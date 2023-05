Publication du Rapport sur le Sommet sur l'avenir de l'éducation franco-ontarienne

OTTAWA, ON, le 31 mai 2023 /CNW/ - L'Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens (AEFO) annonce la publication du rapport faisant suite au Sommet sur l'avenir de l'éducation franco-ontarienne, qui s'est tenu à Ottawa le 1er et 2 décembre 2022.

Le Rapport du Sommet sur l'avenir de l'éducation franco-ontarienne détaille l'engagement des déléguées et délégués des milieux scolaires, associatifs et communautaires envers l'avenir de notre système d'éducation en langue française.

« Le rapport reflète fidèlement les aspirations du Sommet et servira de guide pour élaborer ce projet collaboratif, c'est-à-dire la transformation et la pérennité du système scolaire franco-ontarien. Nous savons qu'il s'agit d'un projet ambitieux, de longue haleine, mais il est de notre devoir collectif de prendre en main l'avenir de l'éducation en langue française en Ontario. Les bases ayant maintenant été établies, l'AEFO est fermement convaincue que l'engagement continu de personnes clés des milieux scolaires, associatifs et communautaires franco-ontariens nous permettra de nous assurer que notre vision du système scolaire devienne un véritable projet de société », a déclaré la présidente de l'AEFO, Anne Vinet-Roy.

Le rapport du Sommet sur l'avenir de l'éducation franco-ontarienne est aussi disponible en anglais.

L'AEFO compte environ 12 000 membres et représente les enseignantes et les enseignants des écoles élémentaires et secondaires de langue française de l'Ontario, tant catholiques que publiques, en plus du personnel professionnel et de soutien œuvrant dans différents lieux de travail francophones.

SOURCE Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO)

