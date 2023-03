Publication de la circulaire d'information de la direction des Aliments Maple Leaf

MISSISSAUGA, ON, le 30 mars 2023 /CNW/ - Les Aliments Maple Leaf Inc. (« Les Aliments Maple Leaf » ou la « Société ») (TSX : MFI) annonçait aujourd'hui le dépôt de son Avis de convocation à l'assemblée annuelle des actionnaires 2023 et de sa Circulaire d'information de la direction (la « Circulaire ») auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières.

L'assemblée annuelle doit se dérouler sous forme virtuelle le jeudi 11 mai 2023 à 11 h. En plus d'être judicieuse sur le plan de la santé publique, la formule virtuelle offre de nombreux avantages, notamment celui de l'accessibilité pour les actionnaires de partout. Elle permet aussi des échanges en ligne pertinents, de sorte que les actionnaires sont en mesure de poser des questions et de voter en temps réel en suivant les instructions fournies dans la Circulaire.

Les actionnaires sont invités à lire la Circulaire, car elle contient des renseignements importants sur l'assemblée annuelle, notamment sur l'élection des administrateurs et la nomination du vérificateur de la Société. Elle fournit en outre une description détaillée de l'approche des Aliments Maple Leaf en matière de gouvernance et de rémunération des dirigeants.

La Société a de nouveau recours au mécanisme de notification et d'accès pour communiquer la Circulaire et d'autres documents pertinents en prévision de l'assemblée, dont ses états financiers annuels 2022, en informant les actionnaires de leur disponibilité en ligne au mapleleaffoods.com/fr et sur SEDAR, au sedar.com. Le mécanisme de notification et d'accès est un moyen écologique et économique de distribuer ces documents, car ils permettent de réduire les coûts d'impression, l'utilisation de papier et les frais de poste.

Les actionnaires sont encouragés à voter de manière anticipée par procuration et à consulter le site Web des Aliments Maple Leaf au mapleleaffoods.com/fr pour en savoir plus sur l'assemblée annuelle. La marche à suivre pour obtenir des exemplaires papier des documents de l'assemblée est incluse dans l'Avis.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. (« les Aliments Maple Leaf ») est une entreprise carboneutre ayant comme vision d'être la première entreprise spécialisée en produits de protéines durables de la planète. Elle fabrique de façon responsable des produits alimentaires sous des marques de premier plan, comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections de Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD de Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, LightlifeMD et Field RoastMC. Les Aliments Maple Leaf emploie environ 14 000 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Asie. Son siège social est situé à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

