac & Queso garni (en ligne seulement)

Le nouveau burrito garni de QDOBA farci de Mac & Queso regorge de poitrine de bœuf fumée lentement à basse température, de crème au chili, de pico de gallo, de sauce de maïs et de lanières de tortilla qui lui confèrent un goût croustillant, le tout enveloppé dans une tortilla de farine chaude.

« Chez QDOBA, il est important de poursuivre notre mission qui consiste à faire du monde un endroit plus savoureux, a expliqué Karin Silk, chef du marketing de QDOBA. Notre nouvelle offre n'est que l'un des nombreux articles supplémentaires que nous déploierons dans certaines villes du pays et du Canada pour démontrer à nos clients que nous continuerons de faire preuve d'innovation en élaborant notre menu. »

QDOBA propose ses produits Mac & Queso après avoir effectué un essai opérationnel de moindre envergure à Seattle et dans certains restaurants de l'Ohio et de la Virginie-Occidentale l'été dernier. La chaîne de restauration rapide s'appuie sur son processus d'essai pour encourager ses clients à donner leur avis avant d'intégrer l'article à son menu à l'échelle nationale.

Il est possible de commander le Mac & Queso de QDOBA au restaurant, en ligne ou au moyen de l'application QDOBA pour le ramassage ou la livraison dans les établissements participants aux États-Unis et au Canada.

Pour en savoir plus sur QDOBA et Mac & Queso, visitez le www.QDOBA.com.

Cholula® et le logo Cholula sont des marques déposées de Spicy Liquid, LLC et utilisées sous licence par QDOBA.

À propos de QDOBA Mexican Eats

QDOBA est une entreprise de restauration mexicaine à service rapide qui compte plus de 740 emplacements aux États-Unis et au Canada. QDOBA utilise des ingrédients frais préparés sur place et à la main tout au long de la journée pour créer de délicieux menus. Les clients peuvent goûter aux délicieuses saveurs de QDOBA en faisant l'expérience de l'un des articles de menus exclusifs de la marque qui sont conçus par des chefs par souci de commodité et de facilité, ou en personnalisant leurs burritos, bols, tacos, quesadillas, nachos et salades en fonction de leurs goûts personnels. QDOBA a été élu « Best Fast Casual Restaurant » (meilleur restaurant à service rapide) au cours de trois années consécutives dans le cadre des prix 10Best Readers' Choice du USA Today. Pour en savoir plus, visitez le www.QDOBA.com ou consultez l'application QDOBA, que vous pouvez télécharger à partir de l'App Store d'iTunes ou sur Google Play. Vous pouvez également communiquer avec QDOBA sur Facebook, Twitter et Instagram.

