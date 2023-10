Publication du Portrait du marché québécois de la vente au détail d'essence et de diesel

MONTRÉAL, le 12 oct. 2023 /CNW/ - Le nombre d'essenceries ainsi que le volume annuel de ventes d'essence et de diesel a diminué au Québec entre 2019 et 2022. C'est ce qu'on peut lire dans la 5e édition du Portrait du marché québécois de la vente au détail d'essence et de diesel publié aujourd'hui par la Régie de l'énergie (Régie).

Par ailleurs, les données de ce recensement des essenceries en opération au Québec au 31 décembre 2022 montrent que l'offre de bornes de recharge pour voiture électrique est en progression alors que l'on retrouve maintenant 130 essenceries qui disposent de 241 bornes de recharge réparties dans la majorité des régions du Québec.

Surveillance des prix des produits pétroliers

La Régie de l'énergie est chargée, par sa loi constitutive, de surveiller les prix des produits pétroliers afin de renseigner les consommateurs. Depuis 2010, la Régie effectue aux trois ans un recensement des essenceries en activité au Québec. Ce portrait du marché québécois de la vente au détail d'essence et de diesel permet, entre autres :

de sensibiliser les intervenants de la société et les acteurs du marché sur les pratiques commerciales en vigueur;

de soutenir la prise de décision de manière à évaluer l'impact de politiques publiques existantes et à concevoir de nouvelles mesures.

Faits saillants du rapport 2022

2 779 essenceries sont en opération au Québec, soit une diminution de 1,49 % par rapport à 2019;

L'ensemble des essenceries ont vendu 8 316 millions de litres (ML) de carburant, soit une baisse de 8,64 % depuis 2019, la première diminution de volume observée depuis les 10 dernières années;

Les ventes annuelles moyennes par essencerie sont de 3,00 ML, comparativement à 3,24 ML en 2019, soit une diminution d'efficacité de 7,50 % par rapport à 2019 et un retour au niveau d'il y a 10 ans;

un retour au niveau d'il y a 10 ans; Les trois régions où se trouve le plus grand nombre d'essenceries sont la Montérégie, Montréal et les Laurentides et fournissent à elles seules plus de 42 % de l'offre d'essence et de diesel au Québec, en termes de volumes de ventes;

Les essenceries à faible débit vendant moins de 3 ML par année correspondent à 61,9 % de l'offre sur le marché québécois et se trouvent surtout dans les régions de la Côte-Nord, de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, de l'Estrie, de la Mauricie et du Saguenay-Lac-Saint-Jean;

C'est dans les régions de Montréal et de Laval que le nombre d'essenceries au km 2 est le plus élevé. Pour leur part, les régions de la Côte-Nord, du Nord-du-Québec, de la Gaspésie-îles-de-la-Madeleine, de l'Abitibi-Témiscamingue et de la Mauricie se retrouvent sous le seuil moyen de l'ensemble du Québec;

que le nombre d'essenceries au km est le plus élevé. Pour leur part, les régions de la Côte-Nord, du Nord-du-Québec, de la Gaspésie-îles-de-la-Madeleine, de l'Abitibi-Témiscamingue et de la Mauricie se retrouvent sous le seuil moyen de l'ensemble du Québec; C'est dans le Nord-du-Québec que le nombre d'essenceries et le volume de ventes annuelles par habitant est le plus élevé, soit 5,63 essenceries et 13,33 ML de ventes par 5 000 habitants, alors que Montréal compte moins d'une essencerie (0, 652) et 2,47 ML de ventes par 5 000 habitants;

2,47 ML de ventes par 5 000 habitants; Le modèle commercial le plus répandu est « l'essencerie jumelée à un dépanneur, avec service ou en libre service », et représente 84,1 % du total des essenceries sur le marché. Il s'agit d'une hausse de 2,3 % par rapport à 2019;

Le modèle de référence retenu par la Régie afin d'établir les coûts d'exploitation d'une essencerie qui opère de façon efficace correspond à une « essencerie libre-service jumelée à un dépanneur ». Ce modèle représente 74,85 % des essenceries en opération au Québec, avec un volume annuel de ventes de 3,16 ML représentant 78,93% des volumes vendus au Québec;

Un peu plus des trois-quarts des essenceries (78,77 %) sont en libre-service, pour une croissance de 2,9 % par rapport à 2019;

Les modèles commerciaux d'essencerie de type « gaz bar » et « d'essencerie jumelée à un petit commerce » sont en croissance. L'occurrence de ces deux modèles est, respectivement, de 44,0 % et 27 %, supérieure à celle de 2019. Pour sa part, « l'essencerie avec service » est le modèle qui a connu la plus forte diminution (33,5 %);

130 essenceries offrent un service de bornes de recharge pour véhicules électriques comparativement à 38 en 2019. Ces essenceries se retrouvent dans 10 des 17 régions administratives du Québec;

La structure commerciale de type « détaillant corporatif » est le modèle d'affaires le plus répandu. Elle représente 42,1 % des essenceries en opération et couvre 59,6 % des ventes d'essence et de diesel;

70 essenceries, soit 2,5 % du marché, suivent le modèle du « détaillant indépendant pur », soit une hausse de 16 essenceries depuis 2019;

71,7 % des essenceries sont liées, d'une manière ou d'une autre, à un centre de prix qui leur dicte le prix à afficher. Ainsi, 82,7 % du volume d'essence est vendu à un prix déterminé par un centre de prix;

Le marché de vente au détail d'essence et de diesel au Québec demeure concentré entre ses cinq plus importants acteurs qui sont les mêmes qu'en 2019 et leur part de marché total des volumes vendus est passée de 72 % en 2019, à 69 % en 2022.

