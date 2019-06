Pur Vodka devient partenaire du mouvement Adopte Inc.

MONTRÉAL, le 10 juin 2019 /CNW Telbec/ - Pur Vodka s'engage à remettre 1% de ses ventes de bouteilles au Québec à un projet spécial du mouvement Adopte Inc., une initiative d'aide entrepreneuriale, imaginée par Nicolas Duvernois, PDG et fondateur de Duvernois, la compagnie mère de Pur Vodka et romeo's gin et cofondée avec l'entrepreneure Anne Marcotte et l'homme d'affaires Philippe de Gaspé Beaubien III. Comme Pur Vodka est née d'une aventure entrepreneuriale unique, la compagnie de spiritueux souhaite supporter concrètement les parcours entrepreneuriaux du jeune Québec Inc. émergent.

Afin de mettre de l'avant cette implication, Pur Vodka et Adopte Inc. lancent la campagne Pur Entrepreneurs. Des bouteilles de Pur Vodka portant les noms et l'histoire de 12 entrepreneurs ayant bénéficié de l'aide d'Adopte Inc. se retrouveront sur les tablettes de la SAQ. Chaque entrepreneur aura 165 bouteilles de Pur Vodka portant son nom sur l'étiquette, remplaçant ainsi le logo habituel de la marque. Cette édition limitée sera distribuée aléatoirement dans toutes les succursales de la SAQ du Québec dès le mois de juin 2019.

La campagne Pur Entrepreneurs vise à promouvoir le programme Adopte Inc. en partageant les histoires inspirantes des entrepreneurs qui ont eu accès à celui-ci. Ainsi, en plus des bouteilles à la SAQ, la campagne inclura des portraits et entrevues de chaque entrepreneur, pour diffusion sur les différentes plateformes sociales.

« Nous sommes des causes avant d'être des produits » affirme Nicolas Duvernois sur ses deux marques de spiritueux. C'est donc sans surprise que Pur Vodka pose cette action concrète et pérenne qui viendra permettre d'exprimer clairement la raison d'être de leur vodka. Tandis que de son côté, romeo's gin soutient l'art urbain notamment avec ses bouteilles portant les œuvres d'artistes sur les étiquettes, son musée romeo's et le fonds romeo's.

En plus de cette nouvelle, Pur Vodka a récemment lancé au printemps 2019 son nouveau produit prêt-à-boire, le Pur Vodka Moscow Mule. Un cocktail rafraîchissant à base de vodka, aux arômes 100% naturels de lime et de gingembre, le tout sucré avec du sirop d'érable québécois. Finalement, Pur Vodka est fière d'avoir remportée en mars 2019 sa 66e médaille, soit une Double médaille d'Or au San Francisco World Spirits Competition, la compétition de spiritueux la plus prestigieuse en Amérique du Nord.

Pour en découvrir plus sur la campagne Pur Entrepreneurs, visitez le site web purentrepreneurs.com

À propos d'Adopte Inc.

Ce mouvement est né du désir de Nicolas Duvernois d'offrir aux jeunes entrepreneurs prometteurs une opportunité que lui-même rêvait d'avoir : un salaire de base qui lui permettrait de mettre toute son énergie dans son projet, jumelé à de la formation continue et des conseils et mentorat d'entrepreneurs chevronnés qui pourraient propulser son entreprise encore plus loin. Adopte Inc. a adopté depuis 2017 75 entrepreneurs émergents et versé plus de 500 000 $ en salaire grâce à la contribution de ses partenaires! Par ailleurs, la cohorte 2020 débute le recrutement d'entrepreneurs dès novembre 2019!

Pour plus d'information : https://www.adopte-inc.com/fr

À propos de Pur Vodka

Pur Vodka est une vodka ultra premium faite à 100% à partir d'ingrédients canadiens de première qualité. C'est un mélange subtil et balancé de maïs soigneusement sélectionné et d'eau de source d'origine glaciaire du Nord du Québec. Elle brille dans les cocktails, mais est tout d'abord créée pour être dégustée seule ou sur glace. Pur Vodka est la vodka canadienne la plus médaillée au monde avec des honneurs provenant de différents concours internationaux prestigieux et récipiendaire, en mars 2019, de son 66e prix, une Double médaille d'Or au San Francisco World Spirits Competition, la compétition de spiritueux la plus prestigieuse en Amérique du Nord!

Pour plus d'information : https://www.purvodka.com/

À propos de Duvernois

Depuis mars 2019, on peut regrouper les deux marques romeo's gin et Pur Vodka sous un seul et même toit, soit Duvernois Esprits Créatifs. « Nous sommes jeunes et fiers, audacieux et créatifs. Nous brisons les limites et défions les conventions » affirme son fondateur Nicolas Duvernois, que l'on peut d'ailleurs voir agir en tant que dragon à l'émission Dans l'œil du dragon sur les ondes de Radio-Canada au printemps 2019. Nicolas a d'abord lancé Pur Vodka en 2009 et romeo's gin en 2015, pour aujourd'hui chapeauter l'entreprise Duvernois. Des causes avant d'être des produits, Pur Vodka supporte l'entrepreneuriat émergent et romeo's gin supporte l'art urbain.

Pour plus d'information : https://duvernois.com/

