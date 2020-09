Publication d'ouvrage : Le télétravail - Tout ce qu'il faut savoir

CHAMBLY, QC, le 22 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La maison d'édition Wilson & Lafleur est heureuse de vous présenter un véritable guide de l'utilisateur en matière d'application du télétravail. Le présent ouvrage de 140 pages, au prix de 16,95 $, vise à en démystifier les nombreux aspects. Présentées sous forme de questions et de réponses, les différentes notions sont expliquées simplement pour répondre aux situations pouvant être rencontrées. D'apparence simple, plusieurs concepts liés au télétravail peuvent s'avérer complexes. C'est pourquoi il faut en connaître les rudiments pour poser les bons gestes, pour faire les choses correctement.

Le télétravail - Tout ce qu'il faut savoir (Groupe CNW/Wilson & Lafleur Ltée)

En mode télétravail, quels sont les droits et obligations du salarié ? Quels sont les droits et obligations de l'employeur ? Faut-il retenir les services d'un conseiller juridique dès le départ ? Quelle information doit être remise au salarié au début, pendant, et à la fin du télétravail ? Quels documents l'employeur doit-il remettre au salarié et pourquoi ? Comment doit s'y prendre l'employeur pour introduire le télétravail ? Que peut faire le salarié dans ces situations ? Le salarié a-t-il le droit de refuser de faire du télétravail à domicile ? L'employeur peut-il forcer le télétravail ? Comment conclure une politique sur le télétravail et que doit-elle contenir ? Ces questions et bien d'autres figurent parmi celles posées dans cet ouvrage et auxquelles l'auteur répond sans détour.

Il faut bien réfléchir et se doter des bons outils de travail pour bien mettre en oeuvre le télétravail. Le présent livre s'adresse à tous ceux qui désirent faire les choses selon les règles de l'art, pour avoir l'esprit en paix.

Dans la même collection de Me Charles Caza : Les normes du travail, Le contrat individuel de travail, Le harcèlement psychologique et sexuel au travail (à venir).

La maison d'édition Wilson & Lafleur ltée publie des ouvrages de droit depuis 1909.

