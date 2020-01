PwC Canada vend son cabinet de Prince George, en Colombie-Britannique

TORONTO, le 10 janv. 2020 /CNW/ - PwC Canada (« PwC ») vend à Beswick Hildebrandt Lund (« BHL ») son cabinet de Prince George, en Colombie-Britannique (C.-B.). La transaction prendra effet le 10 janvier 2020. C'est grâce à l'acquisition de RHB Schmitz de Grace Chartered Accountants (« RHB ») par PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l. que PwC est entré sur le marché local en 2015 et est devenu partie intégrante de la communauté d'affaires de Prince George.

PwC offre des services dans les domaines de l'audit et de la certification, des risques et de la conformité, de la fiscalité et des transactions, ainsi que des services-conseils. Il occupe une place importante dans le secteur des services aux sociétés privées dans l'ensemble de la Colombie-Britannique et dans le reste du pays. PwC a conclu un accord pour céder son cabinet et son personnel à BHL.

« Ce fût un plaisir de servir nos clients de Prince George. Nous tenons à remercier tout le personnel local pour son soutien au fil des années », déclare Jim McGuigan, associé directeur de la région de la C.-B. chez PwC. « Même si nous n'avons plus de bureaux à Prince George, nous continuerons de soutenir nos clients locaux. Nous souhaitons à Beswick Hildebrandt Lund beaucoup de succès dans l'avenir ».

BHL compte sur les services d'Allison Beswick et de Norm Hildebrandt, anciens associés de RHB à Prince George, et de Robin Lund. Avec leur personnel, ils continueront de servir la communauté de Prince George sous la dénomination « BHL ». PwC conservera certains clients à Prince George qui ont besoin du soutien d'un plus grand cabinet.

