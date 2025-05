TSX : MFI

Le conseil d'administration des Aliments Maple Leaf recommande aux actionnaires de voter EN FAVEUR de la création de Canada Packers Inc., une nouvelle société ouverte indépendante, et EN FAVEUR de toutes les autres résolutions proposées lors de l'assemblée.

Les actionnaires qui ont des questions à propos de ces résolutions ou qui ont besoin d'aide pour exercer leurs droits de vote doivent communiquer avec Laurel Hill Advisory Group, l'agent de sollicitation de procurations des Aliments Maple Leaf, par téléphone au 1-877-452-7184 ou par courriel à [email protected] .

MISSISSAUGA ON, le 12 mai 2025 /CNW/ - Les Aliments Maple Leaf Inc. (« Les Aliments Maple Leaf » ou la « Société ») (TSX : MFI) annonçait aujourd'hui le dépôt de son Avis de convocation à l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires 2025 et de sa Circulaire d'information de la direction (la « Circulaire ») auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières. L'assemblée aura lieu le mercredi 11 juin 2025 à 9 h (HE) (l'« assemblée »). La tenue de l'assemblée est hybride; les actionnaires peuvent donc y assister virtuellement à l'aide d'une retransmission vidéo en direct ou en personne à ThinkFood!, 6897 Financial Drive, Mississauga (Ontario), Canada.

Les actionnaires sont invités à lire la Circulaire, car elle contient des renseignements importants sur l'assemblée annuelle, notamment sur :

l'élection des administrateurs des Aliments Maple Leaf;

la nomination des vérificateurs de la Société;

l'approbation de la scission des activités porcines de la société, selon un plan d'arrangement établi pour la création de Canada Packers Inc., une nouvelle société ouverte indépendante cotée en bourse (la « transaction »);

»); l'approbation du plan d'options de Canada Packers (sous réserve de l'approbation de la transaction);

l'approche des Aliments Maple Leaf en matière de rémunération des cadres.

Si la transaction est approuvée, et sous réserve de la satisfaction aux conditions prévues à l'entente, les Aliments Maple Leaf amorcera un tout nouveau chapitre en tant qu'entreprise aux objectifs bien définis, spécialisée en produits de consommation de protéines emballés. Cela marquera également la naissance de Canada Packers Inc., une nouvelle société ouverte indépendante appelée à devenir un chef de file mondial dans le secteur des produits de porc à valeur ajoutée, de première qualité et de production durable, forte d'une composition diversifiée du chiffre d'affaires et d'une portée mondiale. Les deux entreprises seront particulièrement bien placées pour répondre à la demande mondiale croissante en matière de protéines durables, créant ainsi de la valeur pour toutes les parties prenantes.

Mécanisme de notification et d'accès

La Société a recours au mécanisme de notification et d'accès pour communiquer la Circulaire et d'autres documents pertinents en prévision de l'assemblée, dont ses états financiers annuels 2024, en informant les actionnaires de leur disponibilité en ligne à mapleleaffoods.com/fr et sur SEDAR+ à sedarplus.ca. Le mécanisme de notification et d'accès est un moyen écologique et économique de distribuer ces documents, car ils permettent de réduire les coûts d'impression, l'utilisation de papier et les frais de poste.

Vous trouverez ci-dessous les liens vers la Circulaire et l'Avis :

Circulaire d'information de la direction

Lettre de notification et d'accès

Les actionnaires sont encouragés à voter de manière anticipée par procuration et à consulter le site Web des Aliments Maple Leaf à mapleleaffoods.com/fr pour en savoir plus sur l'assemblée annuelle. La marche à suivre pour obtenir des exemplaires papier des documents de l'assemblée est incluse dans l'Avis. La date limite pour l'exercice des droits de vote rattachés aux actions est fixée au 9 juin 2025 à 9 h (HE).

Questions des actionnaires

Les actionnaires qui ont des questions ou qui ont besoin d'aide pour exercer les droits de vote rattachés à leurs actions peuvent communiquer avec le conseiller en communication avec les actionnaires ou avec l'agent de sollicitation de procurations des Aliments Maple Leaf :

Laurel Hill Advisory Group

Numéro sans frais : 1-877-452-7184 (pour les actionnaires en Amérique du Nord)

Appels internationaux : +1-416-304-0211 (pour les actionnaires situés à l'extérieur de l'Amérique du Nord)

Par courriel : [email protected]

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. est une entreprise de produits de protéines de premier plan fabricant de façon responsable des produits alimentaires sous des marques phares comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf®, Schneiders®, Mina®, Greenfield Natural Meat Co.®, Lightlife® et Field RoastMC. L'entreprise emploie environ 13 500 personnes et exerce ses activités principalement au Canada, aux États-Unis et en Asie. Le siège social de l'entreprise se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés faits par des représentants de la Société, dans leurs remarques relatives au présent communiqué, qui pourraient formuler des énoncés prospectifs au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières. Ces énoncés sont fondés sur des attentes, estimations, prévisions et projections courantes sur les secteurs dans lesquels la Société exerce ses activités et sur des opinions et hypothèses formulées par la direction de la Société. Ces énoncés comprennent, sans s'y limiter, des énoncés sur les objectifs et ceux liés aux calendriers, répercussions, avantages, risques, rendements, occasions, approbations, ainsi qu'à l'exécution, à la structure, à la proposition de valeur et au modèle d'entreprise associés à la scission proposée de la Société en deux sociétés publiques indépendantes, ainsi que les énoncés liés à l'ensemble des plans, actions et stratégies de la Société. Les énoncés prospectifs sont habituellement définis par des mots comme « anticiper », « poursuivre », « estimer », « s'attendre », « peut », « fera », « projeter », « devrait », « pourrait », « croire », « planifier », « avoir l'intention de », « concevoir », « cibler », « entreprendre », « voir », « indiquer », « maintenir », « explorer », « entraîner », « échéancier », « objectif », « stratégie », « probable », « potentiel », « perspectives », « viser », « proposer », « but », et des expressions similaires suggérant des événements futurs ou des performances futures. Ces énoncés ne constituent pas des garanties au sujet du rendement futur et concernent des hypothèses, des risques et des incertitudes difficiles à prévoir.

L'information prospective spécifique contenue dans le présent document peut comprendre, sans s'y limiter, des énoncés concernant ce qui suit : la transaction; les avantages de la transaction, la date et l'ordre du jour de l'assemblée; la réception de l'approbation des actionnaires et la satisfaction des autres conditions de clôture concernant la transaction.

Ces énoncés ont été élaborés à partir d'un certain nombre d'hypothèses portant notamment, sans s'y limiter, sur les attentes et les hypothèses concernant la clôture et les avantages attendus de la transaction. Les lecteurs sont prévenus que ces hypothèses pourraient se révéler erronées en tout ou en partie. Les résultats réels de la Société peuvent différer sensiblement de ceux prévus dans tout énoncé prospectif.

Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats exprimés, implicites ou projetés dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent document comprennent, entre autres, les risques associés aux éléments suivants : la transaction ne se déroule pas comme prévu, y compris en conséquence de facteurs réglementaires, commerciaux ou autres; les conditions de la transaction ne sont pas satisfaites, les approbations ou décisions ne sont pas obtenues à des conditions acceptables ou dans aucune circonstance; la possibilité que la transaction ne soit pas clôturée dans la période de temps attendue ou dans aucune circonstance; d'autres facteurs décrits dans la rubrique intitulée « Facteurs de risque » présentée dans le rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, lesquels sont accessibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. La Société tient à rappeler au lecteur que la liste des facteurs qui précède n'est pas exhaustive.

Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent document n'ont valeur qu'à la date des présentes. À moins que la loi ne l'impose, la Société ne prend aucun engagement de mettre à jour publiquement ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements, de faits nouveaux ou autrement. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont expressément et entièrement sous réserve de la présente mise en garde.

Communications avec les investisseurs : [email protected]; Personne-ressource (médias) : [email protected]