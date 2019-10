Province Brands du Canada obtient, de Santé Canada, une licence de recherche sur le cannabis

La société vise le lancement en 2020 des premières boissons fermentées du monde préparées à partir de cannabis

CAMBRIDGE BAY, Nunavut, 2 octobre 2019 /CNW/ - Evolved Canna-Innovation Labs, la filiale de Province Brands du Canada située au même endroit, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu sa licence de recherche et développement de Santé Canada. La licence autorise l'opération d'un laboratoire pharmacologique et pharmacocinétique et d'installations de recherche sur le cannabis au sein même de l'établissement de plus d'un hectare (123 000 pieds carrés) de Province Brands situé à Grimsby, dans l'Ontario. La filiale de Province Brands utilisera cette licence pour poursuivre ses activités de recherche et développement en cours visant à créer de la propriété intellectuelle intéressante, afin de produire les premières bières au monde préparées à partir de cannabis. Province Brands se rapproche ainsi d'un lancement à la vente au Canada, en 2020, d'une offre variée de boissons au cannabis haut de gamme et très haut de gamme pour adultes.

Province Brands est la seule entreprise connue exclusivement centrée sur les boissons brassées ou fermentées à recevoir le feu vert de Santé Canada pour sa recherche sur le cannabis. La société a investi plus de 10 millions de $CAN en coûts directs de R&D et assemblé une équipe de renommée mondiale de chimistes, bio-ingénieurs, pharmacologues et chercheurs dans le domaine du cannabis pour élaborer des boissons au cannabis haut de gamme produites à l'aide d'une méthode de brassage totalement nouvelle. La technologie en instance de brevet derrière cette nouvelle méthode de brassage permet à Province Brands de contourner bon nombre de problèmes et obstacles fréquemment rencontrés dans la fabrication de boissons infusées au cannabis et de rapprocher la société de son objectif de produire une boisson moins nocive pouvant être consommée socialement et de façon récréative, comme l'alcool.

Au cours des trois années passées, l'équipe de R&D de premier ordre de Province Brands a mené ses recherches dans des hautes écoles, universités, organismes de recherche sous contrat et autres lieux dotés des licences adéquates. Les chercheurs de la compagnie pourront présentement travailler directement sur la substance dans les locaux très spacieux (123 000 pieds carrés) de Grimsby, dans l'Ontario.

Grâce à sa licence de recherche nouvellement attribuée, Province Brands se concentrera sur l'augmentation du transfert des cannabinoïdes du matériau végétal aux produits finaux et continuera à développer les technologies nécessaires à la création d'une boisson dotée d'une courbe dose-réponse similaire à celle de l'alcool. De plus, la compagnie développera des protocoles de recherche cellulaire pour faire avancer sa compréhension de la pharmacologie des phytocannabinoïdes à des fins de développement de produits futurs.

À l'horizon

En 2020, Province Brands du Canada prévoit de tirer parti de ses technologies pour commercialiser une offre diverse de boissons au cannabis haut de gamme pour adultes. Ces boissons ne ressembleront à aucune autre sur le marché par de multiples aspects. Par exemple, plusieurs des produits Province Brands ne seront brassés qu'avec quatre ingrédients - cannabis, levure, houblon et eau - pour produire une boisson alternative aux bières alcoolisées brassées à base d'orge qui sera délicieuse et moins nocive.

« Il s'agit d'un petit pas pour Province Brands, mais d'un pas de géant pour un monde à la recherche d'une alternative à l'alcool moins mauvaise pour la santé », a déclaré Dooma Wendschuh, cofondateur et chef de la direction de la société. « L'octroi d'une licence par Santé Canada permet de développer le stade final de certaines technologies propres à Province Brands et d'en ébaucher de nouvelles. Non seulement cela permettra à notre équipe de recherche de travailler ensemble sous le même toit, mais cela accélérera grandement la distribution de bières authentiques et de haute qualité produites à partir de cannabis, tout en nous permettant de remplir notre mission de produire des boissons alternatives à l'alcool. »

Offre de boissons au cannabis haut de gamme

L'annonce d'aujourd'hui précède la légalisation attendue au Canada, le 17 octobre 2019, des aliments et boissons à base de cannabis. La consommation de cannabis à usage récréatif a été légalisée au Canada en octobre 2018, mais la légalisation des aliments et boissons à base de cannabis a été retardée d'un an à compter de cette date.

À propos de Province Brands du Canada

Province Brands du Canada est une société au service d'une mission axée sur la recherche et le développement - ainsi que sur la génération de propriété intellectuelle connexe - d'une série de technologies novatrices applicables à l'industrie du cannabis et des boissons pour adultes. La première technologie que nous commercialisons est un procédé révolutionnaire pour la fabrication des premières bières au monde brassées à partir de cannabis à la place d'orge ou de céréales. Nous explorons le potentiel inexploité de la plante de cannabis pour réaliser notre mission : créer des alternatives moins nocives à l'alcool.

