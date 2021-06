Provigo s'associe avec ECOBORNE pour faciliter la réutilisation des contenants de plastique à usage unique

Provigo démarre un projet pilote visant la réduction des emballages avec l'installation de distributrices ECOBORNE dans dix de ses magasins.

MONTRÉAL, le 21 juin 2021 /CNW/ - Dans le cadre de ses efforts en matière de réduction des emballages, Provigo s'associe à l'entreprise Llenar, qui a récemment séduit des investisseurs de l'émission Dans l'œil du dragon. La distributrice ECOBORNE, un concept unique et novateur, offre aux consommateurs une option économique, écologique et sécuritaire pour se procurer des produits nettoyants en vrac. Pour ce projet pilote, Provigo a procédé à l'installation de distributrices entièrement automatisées, dans dix de ses magasins, situés dans diverses régions du Québec.

La distributrice ECOBORNE, développée par le Groupe Llenar, est une station de remplissage à produit unique qui fonctionne avec un système simplifié, activé par un seul bouton. Elle permet aux consommateurs d'acheter des produits nettoyants en utilisant le contenant adapté à l'ECOBORNE. Le consommateur ne paie le contenant qu'une seule fois, puis, il n'a qu'à le rincer et à le ranger avec ses sacs réutilisables jusqu'au prochain remplissage. C'est LA SOLUTION à la réutilisation des contenants de plastique à usage unique. En plus de réaliser des économies, les consommateurs contribuent, de concert avec leur magasin et les fabricants, à la réduction de l'utilisation d'emballages de plastique. Pour l'instant, trois produits sont offerts dans les distributrices ECOBORNE des magasins Provigo : le détergent à lessive et le liquide à vaisselle de marque Biovert, ainsi que le savon corporel 3 en 1 de Bionature. En optant pour cette option en vrac, les consommateurs réalisent des économies pouvant aller jusqu'à 20%, selon le produit.

« Les conséquences découlant des déchets plastiques constituent une préoccupation grandissante tant pour notre entreprise que nos clients. Ce partenariat avec le Groupe Llenar nous permet de tester le concept auprès de notre clientèle et jusqu'à présent, nous sommes emballés par la réponse positive de nos clients qui apprécient avoir cette option leur permettant de contribuer à la préservation de l'environnement à leur Provigo », affirme Maxime Poulin, Chef de projet et développement du marché du Québec pour Provigo. « Pour un détaillant comme Provigo, cette distributrice automatisée offre des possibilités infinies qui pourrait nous permettre de vendre en vrac une panoplie de produits liquides, alimentaire ou non », poursuit Maxime Poulin.

« Nous ne vendons pas un produit, mais un mode de consommation afin de réutiliser le contenant de plastique à usage unique », affirme Jacinthe Brouillard, Fondatrice de l'ECOBORNE et PDG du Groupe Llenar. « Notre slogan Une bouteille de moins… à payer, à recycler, à jeter, à la mer démontre qu'il reste encore du chemin à faire dans notre façon de consommer, puisque trop de bouteilles de plastique finissent dans les sites d'enfouissement et ultérieurement dans la nappe phréatique. Nous allons y arriver, une bouteille de moins à la fois ».

Les distributrices ECOBORNE sont disponibles dans les magasins Provigo de Boucherville, St-Lin, Varennes, Lévis, Charlesbourg, Saint-Lambert, Hull, Aylmer, St-Sauveur et dans le secteur d'Anjou à Montréal.

À propos de Provigo

Provigo est une bannière de Loblaw, le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie ainsi que le plus important détaillant au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services bancaires et de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant environ 200 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 400 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissements détenus par des pharmaciens propriétaires.

À propos du Groupe Llenar

Pionnier dans la conception de machines distributrices automatisées de produits liquides en vrac en libre-service, le Groupe Llenar offre des produits de qualité entièrement fabriqués au Québec, précisément à Ange-Gardien. Groupe Llenar est la clé de la distribution de produits liquides particulièrement pour les commerces de détail. Le Groupe Llenar a pour mission de concevoir des solutions innovantes et proactives en économie circulaire destinées au marché du vrac notamment par la réutilisation des contenants par remplissage. Les stations de remplissage sont personnalisées et adaptées à chacun des besoins afin de devenir une référence sur le marché. llenar.com ecoborne.ca

SOURCE Les Compagnies Loblaw limitée

Renseignements: Geneviève Poirier, Spécialiste, Affaires corporatives et communications, Loblaw, [email protected] | 514-206-9520 ; Sonia Meunier, Coordonnatrice marketing, Groupe Llenar, [email protected] | 450-900-0347 #103

Liens connexes

http://www.loblaw.ca/