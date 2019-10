Province Brands of Canada franchit une étape clé

La société cherche à protéger son brevet technologique pour commercialiser en 2020 les premières boissons brassées au cannabis

CAMBRIDGE BAY, Nunavut, 23 octobre 2019 /CNW/ - Province Brands of Canada, un chercheur de premier plan dans la science des cannabinoïdes et le créateur des premières boissons de luxe à base de cannabis uniques en leur genre, est fier d'annoncer aujourd'hui le dépôt d'une demande de brevet aux États-Unis (et sous peu dans le monde entier) pour une souche de levure novatrice conçue pour améliorer le procédé exclusif de fermentation du cannabis de la société, et pour aider Province Brands à commercialiser les premières boissons brassées au cannabis au monde (au lieu de graines ou de fruits de graminées céréalières). Il s'agit du deuxième brevet en instance pour Province Brands of Canada.

L'invention, une souche de Scheffersomyces (Pichia) stipitis, est déjà documentée auprès de l'Autorité de dépôt internationale du Canada (ADIC). Il s'agit d'une nouvelle technologie exclusive permettant à la société de transformer plus efficacement les tiges, les troncs et les racines de la plante de cannabis en une boisson fermentée.

Pratiquement chaque levure commerciale de brasserie a été conçue spécifiquement pour assurer la fermentation de sucres des graines ou des fruits de graminées céréalières (orge, blé, riz, etc.), ou de sucres purs. Avant la venue de cette levure, Province Brands of Canada était contraint de travailler exclusivement avec ces levures commerciales et était incapable d'effectuer la fermentation complète des tiges, des troncs et des racines de la plante de cannabis. Même si Province Brands était tout de même capable de brasser des boissons délicieuses avec ces levures commerciales, des étapes supplémentaires et coûteuses étaient nécessaires pour retirer les sous-produits indésirables de la fermentation. Une souche de S. stipitis permet à Province Brands d'assurer la fermentation complète des tiges, des troncs et des racines de la plante de cannabis, de réduire les coûts et d'améliorer le goût et la qualité du produit.

On prévoit que la croissance des boissons brassées contenant du cannabis explosera une fois que le Canada sera devenu le premier pays au monde à permettre la vente de boissons et de produits comestibles au cannabis à des fins récréatives au niveau fédéral plus tard cette année (les boissons et les produits comestibles au cannabis sont permis dans certains États des États-Unis, mais non à l'échelle fédérale). La nouvelle levure exclusive permettra à Province Brands of Canada de brasser ses boissons plus efficacement, plaçant celles-ci dans une catégorie complètement distincte par rapport à ses concurrents. Les autres boissons brassées sont faites à partir d'orge, de grains céréaliers ou de sucres fermentés, puis injectées d'huile de marijuana. En conséquence, ces produits sont imprévisibles et non attrayants, et leur goût est désagréable. Province Brands ne se sert pas d'orge, de sucres ni de grains céréaliers; elle fait plutôt fermenter la plante de cannabis pour créer les boissons brassées au cannabis les plus savoureuses et de la plus haute qualité offertes sur le marché.

« Les levures donnent une abondance de composés aromatisants et sont l'âme d'une bière. Cette technologie permet à Province Brands de combiner les traits de levures cousines afin d'améliorer les qualités organoleptiques de ses bières, produites à partir de cannabis, pour les rendre distinctives et exclusives. J'estime que cette technologie est complémentaire à la collection existante de technologies et de développements antérieurs de Province Brands of Canada », déclare la Dre Erin Johnson, créatrice de la technologie.

La demande de brevet porte aussi sur une biotechnologie qui sélectionne et isole les souches exclusives de la levure, qui devrait permettre à Province Brands of Canada de créer les boissons brassées au cannabis les plus savoureuses et de la plus haute qualité offertes sur le marché.

Offre de boissons au cannabis haut de gamme

L'annonce d'aujourd'hui précède la légalisation attendue au Canada, le 17 octobre 2019, des aliments et boissons à base de cannabis. La consommation de cannabis à usage récréatif a été légalisée au Canada en octobre 2018, mais la légalisation des aliments et boissons à base de cannabis a été retardée d'un an à compter de cette date. Province Brands dispose actuellement d'un portefeuille diversifié de boissons pour adultes de première qualité.

À propos de Province Brands of Canada

Province Brands of Canada est une société au service d'une mission axée sur la recherche et le développement ainsi que sur la génération de propriété intellectuelle connexe d'une série de technologies novatrices applicables à l'industrie du cannabis et des boissons pour adultes. La première technologie que nous commercialisons est un procédé révolutionnaire pour la fabrication des premières bières au monde brassées à partir de cannabis à la place d'orge ou de céréales. Nous tirons parti du potentiel inexploité de la plante de cannabis pour réaliser notre mission : créer des substituts moins nocifs que l'alcool.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.provincebrands.com Twitter et Instagram : @provincebrands | Facebook : /provincebrands

