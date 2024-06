Le rapport fait le point sur l'état de l'industrie minière canadienne

OTTAWA, ON, le 6 juin 2024 /CNW/ - L'Association minière du Canada (AMC) a publié aujourd'hui The Mining Story - Canadian Mining Industry Facts and Figures, un rapport qui donne un aperçu des tendances actuelles dans le secteur minier canadien en fonction des plus récentes statistiques et analyses.

À l'heure actuelle, l'exploitation minière et l'économie canadienne démontrent de la vigueur. En 2022, l'exploitation minière, l'exploitation en carrière et l'extraction de pétrole et de gaz représentaient 7,8 % du produit intérieur brut (PIB) du Canada. Le secteur représente une part plus importante de l'économie canadienne que la finance, la construction, le transport ou le commerce de détail. Le secteur minier comprend l'extraction, les services miniers, la fabrication de métaux/minéraux primaires et la fabrication de métaux/minéraux en aval. La contribution de chacun de ces secteurs au PIB du Canada a considérablement augmenté en 2022.

Les activités d'extraction ont contribué à hauteur de 45 milliards de dollars au PIB, ce qui représente une augmentation de 21 % par rapport à 2021.

Les services miniers ont contribué au PIB à hauteur de 10,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 50 % par rapport à 2021.

La fabrication de métaux/minéraux primaires a contribué au PIB à hauteur de 23 milliards de dollars, en hausse de 13 % par rapport à 2021.

La fabrication de métaux/minéraux en aval a contribué au PIB à hauteur de 30,4 milliards de dollars, une augmentation de 23 % par rapport à 2021.

« La reprise de la production de minéraux et de métaux est formidable, après une longue période de baisse des prix des produits de base », a déclaré Pierre Gratton, président et chef de la direction de l'AMC. « Alors que le Canada et ses alliés cherchent à obtenir des minerais critiques et d'autres produits miniers pour l'avenir afin de répondre aux objectifs de sécurité nationale et de lutte contre les changements climatiques, ces chiffres nous indiquent également la part de richesse qui profitera au Canada si nous renforçons nos ressources minérales. »

Le Canada produit plus de 60 minéraux et métaux grâce à ses activités minières. La valeur totale de la production minière canadienne en 2022 était de 74,6 milliards de dollars, en hausse par rapport à 58,6 milliards de dollars en 2021. Cette croissance a été alimentée par l'augmentation des valeurs de production pour les minéraux non métalliques et le charbon. La valeur totale de la production de minéraux et de métaux a quadruplé depuis 2000. Le Canada figure parmi les principaux producteurs de métaux et de minéraux non métalliques dans le monde. Il est le principal producteur de potasse, le deuxième producteur de niobium et d'uranium et le troisième producteur de diamants précieux et de palladium (selon la teneur en métal).

Pour fournir les ressources nécessaires à notre transition vers une économie à faibles émissions de carbone, le Canada doit créer un environnement d'investissement et de réglementation efficace. Au cours des dernières années, le secteur minier a été témoin d'engagements positifs de la part du gouvernement fédéral, y compris la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, les Énoncés économiques de l'automne et les budgets de 2022, 2023 et 2024. Même si ces mesures et la collaboration accrue avec les alliés de l'Union européenne et des États-Unis sont encourageantes, la véritable mesure du succès réside dans la mise en œuvre efficace de politiques qui accéléreront l'acheminement des minéraux et des métaux canadiens vers les marchés mondiaux qui les réclament.

« L'industrie minière est un moteur de l'économie canadienne, mais la demande actuelle pour nos ressources naturelles nous offre des possibilités d'une ampleur jamais vue auparavant : une collaboration efficace entre le gouvernement, l'industrie, et toutes les communautés d'intérêts fera en sorte que notre industrie continue de profiter à tous les Canadiens. », a ajouté M. Gratton.

Le rapport propose un certain nombre de recommandations qui amélioreront la capacité concurrentielle du secteur minier canadien, y compris des investissements dans des domaines comme :

Minéralurgie - Afin de demeurer concurrentiel, le Canada devrait améliorer sa production minérale nationale en investissant dans l'exploitation minière et la minéralurgie.

- Afin de demeurer concurrentiel, le Canada devrait améliorer sa production minérale nationale en investissant dans l'exploitation minière et la minéralurgie. Exploration - Afin d'accroître la production minérale, les gouvernements canadiens devraient entreprendre des évaluations complètes des ressources minérales afin de pouvoir inclure le potentiel minéral dans les évaluations régionales et les décisions de gestion des terres. C'est particulièrement vrai dans le nord du Canada, où le potentiel de nouvelles découvertes est élevé.

- Afin d'accroître la production minérale, les gouvernements canadiens devraient entreprendre des évaluations complètes des ressources minérales afin de pouvoir inclure le potentiel minéral dans les évaluations régionales et les décisions de gestion des terres. C'est particulièrement vrai dans le nord du Canada, où le potentiel de nouvelles découvertes est élevé. Infrastructure - Des investissements substantiels dans l'établissement des piliers économiques des routes, des chemins de fer, des lignes de transport d'électricité et des lignes de communication permettront aux Canadiens de profiter des ressources naturelles abondantes de notre pays. L'amélioration des investissements dans les infrastructures est particulièrement importante pour le Nord canadien, où les lacunes sur le plan de l'infrastructure présentent des défis importants.

- Des investissements substantiels dans l'établissement des piliers économiques des routes, des chemins de fer, des lignes de transport d'électricité et des lignes de communication permettront aux Canadiens de profiter des ressources naturelles abondantes de notre pays. L'amélioration des investissements dans les infrastructures est particulièrement importante pour le Nord canadien, où les lacunes sur le plan de l'infrastructure présentent des défis importants. Main-d'œuvre - La demande de main-d'œuvre qualifiée augmente, et il est essentiel de recruter et de conserver une main-d'œuvre du secteur minier diversifiée, qualifiée et compétente. Compte tenu du rôle clé que jouent les peuples autochtones dans le secteur minier canadien en particulier , le gouvernement fédéral devrait continuer d'appuyer les programmes de formation axée sur les compétences pour les Autochtones, y compris le Programme de formation pour les compétences et l'emploi destiné aux Autochtones.

Pour en savoir plus sur le rapport The Mining Story - Canadian Mining Industry Facts and Figure de l'AMC, et sur ses recommandations stratégiques connexes, consultez le https://mining.ca/resources/reports/facts-figures-2023/

L'industrie minière est un important secteur de l'économie canadienne, qui contribue pour 161 milliards de dollars au PIB national et qui est à l'origine de 21 % de la valeur totale des exportations nationales. Le secteur minier canadien emploie directement et indirectement 694 000 personnes à l'échelle du pays. Proportionnellement, l'industrie est le plus important employeur privé de personnes autochtones et un client de première importance pour les entreprises autochtones.

À propos de l'AMC

L'Association minière du Canada est l'organisme national qui représente l'industrie minière canadienne. Ses membres, qui sont responsables de la majeure partie de la production canadienne de métaux de base et de métaux précieux, d'uranium, de diamants, de charbon métallurgique et de pétrole extrait des sables bitumineux, sont très actifs dans les secteurs de l'exploration minérale, de l'exploitation minière, de la fonte, de l'affinage et de la fabrication de produits semi-finis. Pour en savoir plus, consultez le site www.mining.ca/fr/.

