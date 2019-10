Q620M, la première tablette Huion de la série Inspiroy Dial, a été dévoilée au salon de l'électronique de Hong Kong

Q620M Inspiroy Dial, dotée d'un bouton de contrôle, assurera aux utilisateurs une expérience créative. Le bouton de contrôle permet des raccourcis pour faciliter le flux de travail et augmenter la productivité au quotidien. Les artistes peuvent utiliser le bouton de contrôle pour affiner les pinceaux, ajuster la toile, choisir les couleurs et défaire chaque ligne dont ils ne sont pas satisfaits, dans le logiciel de dessin classique. Au bureau, l'utilisateur peut faire défiler les articles et faire librement un zoom avant/arrière lorsqu'il navigue sur le site Web. Les monteurs vidéo peuvent utiliser le bouton de contrôle comme un outil vidéo pour faire une pause ou parcourir les vidéos. Faites-le pivoter et découvrez des possibilités infinies. Le bouton de contrôle va redéfinir la façon dont nous créons.

Outre le bouton de contrôle, de nombreuses autres fonctions satisferont les exigences des utilisateurs. 266PPS permet un ressenti fluide au moment de dessiner, sans ligne interrompue ou décalage lorsque l'on trace une ligne et, quelle que soit la vitesse d'exécution de l'utilisateur, le mouvement du stylo est instantanément saisi. Le rendu de chaque entrée de ligne est plus naturel, grâce aux 8 192 niveaux de sensibilité à la pression, sachant que la largeur des lignes s'adapte à la pression appliquée sur la surface. De plus, la combinaison d'une connectivité sans fil et de 20 heures d'autonomie de batterie, permettra non seulement de libérer les utilisateurs des innombrables câbles, mais leur offrira également plus de marge pour saisir l'inspiration. Contrairement à d'autres produits numériques indiquant aux utilisateurs la charge de l'alimentation que lorsque la batterie du dispositif est presque vide, des voyants sur les touches indiquent l'état de charge en temps réel, permettant aux utilisateurs de sortir l'esprit tranquille pour dessiner en extérieur, sans risque de mauvaise surprise.

Fournisseur professionnel de périphériques d'entrée graphiques, Huion s'attache à proposer de meilleurs produits aux créateurs du monde entier. Pour de plus amples renseignements, visitez www.huion.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1009501/Inspiroy_Dial_Q620M.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1009502/Inspiroy_Dial_Q620M_2.jpg

SOURCE Shenzhen Huion Animation Technology

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Tammy Zeng, +86-18823770828, http://www.huion.com

Related Links

http://www.huion.com