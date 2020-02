Proya donne au personnel médical de première ligne de la province du Hubei, en Chine, plus de 90 000 masques faciaux acquis auprès de l'Europe et conformes aux normes de l'UE

La ville de Wuhan, l'épicentre de l'épidémie 2019-nCOV, a été mise en quarantaine la veille du Nouvel An chinois. Ce jour-là, Proya a créé un groupe spécial pour lutter contre l'épidémie. Alors que le cofondateur et le chef de la direction, Fang Yuyou, agit à titre de directeur général, l'entreprise a officiellement établi un fonds public à des fins charitables d'une valeur de 15 millions RMB (environ 2,2 millions USD) pour renforcer les mesures permettant de prévenir et d'endiguer la propagation du virus 2019-nCoV. Proya a fait don de 4 millions de yuans aux villes de Wuhan, Wenzhou et Leqing en plus de remettre au-delà de 110 000 masques faciaux à des destinataires désignés. L'entreprise continuera de faire tout ce qu'elle peut pour répondre à la demande intérieure en matière de fournitures, et aussi pour prévenir et endiguer la propagation de la maladie.