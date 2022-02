QC Copper recoupe en forage 184 m à 0,32 % éq.Cu, incluant 49,5 m à 0,7 % éq.Cu et prolonge la minéralisation dans la fosse conceptuelle

TORONTO, le 15 févr. 2022 /CNW/ - QC Copper and Gold Inc. (« QC Copper » ou la « Société ») (TSXV: QCCU) (OTCQB: QCCUF) a le plaisir d'annoncer les premiers résultats d'analyse issus de son programme de forage du quatrième trimestre de 2021. Des résultats significatifs ont été obtenus dans plusieurs sondages, le plus notable étant le sondage OPM-21-122 qui a livré une intersection de 184,5 mètres à une teneur de 0,32 % éq.Cu, incluant 49,5 mètres à 0,70 % éq.Cu.

« Ces résultats sont notables parce qu'ils permettent de prolonger la minéralisation dans des secteurs qui n'avaient pas été bien échantillonnés ni inclus dans l'estimation des ressources minérales de septembre 2021. Ce sondage démontre clairement le potentiel d'expansion de la minéralisation dans la fosse, relativement à ce qui a été défini dans notre première estimation de ressources minérales. Des sondages d'expansion prioritaires sont planifiés en suivi à l'est, à l'ouest et en amont du pendage par rapport au sondage 122, dans le cadre du forage de définition afin d'augmenter l'étendue des ressources minérales exploitables par fosse du gîte Springer-Perry », a déclaré M. Charles Beaudry, administrateur et vice-président à l'exploration de QC Copper.

Révision de l'interprétation géologique / division en domaines de la minéralisation

Dans le cadre de la mise à jour des ressources minérales pour les gîtes Springer-Perry prévue vers la fin de l'année 2022, une réinterprétation de la géologie est en cours, passant d'une catégorisation en veines et halo vers une division en domaines des enveloppes minéralisées globales au-dessus d'un seuil de coupure nominal de 0,2 % éq.Cu en utilisant tous les résultats de forage historiques et actuels. Il s'agit d'un facteur important puisque les enveloppes filoniennes d'origine définies par la Société ont été numérisées avant le programme de forage de 2021, et plusieurs secteurs minéralisés étaient, au final, situés à l'extérieur des enveloppes filoniennes, définis comme des halos, et ont été soit exclus de l'estimation des ressources minérales initiale ou ont été interpolés de façon très conservatrice dans le cadre de l'estimation des ressources minérales de 2021. La phase de forage actuelle cible les secteurs où la continuité géologique reste à démontrer afin d'accroître l'inventaire de ressources au sein du tracé de la fosse conceptuelle. Elle vise aussi à mieux définir les enveloppes à basse teneur autour des chantiers exploités.

Tableau 1 : Synthèse des intersections composites significatives issues jusqu'à présent du programme de forage au diamant du T4 2021 sur le projet Opémiska.

Sondage Zone De (m) À

(m) Intervalle

(m) Teneurs

Équivalent

cuivre (%)* Cuivre

(%) Or

(gpt) Argent

(gpt) Zinc

(ppm) Cobalt

(ppm) OPM-21-122 Springer 196,5 381,0 184,5 0,32 0,228 0,089 0,328 81 33 OPM-21-122 Springer 277,5 327,0 49,5 0,70 0,557 0,15 2,03 91 35 OPM-21-102 Est 90,0 100,5 1,83 1,83 1,646 0,009 8,56 262 156 OPM-21-109 Sud-Est 124,5 219,0 94,5 0,17 0,123 0,014 1,74 88 26 OPM-21-109 Sud-Est 189,0 219,0 30,0 0,24 0,179 0,015 2,76 158 31 OPM-21-110 Sud-Est 223,5 246,0 22,5 0,55 0,451 0,017 5,72 135 57 OPM-21-121 Saddle 85,5 127,5 42,0 0,26 0,185 0,047 0,786 67 50

*La teneur en équivalent cuivre (« éq.Cu ») inclut le cuivre, l'or, l'argent, le cobalt et le zinc, et est calculée en supposant des taux de

récupération de 100 %, à l'aide de l'équation suivante : éq.Cu = [(Cu % x 20 x prix du Cu) + (Au gpt / 34,2857 x prix de l'Au) + (Ag gpt /

34,2857 x prix de l'Ag) + (Co % x 20 x prix du Co) + (Zn % x 20 x prix du Zn)] / (20 x prix du Cu). Nous avons utilisé des prix pour le Cu,

l'Au, l'Ag, le Co et le Zn de 4,00 $ US, 1 730 $ US, 26,00 $ US, 23,90 $ US et 1,20 $ US respectivement. Aucune teneur de coupure n'a

été appliquée aux résultats d'analyse.

Les intervalles composites sont présentés « tels quels » et ne sont pas nécessairement représentatifs des épaisseurs réelles de la minéralisation. Toutefois, au sein du gîte, il y a présence de veines de plusieurs orientations différentes et ces sondages ont tous été forés vers le sud, afin de recouper les veines orientées est-ouest inclinées vers le nord, suggérant que les intervalles se rapprochent des épaisseurs réelles.

Mise à jour sur le programme de forage en cours

Les travaux de forage ont débuté vers la fin-octobre et se sont poursuivis jusqu'au 20 décembre, pour un total de 5 457 mètres en 23 sondages. En tout, 3 423 échantillons de carottage ont été soumis pour analyse, en plus d'une suite d'échantillons d'AQ/CQ, et les résultats d'analyse découlant de ces travaux nous arrivent en continu. En date du 11 février, 2 194 résultats d'analyse d'échantillons de carottes de forage avaient été reçus, et bien que quelques lots aient été réanalysés pour des raisons d'AQ/CQ, les résultats validés significatifs sont présentés à la figure 1 et au tableau 1.

Les travaux de forage ont redémarré en janvier 2022 et en date du 13 février, 2 597 mètres avaient été forés et 13 sondages avaient été complétés. En tout, 1 633 échantillons ont été prélevés et 1 496 échantillons ont été expédiés au laboratoire pour analyse. Aucun résultat d'analyse n'a été reçu jusqu'à présent pour les travaux de forage réalisés en 2022.

Phase 2 du programme de forage 2022 en préparation

La priorité de QC Copper à court terme sera de convertir ce qui, possiblement, serait présentement considéré comme du stérile en ressources minérales au sein de la fosse Springer-Perry. La Société est d'avis qu'il s'agit de la façon la moins risquée, la plus rentable et la plus efficiente d'assurer la croissance du gîte Opémiska.

Les secteurs ciblés à l'extérieur de la fosse conceptuelle ont pour but de tester et de confirmer la présence de minéralisation à basse teneur exploitable par fosse le long du corridor structural des mines Cooke-Robitaille, avant d'entreprendre le forage de définition systématique en 2023.

Déclaration de la PQ

Les renseignements techniques contenus dans le présent communiqué ont été révisés et approuvés par Charles Beaudry, P. Geo. et géo., administrateur et vice-président à l'exploration de QC Copper, lequel est une personne qualifiée (« PQ ») tel que défini par le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers. Pour les travaux d'exploration réalisés par QC Copper, tous les lots d'échantillons pour analyse font l'objet de procédures rigoureuses d'assurance-qualité, incluant l'insertion d'étalons et de blancs, ainsi que des analyses de vérification dans un deuxième laboratoire. Les résultats de contrôle de la qualité, incluant les échantillons de contrôle du laboratoire, sont évalués immédiatement sur réception des résultats pour chaque lot et des mesures correctives sont mises en œuvre immédiatement si nécessaire. Tous les collets de forage sont arpentés et localisés en coordonnées UTM. Des levés de déviation le long des trous de forage sont effectués à intervalles de 30 m à l'aide d'un instrument gyroscopique à enregistrement unique.

Pour plus d'information et des mises à jour à propos de QC Copper and Gold, veuillez visiter : www.qccopper.com

Et suivez-nous sur Twitter : @qccoppergold

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. Certains renseignements dans ce communiqué peuvent contenir des énoncés prospectifs. Ces renseignements sont basés sur les attentes actuelles, lesquelles sont assujetties à d'importants risques et incertitudes qui sont difficiles à prévoir. Les résultats réels pourraient être sensiblement différents des résultats suggérés dans les énoncés prospectifs. QC Copper and Gold Inc. n'assume aucune obligation d'actualiser les énoncés prospectifs, ni d'actualiser les raisons pour lesquelles les résultats réels pourraient être différents de ceux reflétés dans les énoncés prospectifs, sauf si et lorsque requis par les lois sur les valeurs mobilières applicables à QC Copper and Gold Inc. De plus amples détails sur les risques et les incertitudes sont présentés dans les documents déposés par QC Copper and Gold Inc. auprès des autorités canadiennes de règlementation en valeurs mobilières, lesquels sont disponibles sous le profil de QC Copper and Gold Inc. à l'adresse : www.sedar.com.

