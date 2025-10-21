M. Hutson fait sa marque sur la glace chez Psycho Bunny, se joignant à la liste passionnante d'athlètes de la marque

MONTRÉAL, 21 octobre 2025 /CNW/ - Psycho Bunny, la marque de vêtements pour hommes haut de gamme, est heureuse d'annoncer son nouvel ambassadeur de marque, Lane Hutson, défenseur des Canadiens de Montréal. Reconnu comme un talent émergent croissant dans la LNH, sa signature marque l'entrée de Psycho Bunny dans le monde du hockey, mettant en valeur le dévouement de la marque à célébrer l'individualité et la passion dans tous les domaines.

Lane Hutson a été repéré en portant les dernières collections saisonnières de Psycho Bunny à l’intérieur et autour de la patinoire. Hutson laisse sa marque sur la glace dans Psycho Bunny, se joignant à la formidable équipe d’athlètes de la marque.

Le style de jeu passionnant et les instincts aigus de Hutson englobent une nouvelle génération d'athlètes qui redéfinissent le jeu. Dans le cadre de ce partenariat, il participera aux futures campagnes de Psycho Bunny et à du contenu social. Pour lancer la collaboration avec style, Hutson arborera les dernières collections saisonnières de Psycho Bunny à l'intérieur et à l'extérieur de la patinoire.

« Lane incarne tout ce que Psycho Bunny représente : l'audace, la créativité et la confiance, a déclaré Anna Martini, cheffe de la direction de Psycho Bunny. Il se distingue tant sur la glace qu'à l'extérieur, et nous sommes ravis de l'accueillir parmi une liste très talentueuse d'ambassadeurs de la marque. »

« J'ai toujours pensé que votre style met en valeur votre identité, a déclaré Lane Hutson. Psycho Bunny me permet de le faire d'une façon qui me semble authentique et je suis ravi de représenter une marque qui célèbre la passion. »

Cette collaboration fait suite à une série de partenariats stratégiques entre ambassadeurs de Psycho Bunny dans les domaines du tennis, du golf et du mode de vie, alors que la marque continue d'allier un savoir-faire de qualité supérieure dans le domaine du sport. La collaboration de Hutson est la première étape de la marque dans le domaine du hockey, élargissant en outre sa portée dans une importante communauté sportive nord-américaine.

À PROPOS DE PSYCHO BUNNY :

Psycho Bunny, dont le siège social est situé à Montréal, est une marque mondiale de vêtements haut de gamme reconnue pour ses conceptions audacieuses, sa qualité sans compromis et son logo emblématique de lapin. Depuis sa création en 2005, la marque a redéfini le style moderne en alliant une sophistication classique à un avantage ludique et irrévérencieux. Connue à l'origine pour ses polos haut de gamme, Psycho Bunny a pris de l'expansion pour offrir une gamme complète de vêtements et d'accessoires pour les hommes, les femmes et les enfants. Avec près de 180 magasins dans le monde et un engagement envers l'excellence, la marque connaît une croissance rapide, créant une mode rehaussée à partir des meilleurs matériaux au monde.

En 2024, The Bold Standard a été lancé - né de l'engagement indéfectible de Psycho Bunny envers la qualité, le design saisissant et un mode de vie audacieux et audacieux. Plus qu'une simple mode, elle représente un état d'esprit, une attitude, une éthique, un mantra, un cri de ralliement et une véritable religion, ancrée dans un logo emblématique de Bunny.

