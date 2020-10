Le thème d'Expo PT China cette année était « La conneXion façonne l'avenir », tandis que « Les applications industrielles 5G+ » est devenue la principale attraction de l'événement. China Telecom, China Mobile, China Unicom, China Tower, CBN, CICT, Potevio, China General Technology, China Satcom, Huawei, ZTE, Nokia, Ericsson, Hengtong, YOFC, Etern, SDG, Inspur et d'autres entreprises chinoises et étrangères connues ont présenté les derniers résultats des applications 5G et les plans de mise en œuvre dans divers segments verticaux, ont démontré les scénarios numériques des applications 5G dans diverses industries verticales, et ont fourni des réponses remarquables concernant « comment utiliser la 5G » et « comment bien l'utiliser » d'après leur expérience depuis le lancement commercial de la 5G il y a un an.

Près de 50 activités simultanées ont eu lieu cette année, dont le ICT China High Level Forum et le IMT-2020 (5G) Summit, qui couvraient des domaines aussi effervescents que l'économie numérique, la 5G, l'IA, l'Internet industriel, l'IdO, les centres de données, les communications par satellite, les technologies financières, l'Internet des véhicules, les vidéos UHD, les usines intelligentes, l'éducation intelligente, l'énergie intelligente, les jeux en nuage, la sécurité des réseaux, l'informatique quantique et les communications d'urgence. Les résultats de prix tels que le troisième concours d'application 5G « Blooming Cup » et les ICT China Annual Awards ont également été annoncés.

Bien que l'événement hors ligne ait pris fin, PT Online, la plateforme en ligne de PT Expo, se poursuivra jusqu'au 30 octobre et offrira une expérience de visionnement en nuage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le public peut visiter le site PT Online au Online.ptexpo.com.cn , ou en passant par le menu du compte public officiel PTEXPO WeChat de PT Expo, afin de continuer à explorer l'éblouissant monde de la technologie que permet la 5G.

Avec un espace d'exposition d'environ 30 000 mètres carrés et la participation de plus de 300 entreprises chinoises et étrangères bien connues, l'événement a attiré plus de 70 délégations de gouvernements locaux et plus de 100 entreprises et institutions. Plus de 800 conférenciers ont fait part de leurs réflexions uniques dans près de 50 séances de forum. Tout au long de l'événement, 3 068 médias chinois et étrangers ont couvert les réalisations remarquables de la Chine en matière de TIC au cours de l'année écoulée depuis le lancement commercial de la 5G. PT Expo China 2021 aura lieu du 27 au 29 septembre 2021. Avec les possibilités futures infinies que permet la 5G, nous attendons avec impatience ce que PT Expo China 2021 nous offrira.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1321877/PT_EXPO_CHINA_2020.jpg

