Un nouveau partenariat pour renforcer la formation, la cohérence et la confiance dans le réseau de franchises en pleine croissance de PuroClean

TAMARAC, Floride, le 7 janv. 2026 /CNW/ - PuroClean , l'une des franchises de restauration à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord, a annoncé un partenariat avec KnowHow visant à renforcer son infrastructure de formation dans l'ensemble de son réseau. Cette collaboration permet aux franchisés et à leurs équipes d'accéder instantanément aux procédures opérationnelles, aux protocoles techniques et aux meilleures pratiques grâce à la plateforme mobile de KnowHow alimentée par l'intelligence artificielle.

Photo de PuroClean (PRNewsfoto/PuroClean)

« L'infrastructure de formation de PuroClean établit la norme de l'industrie », a déclaré Leighton Healey, PDG de KnowHow. « KnowHow élargit ce système en mettant directement les connaissances opérationnelles entre les mains des techniciens, qu'ils s'occupent d'une perte d'eau de catégorie 3 ou qu'ils assurent la coordination avec des experts en sinistres. »

PuroClean a récemment dépassé le cap des 500 franchises, un jalon atteint par moins de 4 % des réseaux de franchises à l'échelle nationale. La franchise est réputée pour son infrastructure de formation, qui comprend une Académie approuvée par l'IICRC, dotée d'une Flood House à la fine pointe de la technologie, ayant permis de former en personne plus de 1 000 employés, ainsi qu'une Académie en ligne comptant plus de 4 800 apprenants. KnowHow complète cette base en offrant une formation enrichie par l'IA qui met à la portée de chaque utilisateur des connaissances claires, concises et à jour, grâce à des processus et des procédures simples à suivre, étape par étape, accessibles sur demande à partir de n'importe quel site d'emploi.

Les franchisés et les techniciens peuvent désormais accéder aux procédures de restauration après dégâts d'eau, de remise en état après incendie et fumée, d'élimination de la moisissure, de nettoyage de matières biologiquement dangereuses, ainsi qu'à plus de 300 processus, grâce à un assistant IA qui fournit des réponses instantanées aux questions sur le terrain.

« En nous associant à KnowHow, nous redoublons notre engagement à fournir la meilleure formation et la meilleure technologie disponibles », a déclaré Mark W. Davis, président et directeur général de PuroClean. « Nos équipes auront un accès immédiat et sur demande aux procédures et à l'expertise dont elles ont besoin pour offrir un service à la clientèle irréprochable, avec constance et assurance. »

Depuis l'acquisition de PuroClean par Mark W. Davis et Frank Torre en 2015, la franchise est passée de 222 à plus de 500 implantations tout en maintenant sa culture de « service à la clientèle irréprochable ». Ce partenariat renforce la position de PuroClean comme l'une des principales marques de restauration en Amérique du Nord, soulignant sa réputation d'excellence en matière de formation de pointe.

Pour en savoir plus sur PuroClean, composez le 800 775-7876 ou visitez le site www.PuroClean.com. Pour en savoir plus sur les occasions de franchisage, composez le 800 351-2282 ou visitez le site www.PuroCleanFranchise.com.

À propos de PuroClean

PuroClean est une marque de services de calibre mondial de premier plan, spécialisée dans la remise en état après des dégâts d'eau, l'atténuation des dommages causés par le feu et la fumée, l'élimination de la moisissure, ainsi que les services de nettoyage de matières dangereuses, au service des propriétaires résidentiels et des entreprises. Fondée en 2001, PuroClean dispose d'un réseau diversifié et en pleine croissance de plus de 500 franchises nord-américaines aux États-Unis et au Canada, chacune détenue et exploitée de façon indépendante. Avec l'engagement de répondre dans un délai de deux heures, les professionnels de PuroClean sont rigoureusement sélectionnés, assurés et formés à l'utilisation des plus récentes technologies de mitigation de pointe afin de mener à bien les travaux de remise en état requis.

À propos de KnowHow

KnowHow est une plateforme alimentée par l'IA qui aide les entreprises de restauration à accélérer la productivité de la main-d'œuvre grâce à un accès instantané aux connaissances opérationnelles. En centralisant les procédures et les meilleures pratiques dans une application axée sur le mobile, KnowHow permet aux équipes d'offrir des résultats uniformes dès le premier jour. Apprenez-en plus ici.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2855523/Photo_from_PuroClean.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/719558/5704000/PuroClean_Logo.jpg

SOURCE PuroClean

CONTACT : Raylin Taylor | Présentation de la franchise pour les relations publiques | [email protected]