Publication du décret pour le tramway de Québec - L'IDU se réjouit de cette nouvelle étape qui pave la voie au tramway de Québec

QUÉBEC, le 28 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil régional de Québec de l'Institut de développement urbain (IDU) reçoit avec enthousiasme la publication officielle du décret gouvernemental adopté le 7 avril dernier par le conseil des ministres, permettant à ce projet tant attendu d'aller de l'avant.

« Le Conseil régional de Québec de l'IDU se réjouit de cette bonne nouvelle. Nous comprenons par ailleurs que le tracé retenu devra faire l'objet d'une annonce ultérieure, mais que le Pôle d'Estimauville sera l'aboutissement est du nouveau tracé. Ce nouveau pôle est certainement un endroit stratégique et névralgique pour le développement urbain de la ville », a mentionné d'emblée monsieur André Fortin, président du Conseil régional de Québec de l'IDU. « Il est important pour nous, également, de saluer la persévérance qu'a démontrée le maire et l'ouverture dont a fait preuve le gouvernement dans ce dossier. Ça a permis d'arriver à l'entente et à l'adoption du décret dans ce dossier », a-t-il ajouté.

En effet, l'adoption de ce décret était très attendue puisqu'il s'agit du document juridique formel qui vient donner le feu vert aux grands appels de propositions. « Il s'agit d'une excellente nouvelle : l'adoption du décret gouvernemental est une étape incontournable qui nous permet de regarder et d'aller vers l'avant. La réalisation du projet de tramway permettra de faire se rencontrer la densité adaptée et attrayante alliant mixité sociale, générale et fonctionnelle. Cette étape franchie, nous pouvons maintenant regarder de l'avant et commencer à penser aux futures phases du projet », a expliqué, de son côté, monsieur Jean-Marc Fournier, PDG de l'IDU.

Selon l'échéancier officiel du projet, le lancement de l'appel de projet aux consortiums est prévu dans les prochaines semaines alors que l'appel d'offre, tant qu'à lui, doit avoir lieu en 2022. L'IDU restera mobilisé afin de suivre de près ces étapes importantes pour l'aboutissement du projet de tramway à Québec.

À propos de l'IDU

Fondé en 1987, l'Institut de développement urbain du Québec (IDU) est un organisme indépendant et sans but lucratif. L'IDU est le plus important représentant de l'industrie immobilière commerciale au Québec. Il agit principalement à titre de partenaire entre les membres de l'industrie, les autorités publiques ainsi que l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème de l'immobilier commercial.

