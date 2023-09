Purpose Investments Inc. ferme les marchés

TORONTO, le 20 sept. 2023 /CNW/ - Som Seif, chef de la direction, Purpose Investments Inc., Vlad Tasevski, président directeur général et chef des produits, Purpose Investments Inc. (« Purpose Investments ») et leur équipe se sont joints à Keith Wu, chef, Produits négociés en bourse, Bourse de Toronto (« TSX »), pour fermer les marchés et souligner le dixième anniversaire de l'inscription des fonds négociés en bourse (« FNB ») de Purpose Investments à la TSX.

Purpose Investments est une société de gestion d'actifs qui détient plus de 17 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Elle se concentre sans relâche sur l'innovation centrée sur le client et offre une gamme de produits de placement gérés et quantitatifs.

Purpose Investments est dirigée par Som Seif, entrepreneur reconnu, et la société est une division de Purpose Unlimited, une entreprise de services financiers indépendante axée sur la technologie.

