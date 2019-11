Publicis Sapient est nommé chef de file parmi les agences de la planète offrant une expérience numérique

NEW YORK, 14 novembre 2019 /CNW/ - Publicis Sapient, la plateforme de transformation numérique de Publicis Groupe, annonce aujourd'hui avoir été nommé chef de file dans le rapport The Forrester Wave™: Global Digital Experience Agencies, Q4 2019. Publicis Sapient compte parmi 14 fournisseurs de service choisis dans le cadre de cette évaluation.

En plus de saluer Publicis Sapient comme un chef de file, ce rapport classe aussi celui-ci au premier rang des fournisseurs de service dans la catégorie Offre actuelle. Forrester indique : « Publicis Sapient s'attaque à la transformation avec stratégie, design et ingénierie » et « comparativement aux autres fournisseurs de service évalués, Publicis Sapient affiche une plus grande adoption par la clientèle et obtient de meilleures évaluations envers sa stratégie et ses connaissances approfondies de l'expérience client, sa conception de l'expérience, son élaboration de produits et ses services technologiques (traduction libre). »

« Nous sommes honorés d'être reconnus par Forrester comme un chef de file. Nous estimons que cette reconnaissance est le reflet des expériences numériques que nous créons et qui permettent à nos clients de surpasser les attentes de leur clientèle », déclare John Maeda, directeur de l'expérience à Publicis Sapient. « Depuis aussi longtemps qu'Apple domine le design, nous avons créé en silence des expériences "donnéescisionnelles" pour nos clients, lesquelles allient connaissances approfondies de la clientèle et nouvelles technologies afin de créer de la valeur commerciale transformatrice. »

Le rapport The Forrester Wave™: Global Digital Experience Agencies, Q4 2019 favorise le développement d'applications et aide les professionnels de la prestation à choisir le fournisseur approprié pour combler leurs besoins. Il reconnaît aussi que : « Aujourd'hui comme demain, l'expérience numérique est tout ce qui lie le client ou l'employé à l'entreprise et les expériences numériques s'alignent désormais sur le client et appuient ce dernier tout au long de son parcours, que ce soit directement, par un libre-service, ou indirectement, par les employés. »

Le rapport, préparé par Ted Schadler, vice-président et analyste principal à Forrester, souligne : « Les clients interrogés aiment la capacité de Publicis Sapient à nouer les initiatives à une transformation numérique plus importante et à favoriser des partenariats plus étroits. Un client affirme : "Le personnel évalue vraiment les choses en fonction de la valeur commerciale et de la valeur pour le client afin que notre entreprise obtienne des résultats." » Le rapport indique aussi que « Publicis Sapient est un bon choix pour les sociétés à la recherche de services-conseils et qui font l'objet d'une transformation ».

Forrester a évalué chacun des 14 fournisseurs de service en fonction de 24 critères, lesquels ont été répartis en trois catégories, soit : Offre actuelle, Stratégie et Présence sur le marché. Chaque fournisseur de service évalué dispose d'un portefeuille de services numériques expérientiels et a la capacité qu'il faut, une présence internationale et des ressources de prestation, ainsi qu'un leadership de marché et une visibilité. Pour consulter l'intégralité du rapport, veuillez visiter le publicissapient.com .

À propos de Publicis Sapient

Publicis Sapient est un partenaire de transformation numérique qui aide les organisations établies à être numériquement efficaces, tant dans leurs façons de travailler que dans la manière dont elles servent leur clientèle. Nous aidons à exploiter la valeur en adoptant un esprit d'entreprise en démarrage et des méthodes modernes; nous agglomérons la stratégie, les services-conseils et l'expérience client avec l'ingénierie agile et la créativité de résolution de problèmes. En tant que pionnier du numérique comptant 20 000 ressources humaines réparties dans 53 bureaux dans le monde entier, notre expérience englobe la technologie, la science des données, les services-conseils et l'obsession client, qui se conjuguent à notre culture de curiosité et de ténacité, pour nous permettre de propulser les activités commerciales de notre clientèle en créant des produits et des services que ses propres clients apprécient réellement. Publicis Sapient est la plateforme commerciale de transformation numérique de Publicis Groupe. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site suivant : publicissapient.com .

