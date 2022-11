HAMILTON, ON, le 30 nov. 2022 /CNW/ - Le Partenariat de recherche communautaire (PRC) de Hamilton est ravi d'annoncer la publication des premiers rapports de recherche issus de cette collaboration novatrice. En combinant les données de plusieurs conseils scolaires et établissements postsecondaires, il est maintenant possible de comprendre le parcours des élèves de Hamilton, de la maternelle jusqu'à l'obtention d'un diplôme d'un établissement postsecondaire.

Le PRC est une coalition de partage de données qui regroupe six partenaires : les conseils scolaires publics et catholiques de Hamilton-Wentworth, l'Université McMaster, le Collège Mohawk, la Hamilton Community Foundation et le Conseil ontarien de la qualité de l'enseignement supérieur (COQES). Ces organisations se sont unies pour répondre à des questions essentielles sur le parcours et la réussite des étudiants, en l'absence d'une option plus étendue à l'échelle de la province.

En Ontario, les informations sur le parcours éducatif d'un élève, de la maternelle à l'enseignement postsecondaire (EPS), peuvent être suivies par l'intermédiaire du numéro d'immatriculation scolaire de l'Ontario (NISO). Cependant, les données connectées par l'intermédiaire du NISO sont réservées au gouvernement de l'Ontario - et même dans ce cas, l'accès aux données liées au NISO est « limité et hautement discrétionnaire », ce qui empêche les établissements d'enseignement, le secteur de l'EPS et le public de pouvoir répondre à des questions essentielles sur l'accès et la réussite des étudiants. Cela crée un environnement où l'Ontario est à la fois riche en données et pauvre en informations.

Le PRC a réussi à mettre en place une ressource qui relie les données de plusieurs conseils scolaires et partenaires du secteur postsecondaire tout en protégeant la vie privée des étudiants - une première à cette échelle en Ontario. Les deux rapports complémentaires - Le pouvoir des données connectées : Tracer le parcours des élèves qui entreprennent et terminent des études postsecondaires à Hamilton et Plan directeur du PRC : Comment nous avons construit une infrastructure communautaire de données - marquent les premiers produits de ce partenariat à long terme. Ils apportent un éclairage précieux sur le parcours des élèves de Hamilton et peuvent servir de feuille de route à d'autres communautés qui souhaiteraient mettre en place ce type de coalition.

« Il est essentiel d'avoir accès à des données longitudinales pour comprendre comment les décideurs et les praticiens peuvent niveler les chances pour les élèves - en particulier ceux qui ont été historiquement marginalisés et sous-représentés dans l'enseignement postsecondaire. »

- Plan directeur du PRC : Comment nous avons construit une infrastructure communautaire de données

Alors que le PRC continuera à collaborer pour maximiser le potentiel des données connectées afin d'aider à améliorer l'accès et les résultats des étudiants, un ensemble de données à l'échelle de la province permettrait d'améliorer les politiques dans l'ensemble de l'Ontario. Le PRC fait les recommandations suivantes au gouvernement de l'Ontario :

Exiger que les établissements recueillent des données administratives et démographiques uniformisées et liées au NISO.

Utiliser le NISO pour créer une infrastructure de données longitudinales pour la province.

Mettre les données anonymisées à la disposition des chercheurs en éducation.

« Le Partenariat de recherche communautaire est un exemple éloquent des percées qui peuvent être réalisées lorsque des établissements sont désireux et déterminés à partager leur propre expertise et leurs ressources. De telles collaborations entre organisations permettent de combler les lacunes du système qui empêchent les étudiants de réaliser leur potentiel. »

- Terry Cooke, président-directeur général, Hamilton Community Foundation

« Nous nous réjouissons de la publication des premiers rapports du PRC de Hamilton. De bonnes politiques reposent sur de bonnes données, mais malheureusement, aucune source fiable et accessible de données sur le parcours des élèves en Ontario n'existe. Grâce à des projets comme le PRC, nous démontrons la puissance des données liées et menons des recherches significatives qui peuvent améliorer la qualité de l'éducation postsecondaire. Nous devons poursuivre notre mobilisation pour obtenir l'accès aux données anonymisées recueillies à l'échelle provinciale afin d'étendre cette approche. »

- Janice M. Deakin, présidente-directrice générale, COQES

« Ce projet illustre parfaitement le pouvoir de la collaboration pour mieux comprendre les parcours éducatifs des élèves de Hamilton. En liant les données de la maternelle à la 12e année jusqu'à l'enseignement postsecondaire, nous pouvons mettre en lumière ces parcours, et les chercheurs peuvent faire ressortir les obstacles qui existent et informer les politiques pour éliminer ces obstacles. Nous espérons que cet exemple positif stimulera la collaboration en matière de données dans le secteur de l'éducation. »

- Melissa Pool, registraire d'université, Université McMaster

« Mieux nous comprenons nos étudiants et leur parcours éducatif, mieux nous pouvons être prêts à les soutenir dans leur formation. Le Partenariat de recherche communautaire de Hamilton a permis de définir plus clairement les caractéristiques éducatives de notre communauté et de confirmer où nos ressources peuvent être le mieux concentrées pour rendre l'éducation postsecondaire accessible au plus grand nombre de personnes possible, et pour soutenir ces étudiants dans leur cheminement vers l'obtention d'un diplôme. Cette collaboration fructueuse profite aux étudiants, aux éducateurs et, au final, à l'ensemble de la communauté. »

- Dr Cebert Adamson, vice-président des affaires académiques, Collège Mohawk

« Le partenariat de recherche communautaire (PRC) de Hamilton a été l'un des premiers projets de recherche dont on m'a parlé lorsque j'ai rejoint le Hamilton-Wentworth District School Board. L'infrastructure de données créée au sein de la coalition de partenariat à Hamilton est impressionnante, sans précédent, et peut servir de modèle à d'autres régions de l'Ontario. Cette recherche met l'accent sur la nécessité pour les éducateurs de se concentrer intentionnellement pour s'assurer que tous les parcours sont accessibles à tous les élèves, en particulier ceux qui ont rencontré des obstacles. »

- Sheryl Robinson Petrazzini, directrice de l'éducation, Hamilton-Wentworth District School Board

« Notre intérêt pour la réussite et le bien-être des élèves ne s'arrête pas lorsqu'ils nous quittent en 12e année, explique David Hansen, directeur de l'éducation du Hamilton-Wentworth Catholic District School Board. Le partenariat de recherche de la communauté de Hamilton illustre ce que nous pouvons accomplir lorsque les établissements collaborent pour mieux comprendre l'ensemble du continuum du parcours éducatif des étudiants, afin d'augmenter leurs chances de réussite à chaque étape de ce parcours. Selon moi, l'objectif commun du partenariat est clair : soutenir l'équité des chances pour tous les élèves de Hamilton. »

- David Hansen, directeur de l'éducation du Hamilton-Wentworth Catholic District School Board

