Des données probantes en contexte réel démontrent que les programmes de soutien aux patients ont un impact positif sur la persistance des patients traités à la clozapine

L'étude met en valeur des différences significatives dans la persistance au traitement à la clozapine entre les programmes de soutien aux patients

DORVAL, QC, le 28 mai 2024 /CNW/ - HLS Therapeutics Inc. (« HLS » ou la « Société ») (TSX: HLS), une société pharmaceutique axée sur la réponse aux besoins non satisfaits dans le traitement des troubles psychiatriques et des maladies cardiovasculaires, annonce que les résultats d'une étude rétrospective basée au Québec examinant l'impact positif des programmes de soutien aux patients (« PSP ») sur la persistance du traitement par la clozapine ont été publiés dans le Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics.

La publication, intitulée « L'impact des programmes de soutien aux patients sur la persistance : impact clinique, humain et économique des programmes de soutien à la clozapine au Québec, Canada », est basée sur une étude de persistance de 18 mois menée à partir des données de la Régie de l'assurance maladie du Québec (« RAMQ ») pour les patients qui ont débuté un traitement sous clozapine.

Les programmes de soutien aux patients ont été mis en place pour fournir des services de surveillance et de suivi afin d'aider les prestataires de soins de santé à gérer les patients traités à la clozapine, le seul traitement approuvé pour la schizophrénie résistante au traitement (« SRT ») au Canada. Environ 25 à 30 % des personnes atteintes de schizophrénie souffrent de SRT. La version de marque HLS de la clozapine est CLOZARIL® et son PSP s'appelle le Réseau de support et d'assistance CLOZARIL, ou RASC®.

L'étude souligne qu'aider les patients à maintenir la persistance au traitement à la clozapine est un facteur de réussite essentiel pour la prise en charge des patients SRT, entraînant une réduction de la douleur et de la souffrance pour le patient, une amélioration du traitement et une réduction des coûts des soins de santé. L'étude a révélé que les taux de persistance étaient meilleurs lorsque la clozapine était associée à un PSP, y compris un taux de persistance global signalé de 69 % pour le RASC, par opposition à un taux de persistance de 25 % sans programme. L'étude souligne également que les différences dans les offres de services entre les PSP peuvent avoir un impact sur la persistance, imposant des exigences variées au système de santé.

"Une meilleure persistance au traitement à la clozapine profite non seulement aux patients et à leurs familles, mais elle permet également au système de santé d'économiser d'importantes ressources, car les patients stabilisés sous clozapine nécessitent moins d'hospitalisations, de consultations aux urgences et de visites chez le médecin." a déclaré Jason Gross, Vice-Président, Affaires Médicales, chez HLS. "Je suis très fier du travail acharné que notre équipe RASC accomplit chaque jour au nom des patients et des praticiens. Cette publication démontre l'impact important qu'ils ont sur les soins aux patients."

https://www.medtextpublications.com/open-access/the-impact-of-pharmaceutical-support-programs-on-persistence-clinical-human-1641.pdf

À PROPOS DE HLS THERAPEUTICS INC.

Créée en 2015, HLS est une société pharmaceutique axée sur l'acquisition et la commercialisation de produits pharmaceutiques de marque en phase de développement avancé, promus au stade commercial et établis sur les marchés nord-américains. HLS se concentre sur les produits ciblant le système nerveux central et les maladies cardiovasculaires. L'équipe de direction de HLS est composée de dirigeants pharmaceutiques chevronnés possédant de solides antécédents de réussite dans ces domaines thérapeutiques et dans la gestion de produits à chacune de ces étapes du cycle de vie. Pour plus d'informations, visitez : www.hlstherapeutics.com

INFORMATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué comprend des déclarations prospectives concernant HLS et ses activités. Ces déclarations sont basées sur les attentes actuelles et les opinions de la direction de HLS sur les événements futurs. Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par des mots ou des expressions tels que « peut », « sera », « s'attend à », « planifie », « anticipe », « a l'intention de », « potentiel », « estime », « croire » ou le négatif de ces termes, ou d'autres expressions similaires destinées à identifier des déclarations prospectives, y compris, entre autres, des déclarations concernant la recherche par HLS d'opportunités de produits et de pipelines supplémentaires sur certains marchés thérapeutiques, des déclarations concernant des opportunités de croissance, des attentes concernant performance financière, ainsi que le NCIB et l'ASPP. Les événements et circonstances prospectifs évoqués dans ce communiqué pourraient ne pas se produire et pourraient différer sensiblement en raison de facteurs de risque et d'incertitudes connus et inconnus affectant HLS, y compris les risques liés à l'industrie pharmaceutique spécialisée, les risques liés au processus d'approbation réglementaire, les risques économiques. facteurs et de nombreux autres facteurs indépendants de la volonté de HLS. Les déclarations et informations prospectives, de par leur nature, sont basées sur des hypothèses et impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels de HLS, ou les résultats du secteur, soient sensiblement différents des résultats, performances ou résultats futurs. réalisations exprimées ou sous-entendues par ces déclarations ou informations prospectives. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations ou informations prospectives. Une discussion des risques et hypothèses importants associés à ce communiqué peut être trouvée dans la notice annuelle de la société datée du 13 mars 2024 et dans le rapport de gestion daté du 8 mai 2024, qui ont tous deux été déposés sur SEDAR et sont accessibles. sur www.sedarplus.ca. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations ou informations prospectives. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, les prévisions prospectives Les déclarations g ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites et HLS ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser publiquement toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

