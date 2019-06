PwC Canada dévoile les résultats de la 3e édition de son Indice de la santé de l'économie du Québec

L'environnement : un catalyseur de croissance pour l'économie québécoise

Pour une première fois cette année, en plus d'ajouter des variables de nature environnementale à l'analyse, l'Indice mesure la santé de l'économie du Québec en perspective avec celle du Canada

La santé de l'économie du Québec et du Canada s'est accrue de 22,96 % depuis 1980

s'est accrue de 22,96 % depuis 1980 Un indice composé de 30 variables réparties en cinq blocs thématiques pour mieux analyser les différentes forces et faiblesses de l'économie québécoise

Une analyse fondée sur des données de plus de 37 ans (1980-2017)

Une méthodologie validée par un groupe d'experts en économie du Québec

MONTRÉAL, le 11 juin 2019 /CNW/ - C'est aujourd'hui que PwC Canada dévoile l'édition 2019 de son Indice de la santé de l'économie du Québec . Dans le cadre de cette nouvelle édition, l'analyse inclut un nouveau bloc thématique, soit celui de l'environnement, et compare dorénavant la façon dont la santé de l'économie du Québec se porte par rapport à celle du Canada. Ainsi, cette troisième édition de l'Indice, qui se veut unique, qui permet d'avoir une appréciation globale à un moment précis et qui est « analytique-réflexif », s'intéresse aux questions suivantes : De quelle manière l'environnement influe-t-il sur l'économie du Québec? Comment peut-on agir afin de rendre notre économie plus résiliente aux enjeux climatiques?

Selon l'Indice présenté cette année, la santé de l'économie du Québec et du Canada s'est améliorée de 22,96 % entre 1980 et 2017. Le Québec étant un contributeur important au sein du Canada, l'évolution de la santé de son économie affecte directement celle du pays dans son ensemble. Ces deux économies suivent d'ailleurs une tendance similaire depuis 1980 et sont aujourd'hui à des niveaux semblables, tout en se distinguant l'une de l'autre, notamment dans les périodes de récession.

La croissance économique passe par l'environnement

« Nul doute que cette troisième édition de l'Indice saura susciter des discussions et proposer des axes de réflexion pour une mobilisation autour des facteurs qui influent sur la santé de l'économie. Cette mise en perspective de la santé de l'économie du Québec et de celle du Canada permet de fournir des éléments d'analyse encore plus probants. L'environnement joue un rôle croissant dans la réalité économique actuelle. D'ailleurs, les résultats de l'édition 2019 de l'Indice, et en particulier ceux de la période 2010-2017, montrent qu'on peut très bien concilier l'environnement et la croissance économique. En d'autres mots, l'ajout de ce bloc dans notre analyse devenait primordial afin de bien saisir de quelle manière les variables qui le composent peuvent agir sur la santé de l'économie du Québec et du Canada », explique Sonia Boisvert, associée chez PwC Canada.

« L'ajout du bloc Environnement permet de consolider la robustesse de l'Indice en analysant plus largement les tendances de fond de l'économie du Québec et du Canada. Il est à prévoir que l'importance de ce bloc ira en s'accroissant. Par ailleurs, force est de constater que l'équilibre reste précaire et que nous nous devons d'agir sur les différentes variables afin de le rétablir. La nature structurelle de cet Indice permet de faire ressortir les défis et les bénéfices de la transition énergétique et du degré d'intégration de l'environnement à l'économie. Ce regard spécifique soulèvera de saines interrogations auprès du public, des entrepreneurs et des investisseurs ainsi qu'auprès des instances publiques, dans le but de définir les efforts à poursuivre en vue de dégager des gains économiques et sociaux », précise Alain Robichaud, du groupe Conseils chez PwC Canada.

Les principaux constats de 2019

Les quatre variables contribuant à plus de 70 % au renforcement de la santé de l'économie du Québec et à plus de 60 % de l'économie du Canada sont les suivantes :

PIB/population des 15-64 ans;

Taux de diplomation postsecondaire (population totale);

Stock de capital fixe par habitant (infrastructures);

Dépenses en recherche et développement.

L'environnement contribue également au renforcement de l'économie du Québec. À preuve, au cours de la période 1980-2017, le bloc du même nom a contribué à hauteur de 5,2 % à la progression de l'Indice de santé de l'économie du Québec alors qu'il a eu un effet quasi nul sur celui du Canada. Fait notable, depuis 2010, la contribution relative des variables environnementales a évolué, portant ainsi la contribution, au cours de la période 2010-2017, à hauteur de 20,5 % pour l'économie québécoise alors qu'elles ont freiné l'économie canadienne de 0,9 %.



Encore une fois cette année, ce sont les thèmes de l'investissement et du capital humain qui contribuent principalement à la santé de l'économie du Québec et du Canada durant toute la période. Il est cependant important de noter que les blocs qui servent de moteurs changent selon les différentes sous-périodes à l'étude. Ainsi, les variables du bloc Investissement ont généralement tiré l'Indice vers le haut au cours des années 80 et 90 alors que les variables du bloc Capital humain ont joué un rôle croissant jusqu'à la crise. Ensuite, c'est le bloc Croissance qui a été nettement dominant au Québec, de 2010 à 2017. On note également un important rebond du bloc Environnement, qui a renforcé la santé de l'économie du Québec au cours de cette période.

Pour lire les conclusions de l'Indice : https://www.pwc.com/ca/fr/industries/public-sector-government/health-index.html

À propos de l'Indice de santé de l'économie du Québec

Comptant 30 variables réparties en cinq blocs thématiques (Démographie industrielle, Investissement, Croissance, Capital humain et Environnement) qui participent activement à la santé de l'économie, l'Indice permet de dégager une vue d'ensemble et de capter la vigueur de l'économie. L'objectif est de susciter des discussions et une mobilisation sur la question de la santé de l'économie du Québec et du Canada, et de faire participer tous les acteurs importants, notamment les institutions, les gouvernements et les entreprises privées.

Cet indice utilise la même méthodologie que celle des institutions économiques de référence au Canada. Il a été développé par une équipe de PwC Canada en collaboration avec un économiste spécialisé dans l'économie du Québec. Un comité d'experts en économie a également collaboré à cette démarche.

