« Chez Pullman, détente et performance sportive vont de pair. Les records sont faits pour être battus, c'est pourquoi notre enseigne repousse les limites toujours plus loin pour permettre à nos clients de rester au meilleur de leur forme » , déclare Kishan Chandnani, Directeur de la gestion des marques monde, marques premium, Accor . « En tentant de battre un record du monde homologué par Guinness, Pullman s'affirme comme un moteur de réussite en stimulant l'esprit et en dynamisant le corps des amis, fans et followers de l'enseigne, une passion que toutes nos équipes prennent un énorme plaisir à faire partager. »

Ce cours de renforcement musculaire d'une heure sera spécialement chorégraphié par Les Mills. Leader mondial des cours collectifs de fitness, la société Les Mills propose à ses clients une expérience multicanale incomparable, ajoutant, à la qualité de production exceptionnelle de son contenu numérique, un réseau sans équivalent de 21 000 salles de sport partenaires et 140 000 instructeurs certifiés dans 110 pays.

« Notre mission est de rendre le monde entier en meilleur forme, un objectif en totale cohérence avec le projet audacieux et ambitieux de Pullman de battre le record du monde du nombre de participants à un cours de fitness en ligne. Nous sommes particulièrement heureux d'animer cet évènement depuis Dubaï, dans le cadre du Dubai Fitness Challenge, et d'y réunir l'équipe Pullman Power Fitness, pour qu'elle s'imprègne de l'incroyable énergie de cette ville », déclare Glen Stollery, Directeur général de Les Mills Moyen-Orient. « Nos cours collaboratifs en streaming live permettent de communiquer cette énergie aux personnes qui les suivent régulièrement depuis leur domicile. Ce que nous apprécions par-dessus tout, c'est de réunir des gens du monde entier pour les faire transpirer et prendre du plaisir tous ensemble. »

« Cet évènement en streaming live est une invitation, lancée au monde entier, à s'unir pour marquer l'histoire du fitness. Il s'accompagnera de nombreux avantages proposés par le groupe Accor et les différents partenaires, qui se sont mobilisés pour que les participants se dépensent tout en bénéficiant d'offres attractives... », ajoute Ralitza Iordanova, Directrice des partenariats internationaux, marques luxe et premium [Accor]. « Le Power Fitness est une priorité pour Pullman, notre stratégie de partenariat consistant à nous associer à des marques avant-gardistes en matière de santé et de bien-être, telles que Les Mills ou Hyperice, qui correspondent pleinement aux attentes de nos clients et les encouragent à réaliser tout leur potentiel fitness. »

Cette tentative de record du monde se déroulera durant le Dubai Fitness Challenge (29 octobre - 27 novembre), une initiative qui encourage les Dubaïotes à bouger davantage, à découvrir de nouvelles activités de remise en forme et à profiter du grand air. Les nombreux évènements, activités et cours de fitness programmés inviteront à effectuer 30 minutes d'exercice quotidien pendant 30 jours.

Les personnes inscrites bénéficieront d'un essai gratuit de 30 jours pour les cours LES MILLS+ et d'une réduction de 15 % sur les achats effectués sur Hyperice, afin de leur permettre d'atteindre leur objectifs de remise en forme et de se préparer au mieux à l'évènement. Hyperice est une société technologique, évoluant au carrefour de la récupération et du bien-être, spécialisée dans les appareils de massage faisant appel à la percussion, à la compression d'air dynamique, aux vibrations et aux technologies thermiques, ainsi qu'aux technologies de méditation (Core by Hyperice) ou la thérapie par contraste. Marque de bien-être holistique axée sur la performance, Hyperice accompagne les sportifs de haut niveau, les équipes et les particuliers du monde entier à se dépasser en permanence.

En outre, six inscrits auront la chance de se partager UN MILLION de points rewards ALL - Accor Live Limitless, à utiliser dans les hôtels Accor du monde entier. ALL - Accor Live Limitless est un programme de fidélisation qui va plus loin que le séjour à l'hôtel et propose des expériences et des récompenses exceptionnelles.

Les participants seront invités à se connecter le jour venu, car chaque personne comptera pour battre le record. Pour vous inscrire à l'évènement du 13 novembre, rendez-vous sur www.pullman-lesmills.com et suivez les réseaux sociaux de Pullman et de Les Mills pour vous préparer à une journée record ! Les inscrits du monde entier pourront régler leurs montres et leurs appareils pour se connecter automatiquement à l'une des heures locales suivantes :

7h - Los Angeles

10h Toronto/New York

12h - Rio de Janeiro

15h - Londres

16h - Paris

19h - Dubaï

23h - Shanghai

À propos de Pullman

Pullman Hotels & Resorts imprime un nouveau rythme au voyage et à sa manière de le vivre, en proposant des expériences stimulantes, énergiques et enrichissantes à sa communauté. Pullman offre à ses hôtes le cadre idéal pour se concentrer, travailler et se divertir. Avant-gardiste, hyperconnecté et passionné d'art et de remise en forme, Pullman cultive en permanence l'esprit d'entreprise et l'ouverture sur le monde. Enseigne pionnière du voyage haut de gamme voici plus de 150 ans, la marque Pullman compte aujourd'hui plus de 140 hôtels dans les destinations les plus dynamiques et les plus cosmopolites au monde, emmenés par des adresses phares telles que le Pullman Paris Bercy, le Pullman Suzhou Zhonghui (Grande Chine), ou encore le Pullman Maldives Maamutaa. Pullman fait partie du groupe Accor, un leader mondial de l'hôtellerie, fort de plus de 5 200 hôtels et de 10 000 espaces de restauration et bars implantés dans 110 pays.

pullman.accor.com | all.accor.com | group.accor.com

À propos de Les Mills

Les Mills est le leader mondial des cours collectifs de fitness. Il propose actuellement, aux salles de remise en forme du monde entier, 20 programmes différents, au nombre desquels le premier entraînement collectif de musculation BODYPUMP™, ainsi que BODYCOMBAT™ (arts martiaux), RPM™ (vélo indoor), BOYBALANCE™ (yoga), LES MILLS GRIT™ (entraînement fractionné à haute intensité de 30 minutes) et l'expérience révolutionnaire et immersive de vélo indoor, THE TRIP™. La chorégraphie et la musique de chaque programme sont renouvelées chaque trimestre.

La société a été fondée par Les Mills (quadruple participant aux Jeux olympiques et entraîneur de l'équipe néozélandaise d'athlétisme), qui a ouvert sa première salle de remise en forme en 1968 dans le but de permettre au plus grand nombre de profiter de l'entraînement d'un sportif de haut niveau. Aujourd'hui, les programmes Les Mills sont dispensés par 140 000 instructeurs certifiés dans 21 000 salles de 100 pays, et sont disponibles en présentiel ou en streaming (en direct ou en différé), grâce à la plateforme LES MILLS+.

lesmills.com

À propos du Dubai Fitness Challenge

Le Dubai Fitness Challenge (DFC) est une initiative de son Altesse Cheikh Hamdan ben Mohammed ben Rachid Al Maktoum, prince héritier de Dubaï et Président du conseil exécutif de Dubaï. Le Challenge a été créé pour soutenir l'ambition de son Altesse de faire de Dubaï l'une des villes à la population la plus physiquement active au monde. Le Dubai Fitness Challenge, qui en est à sa cinquième édition, offre cette année encore plus d'occasions de faire de l'exercice, en fédérant amis, familles et collègues pour améliorer la santé et le bien-être de tous lors de ces 30 journées d'activités sportives et ludiques. L'édition 2021, qui affiche un calendrier bien rempli d'évènements organisés dans toute la ville, dont le Dubai Run et le Dubai Ride, se déroulera du vendredi 29 octobre au samedi 27 novembre.

SOURCE Pullman Hotels & Resorts

Renseignements: Mike Taylor, Communication internationale, Accor, [email protected]; Gautier Rouquayrol, Communication internationale, Accor, [email protected]