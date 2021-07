Provigo propose une nouvelle vitrine pour les produits québécois

MONTRÉAL, le 19 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Provigo annonce la mise en place de nouveaux présentoirs conçus pour mettre de l'avant les producteurs du Québec. Avec une clientèle de plus en plus soucieuse et désireuse de consommer local, cet espace permettra aux clients de repérer aisément les produits d'ici et de découvrir de plus petits producteurs du Québec à qui Provigo a ouvert ses tablettes de façon novatrice. Pour les producteurs, il s'agit d'une opportunité unique d'être mis en lumière chez un chef de file dans le domaine de l'alimentation. Plus de 800 présentoirs ont été érigés dans l'ensemble des magasins Provigo de la province, dont la plupart portent les marques de certification d'Aliments du Québec.

Cette initiative développée en partenariat avec Aliments du Québec s'inscrit dans le cadre des efforts de Provigo d'offrir des produits de qualité tout en continuant de soutenir les producteurs d'ici. « Nous cherchons toujours de nouvelles façons d'innover auprès des consommateurs du Québec, passionnés d'alimentation, » explique Maxime Poulin, Chef de projet et développement du marché du Québec pour Provigo. « Les espaces créés dans les magasins Provigo de la province sont une nouvelle façon de promouvoir les produits d'ici auprès d'une nouvelle clientèle, mais aussi de collaborer avec les producteurs locaux en jouant un rôle de facilitateur pour ceux qui désirent créer un réel partenariat à long terme ». De plus, l'équipe de mise en marché du Québec, nouvellement dirigée par Pascal Lauzon, travaille sur différents projets et programmes similaires visant à répondre à la demande sans cesse grandissante des consommateurs pour les produits d'ici.

Pendant un cycle de 12 semaines, une variété de produits du Québec seront mis de l'avant dans les présentoirs, à raison d'un producteur par présentoir, ceux-ci ayant d'ailleurs été conçus expressément pour raconter l'histoire de l'entreprise derrière les produits, à l'aide d'affiches propres à chacune, agissant ainsi comme une belle opportunité pour les plus petits producteurs québécois de rayonner.

Les produits seront des nouveautés à découvrir pour les clients, puisque tous les produits commercialisés dans les présentoirs sont des nouveautés que Provigo ne tient pas en inventaire. C'est une nouvelle façon de faire connaître les fournisseurs avant leur éventuelle entrée formelle en magasin. Le fait que Provigo ait récemment entrepris de franchiser l'ensemble de son réseau de magasins facilite également l'approche avec les producteurs, chaque marchand disposant de davantage de latitude pour déterminer quels produits offrir à la clientèle d'ci.

Aliments du Québec

Au moins 80 % des produits mis de l'avant dans les présentoirs sont des produits vérifiés Aliments du Québec et Aliments préparés au Québec, et l'objectif est que tous les produits arborent ces logos reconnus par tous. « La consommation locale a connu une popularité sans précédent en 2020, et tout indique qu'elle est là pour rester », affirme Isabelle Roy, directrice générale adjointe d'Aliments du Québec. « Nous souhaitons avant tout mettre de l'avant les produits vérifiés par notre organisation et guider les Québécois dans leurs choix. L'initiative de Provigo s'inscrit dans cette mission et nous sommes confiants que ce partenariat permettra aux entreprises d'ici de rayonner encore davantage. »

Les nouveaux espaces avec produits d'ici sont disponibles dès maintenant dans 84 magasins Provigo de la province, à raison de 3 à 17 présentoirs par magasin, selon la taille de chacun.

À propos de Provigo

Provigo est une bannière de Loblaw, le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie ainsi que le plus important détaillant au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services bancaires et de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant environ 200 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 400 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissements détenus par des pharmaciens propriétaires.

À propos d'Aliments du Québec

Le Conseil de promotion de l'agroalimentaire québécois, mieux connu sous le nom Aliments du Québec, est un organisme à but non lucratif qui vise à promouvoir l'industrie agroalimentaire et à contribuer à son développement, à son essor et à son rayonnement, notamment par la promotion des quelque 25 000 produits portant les marques Aliments du Québec et Aliments préparés au Québec, ainsi que leurs déclinaisons. Visitez le site Internet : www.alimentsduquebec.com

