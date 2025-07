Le leader en biodiversité accepte de vendre jusqu'à 500 000 tonnes de bois de pin issu de l'éclaircissement de forêts gérées de manière durable provenant de propriétés situées aux États-Unis à Woodland Biofuels, une entreprise basée à Toronto

STOCKHOLM, 17 juillet 2025 /CNW/ - Qarlbo Biodiversity a signé un protocole d'entente avec Woodland Biofuels pour fournir jusqu'à 500 000 tonnes de bois issu de l'éclaircissement durable de forêts de pins provenant de propriétés qu'elle gère selon sa stratégie de gestion forestière Nature+®.

Cette entente marque une étape importante dans la mise en œuvre de la stratégie Nature+®, une approche innovante de la gestion écologique qui va au-delà des méthodes forestières traditionnelles. Conçue pour les industries à forte intensité de biomasse, cette stratégie garantit un approvisionnement durable en biomasse en combinant la conservation de la biodiversité, la restauration des espèces indigènes et une production forestière responsable. Cette approche intégrée contribue à séquestrer le carbone, à générer des crédits de biodiversité et à promouvoir des écosystèmes forestiers résilients et hautement performants.

« Ce partenariat avec Woodland Biofuels illustre parfaitement comment la foresterie durable peut servir à la fois des objectifs économiques et écologiques, a déclaré Aleksandra Holmlund, cheffe de la direction de Qarlbo Biodiversity. Les éclaircies de pin qui seront produites pour Woodland Biofuels proviendront de forêts qui soutiennent les écosystèmes locaux et l'environnement au sens large. »

Les éclaircies de pin fournies dans le cadre de ce protocole d'accord proviendront des propriétés agrandies de Qarlbo Biodiversity aux États-Unis. Qarlbo a déjà un projet opérationnel sur sa propriété forestière de 10 580 acres dans le sud de la Louisiane, qui illustre sa stratégie Nature+. La biomasse ligneuse produite dans le cadre de cet accord est certifiée durable et contribue à la biodiversité.

« Notre collaboration avec Qarlbo Biodiversity s'inscrit dans notre engagement à nous approvisionner de manière responsable en matières premières renouvelables, a commenté Greg Nuttall, chef de la direction de Woodland Biofuels. En utilisant des élagages de pin récoltés de manière durable, nous poursuivons notre mission qui consiste à produire une énergie propre tout en soutenant la biodiversité et la santé des écosystèmes. »

Qarlbo Biodiversity s'engage à mettre en œuvre des pratiques de gestion des terres respectueuses de la nature et axées sur la biodiversité, qui permettent d'obtenir une biomasse de haute qualité tout en minimisant l'impact environnemental. Cette approche restauratrice de la gestion forestière permet non seulement de préserver les écosystèmes, mais aussi de mettre en place des opérations forestières résilientes et pérennes, ouvrant la voie à la création d'emplois à long terme et à un développement économique durable dans le sud-est des États-Unis.

À propos de Qarlbo Biodiversity

Qarlbo Biodiversity est un leader mondial dans le domaine des investissements forestiers respectueux de la nature. En appliquant la stratégie de gestion forestière Qarlbo Nature+®, l'entreprise investit dans la régénération de la biodiversité dans les paysages forestiers et la gère activement. Notre objectif est de renforcer le poumon de notre planète pour les générations actuelles et futures. En tant que cofondatrice de la Biodiversity Credit Alliance (BCA), affiliée aux Nations unies, et de la Swedish Biocredit Alliance, Qarlbo Biodiversity est à l'avant-garde de la création de marchés crédibles et transparents pour la conservation des forêts et la régénération de la biodiversité. La société est à l'origine de la toute première vente commerciale de crédits de biodiversité en Suède, rendue possible grâce à la méthodologie pionnière de Qarlbo Biodiversity. En intégrant des technologies de surveillance et d'établissement de rapports aux dernières avancées scientifiques, Qarlbo Biodiversity prépare l'avenir de la sylviculture afin d'assurer à la fois la conservation et la viabilité financière. Pour en savoir plus, visitez https://www.qarlbobiodiversity.com .

À propos de Woodland Biofuels

Grâce à sa plateforme technologique exclusive de transformation des déchets de biomasse en carburant, Woodland Biofuels transforme la biomasse en carburants ultra-propres et négatifs en carbone qui contribuent à la fois aux objectifs climatiques et à la sécurité énergétique. La mission de l'entreprise est de décarboner les secteurs difficiles à réduire en produisant du gaz naturel renouvelable, de l'hydrogène et des carburants à faible teneur en carbone à partir de résidus forestiers et agricoles. Pionnière dans le domaine de la gazéification avancée et de la synthèse catalytique de carburants, Woodland Biofuels est à la pointe du développement de solutions évolutives pour une économie circulaire et sans énergie fossile. En 2024, la société a annoncé un investissement historique de 1,35 milliard de dollars pour construire la plus grande installation de gaz naturel renouvelable à bilan carbone négatif au monde dans le port de South Louisiana, renforçant ainsi son engagement en faveur de l'innovation et du développement économique. En intégrant une science éprouvée à une ingénierie des procédés de pointe, Woodland Biofuels redéfinit ce qui est possible dans le domaine de l'énergie propre. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.woodlandbiofuels.com .

