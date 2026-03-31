Publication du rapport « Vers l'égalité des chances » : constats régionaux de la non-reconnaissance des diplômes étrangers

MONTRÉAL, le 31 mars 2026 /CNW/ - Le Réseau d'action pour l'égalité des femmes immigrées et racisées du Québec (RAFIQ) présentait hier les principaux constats de sa tournée régionale « Vers l'égalité des chances », tenue dans le cadre du projet Contrer les effets systémiques de la non-reconnaissance des diplômes étrangers sur les femmes immigrantes (2024-2027). Cette tournée, menée à l'automne 2025 visait à mobiliser et à rassembler une diversité d'acteurs -- organismes communautaires, représentantes institutionnelles, employeurs et femmes immigrantes -- afin de documenter les obstacles systémiques liés à la reconnaissance des diplômes étrangers et de co-construire des recommandations ancrées dans les réalités du terrain.

L'un des principaux constats est que la déqualification de ces femmes les mène vers des situations de précarité. Ruth Sara Monteau, chargée de projet au RAFIQ, explique : « Malgré un niveau d'éducation supérieur à la moyenne québécoise, 45,2 % des femmes immigrantes sont déqualifiées, c'est-à-dire qu'elles occupent un emploi exigeant un niveau de qualification inférieur à leur diplomation. Cela a un impact direct sur leur sécurité économique. »

Pour le RAFIQ, le constat est clair : la déqualification professionnelle causée par la non-reconnaissance des diplômes est au cœur de ce problème. Le rapport de la tournée régionale met en lumière que la reconnaissance des diplômes des femmes immigrantes repose sur des processus souvent longs, coûteux et inégaux selon les ordres professionnels et les universités, et que les évaluations comparatives du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration ne suffisent pas à accéder à des emplois qualifiés. « Des personnes immigrantes possèdent pourtant déjà les qualifications nécessaires pour occuper ces emplois, mais leurs diplômes ne sont pas reconnus. C'est un non-sens, autant pour ces femmes déqualifiées que pour les employeurs qui pourraient bénéficier de leurs compétences! », ajoute Mme Monteau.

Pour sensibiliser aux enjeux particuliers liés à la non-reconnaissance des diplômes étrangers, le RAFIQ déploie sa campagne de sensibilisation « Qualifiées, mais invisibles » et diffuse un nouveau balado sur son site web et sur sa chaîne YouTube.

Ce projet est financé par Femmes et Égalité des genres Canada.

Lien vers le rapport : https://rac.rafiq.ca/wp-content/uploads/2026/03/Rapport_TournegeV2.pdf

SOURCE Réseau d'action pour l'égalité des femmes immigrées et racisées du Québec (RAFIQ)

Renseignements et demandes d'entrevue : Ariane Aubin-Cadot, relationniste, [email protected], 514-805-3715