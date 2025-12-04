DOHA, Qatar, 4 décembre 2025 /CNW/ - L'État du Qatar a annoncé aujourd'hui qu'il consacre un site clé du secteur riverain de Doha à un nouveau siège social pour le ministère des Affaires étrangères, qui est reconnu mondialement pour son rôle de médiateur. Créé pour établir une présence civique plus visible pour le service diplomatique de la nation et offrir au public un accès sans précédent au complexe du ministère, le projet transformera une section importante de l'emblématique Corniche de la ville. Dans le cadre d'un concours international invité, la commission chargée de concevoir le siège social a été décernée à l'architecte Frida Escobedo, fondateur et directeur du Studio Frida Escobedo, basé à Mexico et à New York. Situé au bord des eaux de la baie de Doha, le complexe de 70 000 mètres carrés (750 000 pieds carrés) sera une combinaison de nouvelles constructions et de la réutilisation adaptative d'une structure historique bien-aimée sur le site, située dans un environnement paysager abondant.

Le lancement du plan de création du nouveau complexe vise à faire de ce bâtiment le premier grand à être construit depuis des décennies dans la zone côtière qui s'étend vers le nord à partir du siège du gouvernement du Qatar, l'Amiri Diwan. Afin d'améliorer la visibilité de la mission de médiation, de résolution de conflits et de diplomatie culturelle du ministère, le bureau de poste général de 1985, connu pour ses « pigeons » modernistes distinctifs, sera assimilé au complexe. Cet important bâtiment public sera préservé et adapté en partie comme un espace pour la programmation publique associée au rôle du ministère dans la diplomatie culturelle.

Son Excellence le premier ministre et ministre des Affaires étrangères, le cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, a déclaré : « Je suis reconnaissant envers Son Altesse l'Émir pour sa vision pour le pays. Le nouveau siège social du MOFA qui sera construit représentera une icône de la diplomatie du pays et une source de fierté pour notre peuple en reflétant le rôle de premier plan du Qatar dans les négociations diplomatiques et en favorisant un dialogue et une coopération internationaux productifs. Nous remercions chaleureusement son Excellence Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al-Thani pour son rôle visant à faire en sorte que ce nouveau foyer pour le ministère réponde à tous nos besoins dans un cadre architectural extraordinaire. »

Son Excellence madame Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al-Thani, présidente de Qatar Museums, a dirigé le concours dans son rôle de présidente de Qatar Blueprint, une initiative globale visant à guider le développement dans l'ensemble du pays en coopération avec les entités publiques et le secteur privé. La création du nouveau siège social du ministère comprendra un volet culturel public dans le bureau de poste général réaménagé. Le projet fait progresser les objectifs de Qatar Blueprint en matière de planification urbaine et architecturale, de préservation du patrimoine, d'initiatives de réutilisation adaptative et d'excellence en conception architecturale.

Son Excellence madame Sheikha Al Mayassa a déclaré : « Je remercie Son Altesse l'Amir d'avoir rehaussé la position et le rôle mondiaux du Qatar. Je remercie également Son Excellence le premier ministre et ministre des Affaires étrangères pour ses efforts visant à rehausser le rôle du Qatar en tant qu'acteur important et actif de la diplomatie internationale. Nous remercions sincèrement Ashghal, l'autorité des travaux publics du Qatar, pour sa coopération tout au long du concours. Je félicite chaleureusement Frida Escobedo, un grand talent international, pour sa sélection pour la conception du nouveau siège du ministère. Sa conception renforce notre engagement envers la préservation du patrimoine grâce à la durabilité et à la réutilisation adaptative, tout en donnant au Qatar son prochain chef-d'œuvre architectural. »

La conception à l'échelle humaine et centrée sur la cour de Frida Escobedo envisage le nouveau complexe du ministère des Affaires étrangères à Doha comme une composition rythmée de volumes qui s'appuient les uns sur les autres, créant un seuil entre le patrimoine du Qatar et son avenir mondial. La nouvelle construction, qui consiste en une terrasse douce vers le nord, préservera les lignes de visibilité de l'emblématique bureau de poste général, en intégrant des éléments à sa façade dans le cadre d'un effort essentiel de réutilisation adaptative, tout en ancrant visuellement le ministère des Affaires étrangères à l'histoire du site. L'extérieur du bâtiment formera une structure enveloppante composée de piliers verticaux qui équilibrent l'ombre, l'intimité et la transparence, et un intérieur invitant comprendra une série de terrasses vertes conçues pour la réflexion, le rassemblement et l'art. Ce dialogue entre l'architecture et le paysage s'étendra au bureau de poste général, dont le rez-de-chaussée sera transformé en un espace d'exposition qui passera à un jardin couvert. Enraciné dans l'investissement continu du pays dans la diplomatie, l'art et l'architecture, le projet réaffirme le rôle du Qatar en tant qu'ancrage culturel pour Doha et porte d'entrée symbolique vers le monde.

Frida Escobedo Studio, avec des ingénieurs de Buro Happold et des concepteurs de paysages Studio Zewde, a été sélectionné parmi un premier groupe de 40 équipes architecturales invitées et une liste restreinte de sept. Conformément à la mission du ministère, le processus de sélection était entièrement international, et des architectes de tous les continents ont été invités à y participer. Le concours a été organisé et géré par Malcolm Reading Consultants au nom du ministère des Affaires étrangères et des Musées du Qatar.

