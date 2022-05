Psychédéliques Canada annonce la création de la première association nationale représentant l’industrie des psychédéliques

L'ASSOCIATION AURA POUR MISSION PREMIÈRE D'AMÉLIORER LE CADRE RÉGLEMENTAIRE ENTOURANT LA RECHERCHE EN MÉDECINE PSYCHÉDÉLIQUE

TORONTO, le 27 mai 2022 /CNW/ - Douze entreprises de partout au pays ont uni leurs forces pour fonder Psychédéliques Canada, le tout premier organisme d'envergure nationale représentant l'industrie florissante de la médecine psychédélique et des thérapies connexes. Constituée en tant qu'association professionnelle à but non lucratif, Psychédéliques Canada sera active auprès du gouvernement, de la presse et du grand public. Le lancement de l'association à Toronto coïncide avec la tenue de l'événement « De la recherche à la réalité : Sommet mondial sur les thérapies et la médecine assistées par les psychédéliques ».